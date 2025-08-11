У Комитета по регулированию игорного бизнеса новые функции
Приказом министра туризма и спорта от 30 июля 2025 года внесены изменения в Положение государственного учреждения "Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Согласно поправкам, новыми функциями комитета являются:
- проведение цифровой трансформации;
- осуществление противодействия теневой экономике в сферах игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности.
Также у председателя комитета появились дополнительные полномочия:
- назначает по согласованию с министерством руководителей подведомственных организаций в установленном законодательством РК порядке;
- организует проведение цифровой трансформации и обеспечивает защиту персональных данных.
Установлено, что в ведении комитета находится ТОО "Оператор единой системы учета".
Приказ введен в действие с 30 июля.
