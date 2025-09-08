Новый Налоговый кодекс поступил в продажу в бумажном варианте
Подробнее изучить изменения, которые начнут действовать с нового года, можно в бумажном варианте, уже поступившем в продажу.
Налоговый кодекс представлен в виде книги формата А4 в мягком переплете. Для удобства пользования присутствует оглавление и номера страниц, статей.
Фото: ИС "Параграф"
Приобрести книгу комфортно и быстро можно онлайн. Для этого достаточно перейти по ссылке.
Напомним, 18 июля текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения".
Обновленный документ предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.
Направлен на решение следующих задач:
- переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики;
- реформирование специальных налоговых режимов;
- упорядочение и сокращение объема налоговых льгот минимум на 20%, определение четких правил их предоставления;
- обеспечение перехода на сервисную модель взаимодействия между органами государственных доходов и налогоплательщиками;
- обновление налогового администрирования;
- цифровизацию налогового контроля с сокращением форм налоговой отчетности на 30%;
- уменьшение на 20% от общего количества налоговых и иных обязательных платежей в бюджет;
- упрощение процедуры возврата НДС.
В частности, кодексом установлена новая базовая ставка НДС – 16%, снижение порога для постановки на учет по данному виду налога, новые правила для специальных налоговых режимов и др.