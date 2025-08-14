Минус диабет, плюс инсульт: какие заболевания в РК лечат бесплатно и что поменяли в перечне
Поправки внесены в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг". Помимо всего прочего, ими устанавливается новый порядок утверждения перечня социально значимых заболеваний – т.е. таких, которые представляют опасность для общества и потому лечатся (ну, насколько это возможно) за счет государственного бюджета.
Напомним, что список социально значимых заболеваний утверждает уполномоченный орган. Так, в перечень, утвержденный приказом Министра здравоохранения РК от 23 сентября 2020 года и действующий сейчас, входят (согласно приложению 1 к приказу):
- туберкулез,
- ВИЧ-инфекция,
- хронические вирусные гепатиты и цирроз печени,
- злокачественные новообразования,
- сахарный диабет,
- психические, поведенческие расстройства (заболевания)
- детский церебральный паралич
- острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев,
- ревматизм,
- системные поражения соединительной ткани,
- дегенеративные болезни нервной системы,
- демиелинизирующие болезни центральной нервной системы,
- орфанные заболевания.
На самом деле болезней больше, поскольку каждая позиция включает несколько заболеваний одного вида согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра). Так, разновидностей сахарного диабета не две (I и II типы), а пять (от Е-10 до Е-14 согласно классификации МКБ-10), и все они включены в перечень.
Но, кстати, насчет, диабета. Уже с нового года он может оказаться вне перечня – и именно благодаря законодательным поправкам. Дело в том, что список периодически обновляют. До того, например, как в 2020-м был издан вышеупомянутый приказ, действовал другой – выпущенный в 2015-м.
Минздрав может включать в перечень новые позиции и исключать старые. Однако отныне в этом периодически меняющемся списке будет постоянная часть социально значимых заболеваний, вычеркнуть которые нельзя.
Точнее, правила меняются не прямо сейчас, а с 1 января 2026 года, когда вступает в силу дополнение в пункт 3 статьи 196 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". Вот эти заболевания, прямо вносимые в перечень Кодексом:
"Перечень социально значимых заболеваний, включающий в том числе туберкулез, ВИЧ-инфекцию, злокачественные новообразования, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, психические, поведенческие расстройства (заболевания), орфанные заболевания, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, эпилепсию, острый инфаркт миокарда в течение первых шести месяцев, инсульты в течение одного года, утверждается уполномоченным государственным органом."
Сравниваем ныне действующий перечень и тот, что содержится в новелле – и обнаружим, что из списка исчезли 4 позиции: сахарный диабет, детский церебральный паралич, ревматизм, а также другие т.н. системные поражения соединительной ткани. Зато появились две другие: инсульты в течение одного года и эпилепсия.
Вышеупомянутая статья 196 Кодекса регламентирует гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), согласно которой страдающие социально значимыми заболеваниями вправе рассчитывать на бесплатные лекарства и лечение в амбулаторных и в стационарозамещающих условиях. И поэтому для них включение или невключение болезней в перечень влечет важные последствия.
Речь идет о том, придется ли пациентам платить за медпомощь из своего кошелька (в рамках системы ОСМС – обязательного социального медицинского страхования) или о них позаботится государство (ГОБМП). Потому-то и появилась обеспокоенность в обществе относительно этих изменений. Например, что касается больных сахарным диабетом. Лекарства дорогие, а диагноз этот зачастую сопряжен с инвалидностью, при этом на учете в РК стоят более полумиллиона человек.
Здесь имеется важный нюанс. Разумеется, даже если некое заболевание исключат из перечня социально значимых, пациенту всё равно окажут медуслугу в рамках ОСМС. При этом система ОСМС, как известно, построена так, что не важно, какие у тебя доходы: богатые платят за бедных. Или, говоря официальным языком, принципом ОСМС является в числе прочего солидарная ответственность государства, работодателей и граждан (пп. 3) статьи 4 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании").
Однако это касается лишь приема у врача и лабораторных анализов, но не лекарств, за которые в рамках ОСМС пациент платит сам.
В завершение, однако, подчеркнем ещё раз: в Кодексе определена только обязательная часть перечня социально значимых заболеваний. Но допускается, что Минздрав может добавить в перечень и другие болезни (обратите внимание на слова "включающий в том числе"). Тот же самый сахарный диабет.
Но, к сожалению, может и не добавить. Посмотрим. Очевидно, что в соответствии с законодательными поправками к 2026 году будет утвержден и введен в действие новый перечень социально значимых заболеваний на смену действующему. Тогда и будем делать окончательные выводы.