Что изменилось в правилах поступления в вузы КНБ

Председатель Комитета национальной безопасности РК приказом от 12 августа 2025 года внес поправки в Правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности РК, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что после утверждения разнарядки кадровыми подразделениями ОНБ:

в течение десяти рабочих дней организуется размещение объявлений в средствах массовой информации, информационных стендах, в том числе на официальном интернет-ресурсе КНБ, о сроках подачи заявлений, а также перечня документов, предоставляемых в ОНБ по месту жительства, учебы или работы (службы);

проводится работа по проверке профессиональной пригодности, отбору и специальной проверке кандидатов на учебу по месту их жительства, учебы или работы (службы).

Кандидаты на поступление в вузы ОНБ после размещения объявлений на официальном интернет-ресурсе КНБ, до 10 января года поступления включительно, подают в органы КНБ по месту жительства, учебы или работы заявление или рапорт с указанием языка обучения.

В эти же сроки граждане, отслужившие срочную воинскую службу и прошедшие конкурсный отбор в воинских частях специальных государственных органов, не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы обращаются с заявлением в кадровые подразделения Пограничной службы КНБ об изъявлении желания поступить в вузы ОНБ.

По месту обращения граждане представляют документы.

Кадровые подразделения органов КНБ до 20 мая года поступления представляют в вузы ОНБ сформированные личные дела кандидатов на учебу по образовательным программам высшего образования и высшего образования с сокращенным сроком обучения.

Поступившие в вузы ОНБ личные дела кандидатов до начала проведения конкурсного отбора проверяются кадровыми подразделениями вузов ОНБ на предмет соответствия требованиям, за исключением материалов специальных проверок граждан, поступающих в Пограничную академию КНБ, и личных дел кандидатов, сформированных Академией КНБ, которые проверяются сотрудниками Департамента кадров КНБ.

При сдаче экзаменов кандидатам запрещается пронос и использование любых бумажных носителей информации с учебными материалами, а также электронных средств хранения, передачи и приема данных.

В случае их использования и выявления во время проведения экзамена по предмету специальной комиссией (предметной) совместно с представителем подразделения собственной безопасности составляется акт о выявленном нарушении требований Правил, на основании которого приемной комиссией принимается решение об аннулировании результатов экзамена по предмету.

Решения приемной комиссии вуза ОНБ о зачислении кандидатов на обучение по итогам конкурсного отбора размещаются на информационных стендах вузов ОНБ либо объявляются устно членами приемной комиссии перед кандидатами или доводятся кадровыми подразделениями.

Зачисление в вузы ОНБ производится по решению приемной комиссии на основании рейтинга кандидата по итогам конкурсного отбора:

по образовательным программам высшего образования рейтинг кандидата определяется путем сложения баллов ЕНТ и показателей окончательного профессионального отбора, за исключением граждан, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор в воинских частях специальных государственных органов;

по образовательным программам высшего образования с сокращенным сроком обучения рейтинг кандидата определяется путем сложения показателей окончательного профессионального отбора.

Граждане, отслужившие срочную воинскую службу и прошедшие конкурсный отбор в воинских частях специальных государственных органов, зачисляются в вузы ОНБ при условии соответствия требованиям Правил в количестве, не превышающем 10% от ежегодного планового набора в Пограничную академию КНБ и 5% в Академию КНБ.

При этом кандидаты, поступающие в Академию КНБ, проходят проверку на профессиональную пригодность и письменных навыков в форме написания эссе.

С 19 сентября 2025 года при проведении конкурса на зачисление в Академию КНБ в случае равенства баллов преимущественное право в последующей очередности имеют:

лица, награжденные знаком "Алтын белгі";

лица, награжденные знаком отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию;

лица, имеющие документы об образовании организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не менее одного года;

победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени), международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, а также победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, и лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием.

При проведении конкурса на зачисление в Пограничную академию КНБ преимущественное право при условии успешного прохождения всех этапов конкурсного отбора имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

граждане, прошедшие допризывную подготовку в качестве жас сарбазов, жас айбынов в течение периода не менее двух лет (с 1 января 2026 года);

дети военнослужащих, погибших, пропавших без вести во время прохождения службы или получивших инвалидность в период прохождения воинской службы;

дети военнослужащих, имеющих выслугу не менее пятнадцати лет, а также лиц, уволенных с воинской службы с выслугой двадцать и более лет, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

лица, награжденные знаком "Алтын белгі";

победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, республиканских и международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований последних трех лет, награжденные дипломами первой-третьей степеней, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам текущего года, награжденные дипломами первой-третьей степеней при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады или конкурса.

Приказ вводится в действие с 26 августа, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 июля 2025 года, 19 сентября 2025 года и 1 января 2026 года.