Упрощение формальностей при международных авиаперевозках: что изменилось в программе

Правительство постановлением от 13 августа 2025 года внесло поправки в Программу упрощения формальностй при международных воздушных перевозках в гражданской авиации Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Целями Программы являются содействие и ускорение воздушных перевозок, а также предотвращение необоснованных задержек воздушных судов, экипажей, пассажиров и груза через упрощение формальностей, связанных с пограничным, таможенным, санитарным и другими видами контроля.

Заинтересованные государственные органы РК, осуществляющие установленные в пунктах пропуска через Государственную границу виды контроля, принимают меры в целях:

сокращения времени, необходимого для осуществления пограничного контроля в отношении лиц и воздушных судов и для выпуска/таможенной очистки грузов/товаров;

сведения к минимуму неудобств, связанных с применением административных требований и требований, связанных c осуществлением контроля, особенно своевременной передачей информации об изменениях в таких требованиях;

обеспечения оптимального уровня безопасности и соблюдения законодательства РК;

расширения своевременного обмена соответствующей информацией между заинтересованными государственными органами РК и заинтересованными государственными органами других государств, эксплуатантами воздушных судов и аэропортов.

Установлено, что заинтересованные государственные органы РК используют систему управления риском, информацию о пассажирах из информационной системы для сбора и обработки данных об авиапассажирах при применении процедур пограничного контроля и выпуска/таможенной очистки товаров.

Также в документе говорится, что не требуется представления заинтересованным государственным органам РК документов на бортовые припасы, остающиеся на борту воздушного судна.

В отношении погруженных на воздушное судно или выгруженных с него бортовых припасов включается следующая информация:

наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование);

количество, характеристики и параметры в основной, дополнительной или иных, отличных от основной или дополнительной, единицах измерения;

стоимость (при наличии таких сведений).

Если на воздушное судно не производится посадка пассажиров или погрузка грузов, почтовых отправлений, бортовых припасов или багажа, либо из воздушного судна не производится высадка пассажиров или выгрузка грузов, почтовых отправлений, бортовых припасов или багажа, пассажирские и грузовые ведомости не требуются, при условии, что надлежащая отметка сделана в генеральной декларации.

При необходимости проведения дезинсекции уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК применяет или признает только те методы, как химические, так и нехимические, и/или инсектициды, которые рекомендованы ВОЗ и считаются эффективными.

Уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК при проведении дезинсекции воздушного судна принимает меры для того, чтобы проведение дезинсекции не оказывало вредного воздействия на здоровье пассажиров, персонала и живой груз и не причиняло им каких-либо значительных неудобств.

Кроме того, уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК по запросу командира воздушного судна или ответственного члена экипажа воздушного судна обеспечивает внесение отметок в генеральную декларацию о применении к воздушному судну санитарных мер и принимает такие отметки в качестве подтверждения применения к воздушному судну санитарных мер, включая генеральную декларацию.

Уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ветеринарии РК следующим:

обработке подвергаются только тот контейнер или отсек воздушного судна, в которых осуществлялась перевозка таких грузов;

дезинфекция проводится по процедурам, соответствующим инструкциям изготовителя воздушного судна и любым рекомендациям ВОЗ;

зараженные зоны дезинфицируются составами, обладающими соответствующими бактерицидными свойствами, подходящими для предполагаемого инфекционного очага;

дезинфекция оперативно проводится обученными чистильщиками, имеющими соответствующие средства индивидуальной защиты;

предусматриваются меры для того, чтобы используемые химические или нехимические меры, или средства дезинфекции не оказывали вредного воздействия на элементы конструкции воздушного судна, его оборудование и материалы;

обеспечиваются охрана здоровья пассажиров, персонала или защита живого груза от вредного воздействия.

При проведении дезинфекции в целях охраны здоровья животных применяются только те методы и дезинфицирующие вещества, которые рекомендованы Международным бюро по эпизоотии.

При загрязнении поверхностей или оборудования воздушного судна любыми жидкостями организма, включая экскреты, проводится дезинфекция загрязненных мест и используемого оборудования или инструментов.

