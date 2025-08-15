#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Право

В новом Налоговом кодексе обеспечен равный доступ к правосудию лицам с инвалидностью

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:43 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд в нормативном постановлении от 26 июля 2024 года признал некоторые нормы Налогового кодекса не соответствующими Конституции, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд в своем нормативном постановлении от 26 июля 2024 года № 50-НП признал подпункт 13) части первой статьи 616 во взаимосвязи с частью второй этой же статьи Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" не соответствующим Конституции в части использования слова "истцы – ".

Согласно оспариваемой норме, от уплаты госпошлины в судах освобождались истцы – лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью.

В Конституционном суде отметили, что разделение граждан по процессуальному положению на стадии кассационного обжалования при их одинаковом социальном статусе не имеет разумного и объективного обоснования, содержит признаки неравенства в средствах правовой защиты.

Данное решение Конституционного суда реализовано в новом Налоговом кодексе от 18 июля 2025 года. Так, в новой редакции подпункта 13 статьи 668 исключено упоминание понятия "истцы".

Теперь от уплаты госпошлины в судах освобождаются все лица указанной категории независимо от их процессуального статуса истца или ответчика.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Выдача ваучеров на газ получателям АСП: изменился порядок
Право
12:03, Сегодня
Выдача ваучеров на газ получателям АСП: изменился порядок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: