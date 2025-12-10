Изменен регламент правительства Казахстана

Регламент дополнен новым пунктом, в котором говорится:

Проекты, предусматривающие наделение государственных органов новыми функциями, а также их изменение, дополнение и исключение, разрабатываются после проведения анализа c применением реестра функций государственных органов в информационной системе "Государственное планирование (бюджетное планирование).