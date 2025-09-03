Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести согласно правилам

Министр промышленности и строительства приказом от 27 августа 2025 года утвердил Правила ведения реестра казахстанских товаропроизводителей, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

казахстанский товаропроизводитель – субъект предпринимательства, являющийся резидентом Республики Казахстан, включенный в реестр казахстанских товаропроизводителей;

товар казахстанского происхождения – товар, полностью произведенный в Республике Казахстан, или переработанный товар, соответствующий условиям производства, при производстве которого выполняется минимальный порог производственных и технологических операций, сведения о котором содержатся в реестре;

цифровая верификация – автоматический процесс оценки заявителя, осуществляемый посредством объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства";

доля внутристрановой ценности – процентное содержание стоимости сырья и материалов иностранного происхождения в себестоимости готового товара;

уровень локализации производства – количественный показатель, определяющий количество выполняемых технологических операций в количестве технологических операций согласно Перечню условий производства, производственных и технологических операций, утвержденных уполномоченным органом.

Реестр является объектом информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", содержащим сведения о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах.

Пользование реестром заявителем и казахстанским товаропроизводителем осуществляется на безвозмездной основе.

Формирование реестра состоит из следующих этапов:

подача заявки через личный кабинет пользователя на веб-портале объекта информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" (далее – веб-портал);

цифровая верификация;

оценка производства отраслевой комиссией;

принятие решения уполномоченным органом о включении либо невключении в реестр.

Уполномоченный орган обеспечивает опубликование и ведение актуального реестра.

Подтверждением наличия казахстанского товаропроизводителя в реестре является выписка.

Отраслевые государственные органы и местные исполнительные органы предоставляют в уполномоченный орган сведения о товарах, полностью произведенных на территории РК, и их производителях.

Для включения в реестр нужно подать заявку в личном кабинете на веб-портале, подписанную ЭЦП.

К заявке прилагаются:

1) согласие на сбор и обработку информации;

2) согласие на предоставление доступа к производственному объекту для оценки производства и осуществления мониторинга;

3) согласие на принятие обязательств по установлению системы видеонаблюдения на производственном объекте, предоставление удаленного доступа уполномоченному органу к просмотру видеоинформации для осуществления мониторинга;

4) сведения, подтверждающие выполнение заявленных условий производства, производственных и технологических операций:

сведения о фактическом месторасположении объекта производства;

сведения о выпускаемой продукции: код согласно Товарной Номенклатуре Внешнеэкономической Деятельности (ТН ВЭД), код согласно Классификатору продукции по видам экономической деятельности (КП ВЭД), код согласно Единому номенклатурному справочнику товаров, работ и услуг (ЕНС ТРУ), по строительным конструкциям, изделиям и строительным материалам код согласно архитектурному, градостроительному и строительному каталогу (АГСК-3);

сведения о выполняемых условиях производства, производственных и технологических операциях, включая видеоматериал, отображающий (подтверждающий) заявленный технологический процесс производства товара;

доля внутристрановой ценности для каждого заявленного наименования товара: сведения о поставщиках сырья и материалов/комплектующих, а также сведения о стоимости сырья и материалов/комплектующих иностранного происхождения, себестоимости готового товара;

производственная мощность для каждого заявленного наименования товара с указанием количества единиц в год;

сведения о фактическом объеме производства для каждого заявленного наименования товара с указанием количества единиц за месяц;

копия документа об оценке соответствия, если продукция подлежит обязательной оценке соответствия (подтверждению) согласно законодательству в области технического регулирования;

сведения о наличии на праве собственности или ином законном основании оборудования, применяемого в производственных и технологических операциях, с указанием наименования оборудования, модели, года выпуска, страны производства, целевого назначения, производственной мощности и степени автоматизации;

сведения о наличии на праве собственности или ином законном основании помещений (складское, административное, производственное), соответствующего целевому назначению и осуществляемой деятельности заявителя;

сведения о наличии разрешительных документов на осуществление соответствующего вида деятельности или действий (операций), в случае если в отношении такого вида деятельности или действий (операций) установлен разрешительный порядок в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях".

