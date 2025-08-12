#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Право

Паспорт налогоплательщика: на обсуждении перечень сведений и правила формирования

Министерство финансов разработало проект приказа об установлении Перечня сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, Правил и сроков его формирования и размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа, сообщает Zakon.kz.

Проект регламентирует перечень сведений, содержащихся в паспорте налогоплательщика, а также Правила и сроки его формирования и размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Паспорт обеспечит открытый доступ к сведениям о налогоплательщике, не составляющим налоговую тайну, а также предоставит населению (покупателям, пользователям услуг) и контрагентам возможность направлять жалобы в случае выявления нарушений со стороны данного налогоплательщика.

Разработчики полагают, что таким образом будет повышена прозрачность и уровень контроля в налоговой системе.

Кроме того, ожидается, что данные меры позволят снизить уровень теневой экономики, упростят взаимодействие бизнеса с налоговыми органами, а также усилят защиту персональных данных.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 августа.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
