Право

Изменен регламент правительства Казахстана

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 09:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 4 декабря 2025 года внесло поправки в Регламент правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Регламент дополнен новым пунктом, в котором говорится:

Проекты, предусматривающие наделение государственных органов новыми функциями, а также их изменение, дополнение и исключение, разрабатываются после проведения анализа c применением реестра функций государственных органов в информационной системе "Государственное планирование (бюджетное планирование).

Постановление введено в действие с 4 декабря 2025 года.

