Право

У Комитета по регулированию игорного бизнеса новые функции

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 12:05 Фото: pexels
Приказом министра туризма и спорта от 30 июля 2025 года внесены изменения в Положение государственного учреждения "Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, новыми функциями комитета являются:

  • проведение цифровой трансформации;
  • осуществление противодействия теневой экономике в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности.

Также у председателя комитета появились дополнительные полномочия:

  • назначает по согласованию с министерством руководителей подведомственных организаций в установленном законодательством РК порядке;
  • организует проведение цифровой трансформации и обеспечивает защиту персональных данных.

Установлено, что в ведении комитета находится ТОО "Оператор единой системы учета".

Приказ введен в действие с 30 июля.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Последние
Популярные
