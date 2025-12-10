Изменен регламент правительства Казахстана
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 4 декабря 2025 года внесло поправки в Регламент правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Регламент дополнен новым пунктом, в котором говорится:
Проекты, предусматривающие наделение государственных органов новыми функциями, а также их изменение, дополнение и исключение, разрабатываются после проведения анализа c применением реестра функций государственных органов в информационной системе "Государственное планирование (бюджетное планирование).
Постановление введено в действие с 4 декабря 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript