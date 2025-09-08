#АЭС в Казахстане
События

Новый Налоговый кодекс поступил в продажу в бумажном варианте

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 18:23 Фото: Zakon.kz
С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу обновленный Налоговый кодекс. Ознакомиться с его содержанием в удобном формате можно уже сейчас, сообщает Zakon.kz.

Подробнее изучить изменения, которые начнут действовать с нового года, можно в бумажном варианте, уже поступившем в продажу.

Налоговый кодекс представлен в виде книги формата А4 в мягком переплете. Для удобства пользования присутствует оглавление и номера страниц, статей.

Фото: ИС "Параграф"

Приобрести книгу комфортно и быстро можно онлайн. Для этого достаточно перейти по ссылке.

Напомним, 18 июля текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения".

Обновленный документ предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.

Направлен на решение следующих задач:

  • переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики;
  • реформирование специальных налоговых режимов;
  • упорядочение и сокращение объема налоговых льгот минимум на 20%, определение четких правил их предоставления;
  • обеспечение перехода на сервисную модель взаимодействия между органами государственных доходов и налогоплательщиками;
  • обновление налогового администрирования;
  • цифровизацию налогового контроля с сокращением форм налоговой отчетности на 30%;
  • уменьшение на 20% от общего количества налоговых и иных обязательных платежей в бюджет;
  • упрощение процедуры возврата НДС.

В частности, кодексом установлена новая базовая ставка НДС – 16%, снижение порога для постановки на учет по данному виду налога, новые правила для специальных налоговых режимов и др.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
