Для инвесторов изменили правила работы "одного окна"

И.о. министра иностранных дел РК приказом от 7 августа 2025 года внес поправки в Правила организации "одного окна" для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнен ряд понятий:

инвестиционный проект – комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или) обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные в ходе реализации инвестиционного проекта государственно-частного партнерства, а также инвестиции, направленные на критически важные объекты или проекты общестранового значения;

– комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или) обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные в ходе реализации инвестиционного проекта государственно-частного партнерства, а также инвестиции, направленные на критически важные объекты или проекты общестранового значения; общерегиональный пул инвестиционных проектов – перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, стоимостью до ста пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы), формируемый местными исполнительными органами, при условии их соответствия критериям, утвержденным решением регионального инвестиционного штаба;

– перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, стоимостью до ста пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы), формируемый местными исполнительными органами, при условии их соответствия критериям, утвержденным решением регионального инвестиционного штаба; Task Force – структурное подразделение Национальной компании, отвечающее за формирование и сопровождение пула инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление инвестиций в размере не менее семи с половиной миллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, подлежащих к подписанию соглашений об инвестициях, а также соответствующих критериям "зеленого коридора".

Добавлен новый термин:

региональный инвестиционный штаб – создается местным исполнительным органом в каждом регионе по аналогии с действующим Инвестиционным штабом под руководством акима региона с включением в его состав руководителей структурных подразделений местного исполнительного органа, региональных представителей национальной компании по привлечению инвестиций, представителей региональных палат предпринимателей, представителей управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон, прокуратуры, налоговых органов и социально-предпринимательской корпорации. В компетенцию регионального инвестиционного штаба будет входить вынесение проблемных вопросов инвестиционных проектов региона.

Помимо этого, поправками изменен порядок формирования общерегионального пула инвестиционных проектов.

В частности, говорится, что в общерегиональный пул инвестиционных проектов включаются инвестиционные проекты с объемом инвестиций до 150 000 МРП при условии их соответствия критериям, утвержденным решением регионального инвестиционного штаба.

Местный исполнительный орган формирует паспорт проекта в информационной системе НЦИП, после чего инвестиционный проект автоматически включается в общерегиональный пул инвестиционных проектов.

Исключение инвестиционных проектов из общерегионального пула осуществляют местные исполнительные органы при наличии положительного решения регионального инвестиционного штаба.

Также указывается, что сопровождение инвестиционных проектов из общерегионального пула по принципу "одного окна" осуществляется местным исполнительным органом и региональными организациями.

Приказ вводится в действие с 24 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане скорректирован порядок ведения реестра инвесторов.