Помимо этого, указывается, что при выдаче визы на ограниченное количество въездов уполномоченным органом, осуществляющим защиту и охрану Государственной границы РК, в документах, удостоверяющих личность, производятся отметки в каждом конкретном случае в целях того, чтобы заинтересованные государственные органы могли быстро установить ее действительность без использования каких-либо специальных средств.

После личного предъявления пассажирами и членами экипажа своих паспортов или других официальных документов, удостоверяющих личность, должностные лица возвращают документы сразу после проверки, кроме случаев, предусмотренных законодательством РК.

Эксплуатант обеспечивает охрану и опеку высадившихся пассажиров и членов экипажа с момента высадки с борта воздушного судна до тех пор, пока они не будут подвергнуты проверке заинтересованными государственными органами. Эксплуатант и аэропорт обеспечивают безопасность пассажиров и экипажа на пути следования от воздушного судна до здания аэровокзала, а также в зоне прямого транзита.

Эксплуатанты в пункте регистрации на рейс и посадки на борт воздушного судна принимают меры, чтобы убедиться, что пассажиры имеют действительные документы, удостоверяющие личность, предписанные государствами транзита или назначения.

Заинтересованные государственные органы РК и эксплуатанты осуществляют сотрудничество в установлении годности и подлинности паспортов и виз, предъявляемых пассажирами при посадке на борт воздушного судна.

Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации РК при заключении соглашения о международных полетах (выдаче разрешений) заключает соглашения о сотрудничестве в форме меморандумов о взаимопонимании с эксплуатантами, выполняющими международные авиаперевозки в РК или из РК, которые устанавливают основные принципы взаимной поддержки и сотрудничества в борьбе со злоупотреблениями, связанными с подделкой документов, удостоверяющих личность.

Заинтересованные государственные органы РК заключают соглашения о сотрудничестве в виде меморандумов о взаимопонимании с соответствующими органами других государств посредством предоставления и размещения в аэропортах сотрудников по координации или установления других форм международного сотрудничества для оказания помощи эксплуатантам в определении действительности и подлинности паспортов и виз, предъявляемых пассажирами при посадке на борт воздушного судна.

Если пассажиру отказано в праве на въезд на территорию РК из-за проблем с предъявленными документами, он передается эксплуатанту для его возвращения в страну, из которой прибыл, либо в страну, куда данному пассажиру въезд разрешен.

В случаях, когда возврат лица без права на въезд касается несопровождаемого несовершеннолетнего пассажира, принимаются необходимые меры для обеспечения договоренностей для этого несовершеннолетнего пассажира в пункте убытия, транзита и назначения, уделяя особое внимание наилучшим интересам несовершеннолетнего пассажира.

В случаях, когда установлено лицо без права на въезд, уполномоченный орган, осуществляющий защиту и охрану Государственной границы РК, уведомляет об этом эксплуатанта письменно и/или способом, обеспечивающим фиксирование доставления уведомления (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами).

Уполномоченный орган, осуществляющий защиту и охрану Государственной границы РК, совместно с эксплуатантом определяет сроки отправки лица, которому отказано в праве на въезд, с учетом времени, в течение которого возможно осуществить отправку данного лица собственными силами или подготовить альтернативный вариант отправки.

Уполномоченный орган, осуществляющий защиту и охрану Государственной границы РК, признает сопроводительное письмо, подтверждающее потерю или уничтожение документов, а также касающееся сфабрикованных, поддельных или фальшивых документов, удостоверяющих личность, и приложенные к нему материалы как достаточную документацию для осуществления проверки лица, подтверждающую обстоятельства посадки и прибытия, выданные уполномоченными органами другого государства, где указанному лицу было отказано в праве на въезд.

При этом заинтересованные государственные органы РК, осуществляющие выдворение лица с территории РК, вручают ему решение суда о выдворении.

Также заинтересованные государственные органы РК, осуществляющие выдворение лица с территории РК, обеспечивают заблаговременное информирование эксплуатантов не позднее, чем за двадцать четыре часа до времени вылета рейса по расписанию, в тех случаях, когда определенным лицам предписано покинуть территорию РК воздушным путем, с тем чтобы они могли принять все меры предосторожности для обеспечения безопасности полета, с предоставлением следующей информации:

данные, удостоверяющие личность лица, определяемого как выдворяемое лицо;

причины выдворения;

данные, удостоверяющие личность и гражданство сопровождающих/конвоиров (при наличии);

о результатах оценки риска, определяющей пригодность выдворяемого лица, к сопровождаемой или несопровождаемой отправке, включая состояние его здоровья, психическую и физическую пригодность к перевозке, готовность или неготовность к перевозке, поведенческую модель и случаи совершения в прошлом актов насилия;

иную информацию, которая позволит эксплуатантам оценить возможность возникновения угрозы безопасности полета.

