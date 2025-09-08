Новый Налоговый кодекс поступил в продажу в бумажном варианте

С 1 января 2026 года в Казахстане вступит в силу обновленный Налоговый кодекс. Ознакомиться с его содержанием в удобном формате можно уже сейчас, сообщает Zakon.kz.

Подробнее изучить изменения, которые начнут действовать с нового года, можно в бумажном варианте, уже поступившем в продажу.

Налоговый кодекс представлен в виде книги формата А4 в мягком переплете. Для удобства пользования присутствует оглавление и номера страниц, статей.

Фото: ИС "Параграф"

Приобрести книгу комфортно и быстро можно онлайн. Для этого достаточно перейти по ссылке.

Напомним, 18 июля текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения".

Обновленный документ предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.

Направлен на решение следующих задач:

переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики;

реформирование специальных налоговых режимов;

упорядочение и сокращение объема налоговых льгот минимум на 20%, определение четких правил их предоставления;

обеспечение перехода на сервисную модель взаимодействия между органами государственных доходов и налогоплательщиками;

обновление налогового администрирования;

цифровизацию налогового контроля с сокращением форм налоговой отчетности на 30%;

уменьшение на 20% от общего количества налоговых и иных обязательных платежей в бюджет;

упрощение процедуры возврата НДС.