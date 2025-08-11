#АЭС в Казахстане
Право

Порог в 6 МРП установят для взыскания задолженности по соцплатежам

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 14:07 Фото: pexels
Министерство финансов подготовило проект поправок в формы уведомлений о сумме задолженности и распоряжений органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе, сообщает Zakon.kz.

В целях реализации нового Налогового кодекса РК поправками устанавливается пороговое значение взыскания задолженности по социальным платежам при непогашении задолженности в размере более 6-кратного размера месячного расчетного показателя (что составляет 23 592 тенге в 2025 году) с исключением привязки к степени риска.

Разработчики полагают, что в этом случае не будет блокироваться вся деятельность бизнеса из-за незначительных сумм задолженности.

Документ разработан в соответствии со статьей 256 Социального кодекса и со статьей 31 закона "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Иностранец застраховал жизнь на 100 тысяч долларов и едва не лишился крупной суммы из-за налога в Казахстане
Право
14:08, Сегодня
Иностранец застраховал жизнь на 100 тысяч долларов и едва не лишился крупной суммы из-за налога в Казахстане
