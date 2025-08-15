Новый отчет по электронной торговле товарами планирует внедрить КГД

Министерство финансов разработало проект формы сведений, представляемых в орган государственных доходов лицами, осуществляющими пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает совершенствование налогового администрирования путем внедрения дистанционных методов контроля по полученным сведениям от лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами.

Данные меры приведут к увеличению поступлений в бюджет и будут способствовать сокращению доли теневой экономики.

Документ разработан в целях реализации пункта 8 статьи 56 нового Налогового кодекса.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 сентября 2025 года.