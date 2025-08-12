Скорректирован порядок ведения реестра инвесторов

И.о. министра иностранных дел РК приказом от 7 августа 2025 года внес изменения в Правила формирования, ведения и использования реестра инвесторов, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новое понятие:

общерегиональный пул инвестиционных проектов – перечень реализуемых и прорабатываемых инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, стоимостью до ста пятидесяти тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, инициаторами которых выступают субъекты частного предпринимательства (отечественные и иностранные инвесторы), формируемый местными исполнительными органами, при условии их соответствия критериям, утвержденным решением регионального инвестиционного штаба.

Также уточняется, что формирование и ведение реестра инвесторов осуществляется в автоматическом режиме в НЦИП на основании данных об инвестиционных проектах, включенных в общенациональный и общерегиональный пулы инвестиционных проектов.

При этом формирование общенационального и общерегионального пулов инвестиционных проектов осуществляются согласно Правилам организации "одного окна" для инвесторов, а также порядка взаимодействия при привлечении инвестиций.

Приказ вводится в действие с 22 августа 2025 года.

Мы рассказывали, как в Казахстане формируется реестр инвесторов.