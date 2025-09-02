Изменились правила выплат военнослужащим

Министр обороны приказом от 19 августа 2025 года внес изменения и дополнения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены следующими нормами.

Так, военнослужащим (за исключением военнослужащих срочной воинской службы, курсантов и кадетов военных учебных заведений, военнообязанных, призванных на воинские сборы, военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве) осуществляются полевые выплаты в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих".

Полевые выплаты выплачиваются воинской частью (учреждением) в которой военнослужащий проходит службу за прошедший месяц одновременно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц на основании приказа командира воинской части (начальника учреждения).

Полевые выплаты не выплачиваются военнослужащим:

имеющим возможность ежедневно возвращаться в пункт постоянной дислокации или к месту жительства, если выполнение служебного задания не требует непрерывного пребывания вне пункта постоянной дислокации или места жительства, о чем указано в приказе командира воинской части (начальника учреждения);

воинских частей и подразделений, выведенных для отработки задач по боевой подготовке в учебные центры, на полигоны, запасные аэродромы на срок более одних суток без приказа командира воинской части (начальника учреждения);

за время специальных полевых работ;

занимающим штатные воинские должности в учебных центрах, учебных воинских частях военных образовательных учреждений профессионального образования, лагерях, на полигонах, запасных аэродромах, дислоцированных вне пункта постоянной дислокации воинской части (военного образовательного учреждения профессионального образования) не включенным в приказ командира воинской части (начальника учреждения) в состав подразделения привлекаемого к полевому выходу на период его проведения.

Также добавлено, что расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника граждан, уволенных с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющих общую продолжительность воинской службы 25 лет и более, а также участников боевых действий и антитеррористических операций независимо от общей продолжительности воинской службы, осуществляется в размерах, установленных правительством Казахстанв.

Выплата расходов, связанных с подготовкой к перевозке тела, перевозкой тела, погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника граждан, уволенных с воинской службы, производится департаментами по делам обороны, по месту выдачи свидетельства о смерти умершего.

Вместе с тем уточняется, что военнослужащему, в случае прекращения в отношении него уголовного преследования (уголовного дела) по реабилитирующим основаниям или вынесения судом оправдательного приговора, денежное довольствие выплачивается за время вынужденного нахождения в распоряжении командира за минусом суммы, выплаченной в соответствии с пунктом 26-1 Правил.

Приказ вводится в действие с 9 сентября и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2025 года.