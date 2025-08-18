#АЭС в Казахстане
Право

Казахстан одобрил соглашение с Саудовской Аравией о воздушном сообщении

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 11:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство РК утвердило постановление от 13 августа 2025 года о подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Саудовской Аравии о воздушном сообщении, сообщает Zakon.kz.

Соглашением предусмотрено, что стороны предоставляют друг другу права в целях установления и эксплуатации международных воздушных линий (договорные линии) по установленным маршрутам.

Авиапредприятие, назначенное каждой из сторон, пользуется при эксплуатации договорной линии по установленному маршруту следующими правами:

  • совершать пролет территории государства другой стороны без посадки;
  • совершать посадки на упомянутой территории с некоммерческими целями;
  • совершать посадки на упомянутой территории в пунктах, установленных для этого маршрута в графике, с целью посадки и/или высадки пассажиров, багажа, груза и почты.

Каждая из сторон имеет право назначить по дипломатическим каналам в письменной форме одно или более авиапредприятий в целях эксплуатации договорных линий, обозначенных в графике, и отзывать либо изменять такое назначение.

Назначенные авиапредприятия не менее чем за 60 дней до даты начала эксплуатации любых договорных линий направляют свои предложения по расписанию авиационным властям другой стороны на утверждение. Такое расписание включает тип сообщения и используемого воздушного судна, график полетов и любую другую соответствующую информацию.

Подписать соглашение от имени правительства РК уполномочен министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Постановление введено в действие с 13 августа 2025 года.