В программу добавлен новый пункт, согласно которому уполномоченный орган по вопросам миграции населения загружает в директорию открытых ключей ИКАО данные открытых ключей, необходимые для аутентификации всех выдаваемых им электронных паспортов.

Также говорится, что в аэропортах обеспечиваются средства для проведения санитарных, эпидемиологических и карантинных мероприятий (при перевозке животных и растений), касающихся воздушных судов, экипажей, пассажиров, багажа, грузов, почтовых отправлений и бортовых припасов.

При задержке воздушного судна на длительный период времени или невозможности продолжать полет применяются следующие процедуры:

если командир воздушного судна ожидает указаний от соответствующих государственных органов РК и если он или члены экипажа не могут установить контакт с этими органами, он принимает меры, необходимые для обеспечения здоровья и безопасности пассажиров и членов экипажа, а также воздушного судна и его груза;

при выгрузке из воздушного судна грузов, бортовых припасов и несопровождаемого багажа по соображениям безопасности они размещаются в прилегающей зоне и остаются там до завершения формальностей.

Эксплуатант направляет в информационную систему для сбора и обработки данных об авиапассажирах сведения о рейсе и оформленных билетах в отношении каждого пассажира.

В программу добавлена новая глава, которая содержит положения, касающиеся здравоохранения при международных перевозках.

В частности, говорится, что если требуется наличие документа о прививке против конвенционной болезни, уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК признает международное свидетельство о вакцинации и ревакцинации, форма которого рекомендована ВОЗ в международных медико-санитарных правилах (ММСП).

Медицинскому осмотру подвергают тех пассажиров, которые в соответствии с ММСП прибывают воздушным путем из района распространения инфекционной болезни и у которых эта болезнь может проходить инкубационный период, а также при наличии жалоб на состояние здоровья человека с подозрением на инфекционные заболевания.

Документальным подтверждением того, что пассажиры и члены экипажа выполнили требования по профилактике и сдерживанию распространения инфекционной болезни для целей транзита через РК или прибытия в РК, принимаются документы, касающиеся состояния здоровья, включая документы, стандартизированные в соответствии с ММСП и ВОЗ.

В рамках противолихорадочной защиты при прилете на территорию РК летному персоналу и пассажирам предлагается заполнить карту информации о местонахождении в целях здравоохранения.

Форма карты информации о местонахождении пассажира в целях здравоохранения разрабатывается и утверждается уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия по согласованию с уполномоченным органом в сфере гражданской авиации РК по образцу согласно стандартам и рекомендуемой практике ИКАО.

Заинтересованные государственные органы принимают меры по своевременному информированию пассажиров и эксплуатантов воздушных судов о требованиях по предоставлению документации о состоянии здоровья для въезда на территорию РК при наличии требований и об изменениях в таких требованиях.

Уполномоченный орган в области здравоохранения оказывает помощь эксплуатантам воздушных судов в оценке стандартизированной ВОЗ медико-санитарной документации согласно ММСП, предъявляемой пассажирами, в целях подтверждения их подлинности.

Уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК обеспечивает, чтобы средства, используемые лицами, совершающими поездки, в пунктах въезда содержались в санитарном состоянии, не являлись источниками инфекции или контаминации, включая средства транспортировки и хранения.

Процедуры обработки и распределения годных к потреблению продуктов (продовольствие, напитки и запасы воды) на борту воздушного судна и в аэропорту выполняются подготовленным персоналом и соответствуют ММСП, надлежащим рекомендациям ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО).

Обработка и удаление отходов, включая сортировку, контроль и утилизацию отходов эксплуатантами аэропортов и воздушных судов, обеспечиваются в соответствии с ММСП, надлежащими рекомендациями ВОЗ и ФАО.

Постановление вводится в действие с 26 августа 2025 года.