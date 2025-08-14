#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.96
630.27
6.73
Право

Для инвесторов изменили правила работы "одного окна"

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 09:03 Фото: pixabay
И.о. министра иностранных дел РК приказом от 7 августа 2025 года внес поправки в Правила организации "одного окна" для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнен ряд понятий:

  • инвестиционный проект – комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или) обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные в ходе реализации инвестиционного проекта государственно-частного партнерства, а также инвестиции, направленные на критически важные объекты или проекты общестранового значения;
  • общерегиональный пул инвестиционных проектов – перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, стоимостью до ста пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы), формируемый местными исполнительными органами, при условии их соответствия критериям, утвержденным решением регионального инвестиционного штаба;
  • Task Force – структурное подразделение Национальной компании, отвечающее за формирование и сопровождение пула инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление инвестиций в размере не менее семи с половиной миллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, подлежащих к подписанию соглашений об инвестициях, а также соответствующих критериям "зеленого коридора".

Добавлен новый термин:

  • региональный инвестиционный штаб – создается местным исполнительным органом в каждом регионе по аналогии с действующим Инвестиционным штабом под руководством акима региона с включением в его состав руководителей структурных подразделений местного исполнительного органа, региональных представителей национальной компании по привлечению инвестиций, представителей региональных палат предпринимателей, представителей управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон, прокуратуры, налоговых органов и социально-предпринимательской корпорации. В компетенцию регионального инвестиционного штаба будет входить вынесение проблемных вопросов инвестиционных проектов региона.

Помимо этого, поправками изменен порядок формирования общерегионального пула инвестиционных проектов.

В частности, говорится, что в общерегиональный пул инвестиционных проектов включаются инвестиционные проекты с объемом инвестиций до 150 000 МРП при условии их соответствия критериям, утвержденным решением регионального инвестиционного штаба.

Местный исполнительный орган формирует паспорт проекта в информационной системе НЦИП, после чего инвестиционный проект автоматически включается в общерегиональный пул инвестиционных проектов.

Исключение инвестиционных проектов из общерегионального пула осуществляют местные исполнительные органы при наличии положительного решения регионального инвестиционного штаба.

Также указывается, что сопровождение инвестиционных проектов из общерегионального пула по принципу "одного окна" осуществляется местным исполнительным органом и региональными организациями.

Приказ вводится в действие с 24 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане скорректирован порядок ведения реестра инвесторов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Новую форму для сотрудников таможни утвердили в Казахстане
Право
09:37, Сегодня
Новую форму для сотрудников таможни утвердили в Казахстане
Изменились правила распределения сжиженного нефтяного газа при поставках вне товарных бирж
Право
15:55, 13 августа 2025
Изменились правила распределения сжиженного нефтяного газа при поставках вне товарных бирж
Правительство обновило правила реализации блочного бюджетирования
Право
12:18, 13 августа 2025
Правительство обновило правила реализации блочного бюджетирования
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: