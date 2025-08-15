В новом Налоговом кодексе обеспечен равный доступ к правосудию лицам с инвалидностью

Конституционный суд в нормативном постановлении от 26 июля 2024 года признал некоторые нормы Налогового кодекса не соответствующими Конституции, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 26 июля 2024 года № 50-НП признал подпункт 13) части первой статьи 616 во взаимосвязи с частью второй этой же статьи Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" не соответствующим Конституции в части использования слова "истцы – ".

Согласно оспариваемой норме, от уплаты госпошлины в судах освобождались истцы – лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью.

В Конституционном суде отметили, что разделение граждан по процессуальному положению на стадии кассационного обжалования при их одинаковом социальном статусе не имеет разумного и объективного обоснования, содержит признаки неравенства в средствах правовой защиты.

Данное решение Конституционного суда реализовано в новом Налоговом кодексе от 18 июля 2025 года. Так, в новой редакции подпункта 13 статьи 668 исключено упоминание понятия "истцы".