В Казахстане изменились правила приема в вузы КНБ

Приказом главы КНБ от 31 июля 2024 года внесены изменения в Правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности РК, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Несколько пунктов правил изложены в новой редакции. Так, говорится, что возраст кандидата на учебу по образовательным программам высшего образования и высшего образования с сокращенным сроком обучения определяется в год поступления в вуз ОНБ.

Кандидаты на поступление в вузы ОНБ до 1 ноября года, предшествующего году поступления, подают в органы КНБ по месту жительства, учебы или работы (службы) заявление (рапорт) с указанием языка обучения.

В эти же сроки граждане, отслужившие срочную воинскую службу и прошедшие конкурсный отбор в Пограничной службе КНБ, не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы обращаются с заявлением в кадровые подразделения Пограничной службы КНБ об изъявлении желания поступить в вузы ОНБ.

Поступающие в вузы ОНБ по образовательным программам высшего образования, к заявлению (рапорту) прилагают:

документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении;

военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку (при наличии), либо электронные документы из сервиса цифровых документов;

свидетельство о заключении брака (при его наличии);

аттестат об общем среднем образовании (с приложением) или диплом о техническом и профессиональном, послесреднем образовании (с приложением), выданный в соответствии с государственными образцами;

фотографии (без головного убора) размером 9х12 в количестве двух штук, размером 3х4 — в количестве четырех штук;

анкету и автобиографию (написанные собственноручно);

копии удостоверений личности и свидетельств о рождении близких родственников (родителей, детей (при наличии), усыновителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, супруги (супруга) или ее (его) родителей, усыновителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер (при наличии));

справку о прохождении воинской службы (для лиц, отслуживших срочную воинскую службу).

Поступающие в вузы ОНБ по образовательным программам высшего образования с сокращенным сроком обучения, к заявлению (рапорту) прилагают:

документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении;

военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку (при наличии), либо электронные документы из сервиса цифровых документов;

свидетельство о заключении брака (при его наличии);

шесть фотографий (без головного убора) размером 9х12 в количестве двух штук, размером 3х4 — в количестве четырех штук;

документ, подтверждающий трудовую деятельность;

анкету и автобиографию (написанные собственноручно);

копии удостоверений личности и свидетельств о рождении близких родственников (родителей, детей (при наличии), усыновителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, супруги (супруга) или ее (его) родителей, усыновителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер (при наличии);

справку о приеме декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу;

копию диплома о высшем образовании, копию приложения к диплому (транскрипт).

Кандидаты, получившие документы об образовании в зарубежных организациях образования, а также в международных и иностранных учебных заведениях (их филиалах), созданных и действующих в РК, представляют соответствующее удостоверение.

При этом документы об образовании, выданные зарубежными организациями высшего или послевузовского образования, научными центрами и лабораториями гражданам РК — обладателям международной стипендии "Болашак", признаются в Казахстане без прохождения процедур признания документов об образовании.

Кандидаты на учебу по месту жительства, учебы или работы (службы) проходят специальную проверку, психофизиологическое и медицинское освидетельствование в военно-врачебных комиссиях, а также полиграфологическое исследование.

Кадровые подразделения органов КНБ до 20 мая года поступления представляют в вузы ОНБ сформированные личные дела кандидатов на учебу по образовательным программам высшего образования и высшего образования с сокращенным сроком обучения.

Поступившие в вузы ОНБ личные дела кандидатов до начала проведения конкурсного отбора проверяются кадровыми подразделениями вузов ОНБ на предмет соответствия требованиям, за исключением материалов специальных проверок граждан, поступающих в Пограничную академию КНБ, которые проверяются сотрудниками Департамента кадров КНБ.

Департамент кадров КНБ до 10 июня года поступления извещает кандидатов на учебу о сроках проведения приема в вузы ОНБ через кадровые подразделения органов КНБ.

Кандидаты, участвующие в конкурсном отборе для поступления в вузы ОНБ, по прибытии представляют в организационно-техническую комиссию документы:

документ, удостоверяющий личность (подлинник);



сертификат ЕНТ (за исключением граждан, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор в Пограничной службе КНБ) с результатами тестирования не ниже порогового уровня, установленного Правилами присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр", а также не менее трех баллов по предметам грамотности чтения и математической грамотности. Для поступления в вузы ОНБ кандидат выбирает любые два профильных предмета общеобразовательной учебной программы общего среднего образования, образовательной программы технического и профессионального (начального профессионального или среднего профессионального), послесреднего образования.

Лица, поступающие в вузы ОНБ по образовательным программам высшего образования с сокращенным сроком обучения, предоставляют:

документ, удостоверяющий личность (подлинник);

военный билет или удостоверение о приписке к призывному участку (при наличии), либо электронные документы из сервиса цифровых документов.

При этом кандидаты, не представившие в организационно-техническую комиссию документы, к участию в конкурсе не допускаются.

Приемная комиссия формируется в составе председателя, двух заместителей, секретаря и состоит не менее чем из четырех членов комисии из числа руководящего состава.



Зачисление в вузы ОНБ производится по решению приемной комиссии на основании рейтинга кандидата по итогам конкурсного отбора:



по образовательным программам высшего образования рейтинг кандидата определяется путем сложения баллов ЕНТ и показателей окончательного профессионального отбора, за исключением граждан, отслуживших срочную воинскую службу и прошедших конкурсный отбор в Пограничной службе КНБ;

по образовательным программам высшего образования с сокращенным сроком обучения рейтинг кандидата определяется путем сложения показателей окончательного профессионального отбора.

Вместе с тем правили дополнены пунктом о том, что лица, отслужившие срочную воинскую службу в ОНБ и прошедшие конкурсный отбор в Пограничной службе КНБ, зачисляются в вузы ОНБ при условии соответствия требованиям пунктов 6, 7, 9, 10, 22 правил в количестве, не превышающим 10% от ежегодного планового набора в Пограничную академию КНБ и 5% в Академию КНБ.

При этом кандидаты, поступающие в Академию КНБ, проходят проверку на профессиональную пригодность и письменных навыков в форме написания эссе.

Приказ вводится в действие с 16 августа 2024 года.

Ранее мы рассказали, какие поправки внесены при поступлении в вузы МВД.