"Зеленый коридор" для инвесторов внедряют в Казахстане

И.о. министра иностранных дел приказом от 31 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила организации "одного окна" для инвесторов, а также порядок взаимодействия при привлечении инвестиций, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили ряд новых понятий:

"зеленый коридор" – специальная процедура для инвестиционных проектов соответствующих критериям, предусматривающая ускоренное предоставление услуг;

– специальная процедура для инвестиционных проектов соответствующих критериям, предусматривающая ускоренное предоставление услуг; национальная цифровая инвестиционная платформа (НЦИП) – электронная платформа, созданная для привлечения, сопровождения и учета инвестиционных проектов в Республике Казахстан;

– электронная платформа, созданная для привлечения, сопровождения и учета инвестиционных проектов в Республике Казахстан; общенациональный пул инвестиционных проектов – перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, стоимостью свыше 150 000 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, а также инвестиционные проекты реализуемые на основании инвестиционных контрактов, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы);

– перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, стоимостью свыше 150 000 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, а также инвестиционные проекты реализуемые на основании инвестиционных контрактов, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы); региональный пул инвестиционных проектов – перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, стоимостью до 150 000 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы), формируемый местными исполнительными органами;

– перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, стоимостью до 150 000 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы), формируемый местными исполнительными органами; национальная компания в области привлечения инвестиций (Национальная компания) – юридическое лицо со статусом национальной компании в области привлечения инвестиций и ее региональные представители и представительства, осуществляющее свою деятельность в соответствии со статьей 282-2 Предпринимательского кодекса РК;

– юридическое лицо со статусом национальной компании в области привлечения инвестиций и ее региональные представители и представительства, осуществляющее свою деятельность в соответствии со статьей 282-2 Предпринимательского кодекса РК; постинвестиционная стадия – этап завершения инвестиционного проекта, включающий выход на проектную мощность или старт серийного производства;

постинвестиционное сопровождение – комплекс мероприятий, направленных на содействие выполнению условий инвестиционного контракта или соглашения об инвестициях после завершения реализации проекта;

прединвестиционная стадия – этап подготовки инвестиционного проекта, включающий разработку технико-экономического обоснования, получение технических условий, земельного участка, разработку проектно-сметной документации, финансирование и другие процедуры требующие реализации инвестиционного проекта;

инвестиционная стадия – этап реализации инвестиционного проекта, включающий строительно-монтажные работы, получение мер государственной поддержки, пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию.

Сопровождение инвесторов по принципу "одного окна" осуществляется через деятельность фронт-офисов внешнего, центрального и регионального уровней посредством НЦИП.

На базе НЦИП ведется регистрация и учет инвестиционных проектов во всех отраслях экономики РК.

Национальная компания является оператором НЦИП по согласованию с уполномоченным органом.

Доступ к НЦИП имеют все заинтересованные участники инвестиционного проекта, а также иные государственные органы в пределах своих компетенций. Для входа в систему нужно пройти авторизацию.

Зарегистрированные пользователи могут авторизоваться тремя способами:

по логину и паролю;

посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП);

через IDP Egov.kz.

В региональный пул включаются инвестиционные проекты с объемом инвестиций до 150 000 МРП (589 800 000 в 2025 году), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Сопровождение инвестиционных проектов из регионального пула по принципу "одного окна" осуществляется местным исполнительным органом и региональными организациями.

В общенациональный пул включаются инвестиционные проекты с объемом инвестиций от 150 000 МРП (от 589 800 000 в 2025 году), а также инвестиционные проекты, реализуемые на основании инвестиционных контрактов.

Местный исполнительный орган, Национальная компания, центральные государственные органы, Национальная палата, национальные управляющие холдинги в том числе в лице АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и группа Фонда, национальные компании, контрольные пакеты акций, которых принадлежат государству, инициируют процесс включения инвестиционного проекта в общенациональный пул инвестиционных проектов.

При этом проекты, которые находятся в стадии реализации и подпадают под критерии общенационального пула инвестиционных проектов, также включаются в общенациональный пул местным исполнительным органом, на территории которого реализуется проект, с целью его сопровождения в НЦИП.

На этапе включения инвестиционного проекта в общенациональный пул инвестиционных проектов, НЦИП автоматически на основании системы расчета баллов о подтверждении минимального порогового значения показателей, включает проект в "зеленый коридор".

