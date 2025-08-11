У Комитета по регулированию игорного бизнеса новые функции

Приказом министра туризма и спорта от 30 июля 2025 года внесены изменения в Положение государственного учреждения "Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, новыми функциями комитета являются: проведение цифровой трансформации;

осуществление противодействия теневой экономике в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности. Также у председателя комитета появились дополнительные полномочия: назначает по согласованию с министерством руководителей подведомственных организаций в установленном законодательством РК порядке;

организует проведение цифровой трансформации и обеспечивает защиту персональных данных. Установлено, что в ведении комитета находится ТОО "Оператор единой системы учета". Приказ введен в действие с 30 июля.