После подачи заявки осуществляется цифровая верификация по следующим критериям:

период осуществления деятельности субъекта;

статус регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

участие в налоговом мониторинге;

участие в государственных закупках;

участие в экспорте в период с 1 января текущего календарного года, в котором подана заявка для включения в реестр;

уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр, а также за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана такая заявка;

коэффициент налоговой нагрузки за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр;

налоговая отчетность с нулевыми показателями начисленного дохода за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр;

ограничение выписки электронных счетов-фактур за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана заявка для включения в реестр;

совокупный годовой доход (доход) субъекта согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр, а также за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана такая заявка;

оборот по реализации и приобретению товаров, работ и услуг согласно данным электронных счет-фактур за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр, а также за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана такая заявка;

оборот по реализации товаров на экспорт согласно данным грузовых таможенных деклараций, представленных за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана заявка для включения в реестр;

общая таможенная стоимость импорта согласно данным грузовых таможенных деклараций, представленных за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана заявка для включения в реестр;

затраты на потребляемую электроэнергию согласно данным электронных счет-фактур, выставленных в адрес субъекта за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана заявка для включения в реестр;

сумма исчисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр, а также за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана такая заявка;

среднесписочная численность работников согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр, а также за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана такая заявка;

начисленный доход работников согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр, а также за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана такая заявка;

средний размер заработной платы на одного работника субъекта согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр, а также за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана такая заявка;

балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода субъекта согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр;

балансовая стоимость биологических активов на начало отчетного периода субъекта согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявления для включения в Реестр;

балансовая стоимость разведочных и оценочных активов на начало отчетного периода субъекта согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр;

балансовая стоимость нематериальных активов на начало отчетного периода субъекта согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр;

наличие земельных участков согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр;

наличие имущества согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр;

стоимостной баланс зданий, сооружений, машин, оборудования и прочих активов на конец налогового периода согласно данным налоговой отчетности, представленной субъектом за календарный год, предшествующий году подачи заявки для включения в реестр;

оборот по приобретению сырья и запасных частей согласно данным электронных счет-фактур, выставленных в адрес субъекта за период с 1 января текущего календарного года, в котором подана заявка для включения в реестр.

Цифровая верификация осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявки.

По итогам определяют заявителей с низким, средним и высоким показателем производственной деятельности.

Указывается, что при низком показателе производственной деятельности результаты цифровой верификации считаются отрицательными и в личный кабинет пользователя на веб-портале автоматически направляется мотивированный отказ во включении в реестр с обоснованиями.

В случае среднего или высокого показателя производственной деятельности результаты цифровой верификации считаются положительными и заявка направляется на оценку производства.

Оценка производства осуществляется отраслевыми комиссиями, создаваемыми уполномоченным органом, в состав которых включаются представители отраслевых государственных органов и отраслевых ассоциаций (союзов).

Срок оценки производства составляет 10 рабочих дней со дня окончания цифровой верификации.

По итогам проверки выполнения заявленных условий производства, производственных и технологических операций отраслевая комиссия принимает решение о положительном или отрицательном результате оценки производства.

Однако в случае невозможности оценки производства на основании сведений производится выездная инспекция.

По результатам оценки производства в течение 2 рабочих дней принимается одно из решений:

при положительном результате оценки производства заявитель включается в реестр;

при отрицательном результате оценки производства заявителю направляется мотивированный ответ с обоснованиями в личный кабинет пользователя на веб-портале.

Далее после включения казахстанского товаропроизводителя в реестр не менее одного раза в квартал осуществляется мониторинг посредством цифровой верификации не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

По итогам мониторинга в случае выявления несоответствий критериям автоматически направляется уведомление в личный кабинет пользователя на веб-портале о необходимости устранения выявленных несоответствий до осуществления следующего мониторинга.

В случае повторного неустранения несоответствий, установленных по результатам предыдущего мониторинга, заявителю направляется уведомление об исключении из реестра.

Казахстанского товаропроизводителя исключают из реестра на основании:

результатов цифровой верификации при проведении мониторинга реестра;

результатов мониторинга производителей программного обеспечения;

заявления казахстанского товаропроизводителя об исключении из реестра.

В случае ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан или реорганизации юридического лица, за исключением реорганизации в форме преобразования, исключение казахстанского товаропроизводителя из реестра осуществляется автоматически.

При реорганизации вновь созданное юридическое лицо подает заявку для включения в реестр повторно.

Казахстанские товаропроизводители, исключенные из реестра, имеют право повторной подачи заявки.

Для рассмотрения возражений, жалоб казахстанских товаропроизводителей по исключению из реестра по результатам мониторинга посредством цифровой верификации уполномоченный орган создает апелляционную комиссию.

При этом решение апелляционной комиссии является обязательным для исполнения уполномоченным органом.

Приказ вводится в действие с 13 сентября 2025 года.