Система расчета баллов по инвестиционному проекту для включения его в "зеленый коридор":

Сумма инвестиций (25%)

от 10 до 15 млн долл. США – 1 балл

от 15 до 30 млн долл. США – 2 балла

от 30 млн долл. США и выше – 3 балла

Наличие инвестора в списке "The Global 2 000" (30%)

отсутствует в перечне – 0 баллов

наличие в перечне – 2 балла

Высокотехнологичность проекта (30%)

проект, не относящийся к обрабатывающей промышленности – 0 баллов

отсутствует в перечне (проект обрабатывающей промышленности) – 1 балл

средний уровень – 2 балла

высокий уровень – 3 балла

Социальная направленность проекта (15%)

создание до 300 рабочих мест – 0,5 балла

создание от 300 до 500 рабочих мест – 1 балл

создание от 500 и более рабочих мест – 2 балла

Указывается, что пороговое значение для включения в Перечень рассчитывается на основе средневзвешенного значения по всем критериям – 1,3 балла.

При этом проекты, находящиеся в "зеленом коридоре" с объемом инвестиций от 7,5 млн МРП (29 490 000 000 тенге в 2025 году), автоматически передаются на дальнейшее сопровождение Task Force.

Проекты, подпадающие под критерии "зеленого коридора", получают государственные услуги в ускоренном порядке, а также принятие решений по таким проектам, в случае выявления проблемных вопросов, происходит на ближайшем заседании Совета по привлечению инвестиций.

Основаниями приостановления или исключения инвестиционного проекта из общенационального пула инвестиционных проектов являются:

многократные нарушения технических требований и стандартов, выявленных в ходе проверок, которые не были устранены в установленные сроки;

финансовые проблемы (прекращение или значительное сокращение финансирования проекта без возможности восстановления);

банкротство или ликвидация юридического лица, ответственного за реализацию проекта;

невозможность получения необходимых разрешений и согласований от государственных органов;

наличие судебных или иных правовых ограничений, препятствующих дальнейшей реализации проекта;

обращение инвестора или органа-инициатора проекта об исключении проекта, поданное в письменной (бумажной и (или) электронной) форме.

Правилами определен порядок сопровождения инициатив и инвестиционных проектов в НЦИП.

НЦИП состоит из трех модулей: Модуль 1 "Привлечение", Модуль 2 "Реализация инвестиционного проекта", Модуль 3 "Постинвестиционное сопровождение".

Модуль 1 "Привлечение" – раздел привлечения инвестиций, включающий в себя работу по фиксации встреч с потенциальными инвесторами, а также создание инициативы по реализации инвестиционного проекта.

В рамках данного модуля взаимодействие с потенциальными инвесторами осуществляют загранучреждения РК и зарубежные представители и представительства Национальной компании.

Модуль 2 "Реализация инвестиционного проекта" – раздел реализации инвестиционных проектов, который включает в себя сопровождение инвестиционного проекта органами-инициаторами, создание паспорта проекта, дорожной карты проекта, взаимодействие с государственными органами и иными организациями для получения услуг инвестором, ведение проектов, включенных в "зеленый коридор".

В рамках данного модуля взаимодействие с инвесторами осуществляют ответственные органы-инициаторы в лице местных исполнительных органов, центральных государственных органов, Национальной компании и ее региональных представителей, Национальной палаты, национальных управляющих холдингов в том числе в лице АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и группа Фонда, национальных компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству.

Модуль 3 "Постинвестиционное сопровождение"

Постинвестиционное сопровождение реализованных проектов осуществляется уполномоченным органом и национальной компанией в течение трех лет после перехода проекта из Модуля 2 в Модуль 3, за исключением постинвестиционного сопровождения инвестиционных контрактов, для которых срок сопровождения действует в течение действия инвестиционного контракта.

В этот период инвестор имеет право инициировать проблемные вопросы и предложения по улучшению инвестиционного климата в системе НЦИП для рассмотрения уполномоченным органом.

Завершение постинвестиционного сопровождения происходит после выполнения инвестором всех обязательств по инвестиционному проекту.

Все документы, связанные с проектом (отчеты, акты, заключения, аудиторские проверки), архивируются и хранятся в системе НЦИП. Информация о проекте остается в системе НЦИП для последующего использования в аналитических целях и отчетности.

Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке.

Приказ введен в действие с 10 января 2025 года.