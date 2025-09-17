Порядок принудительного взыскания налоговой задолженности: разработан проект
Фото: freepik
Подготовлен проект приказа министра финансов "О некоторых вопросах, связанных с принудительным взысканием налоговой задолженности", сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – определение порядка и сроков применения органом государственных доходов способов и мер принудительного взыскания задолженности при непогашении налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой задолженности в сумме, превышающей предельный размер налоговой задолженности.
При этом к налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются, только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляется пеня.
Как ожидается, с 2026 года не будет блокироваться вся деятельность бизнеса из-за незначительных сумм задолженности.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 октября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript