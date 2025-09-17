#АЭС в Казахстане
Право

Порядок принудительного взыскания налоговой задолженности: разработан проект

Фото: freepik
Подготовлен проект приказа министра финансов "О некоторых вопросах, связанных с принудительным взысканием налоговой задолженности", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – определение порядка и сроков применения органом государственных доходов способов и мер принудительного взыскания задолженности при непогашении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой задолженности в сумме, превышающей предельный размер налоговой задолженности.

При этом к налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются, только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляется пеня.

Как ожидается, с 2026 года не будет блокироваться вся деятельность бизнеса из-за незначительных сумм задолженности.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
