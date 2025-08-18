Территориальные советы по военно-патриотическому воспитанию появятся в Казахстане

Министр обороны РК подписал приказ от 8 августа 2025 года "Об утверждении Типового положения о территориальных координационных советах по военно-патриотическому воспитанию", сообщает Zakon.kz.

Территориальный координационный совет по военно-патриотическому воспитанию является консультативно-совещательным органом, образуемым в местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

"Субъектами военно-патриотического воспитания являются органы местного самоуправления и организации РК, осуществляющие военно-патриотическое воспитание граждан", – говорится в документе.

Основными задачами территориальных координационных советов по военно-патриотическому воспитанию являются:

осуществление согласованных действий и повышение эффективности деятельности субъектов военно-патриотического воспитания;

обмен информацией, изучение и распространение положительного опыта по вопросам военно-патриотического воспитания;

выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов военно-патриотического воспитания.

Территориальный координационный совет состоит из:

председателя координационного совета;

членов координационного совета;

секретаря координационного совета.

Председателем назначают заместителя акима, курирующего вопросы воинской обязанности и воинской службы, мобилизационной подготовки и мобилизации, а также гражданской защиты местного исполнительного органа.

Он осуществляет общее руководство деятельностью территориального координационного совета в сфере военно-патриотического воспитания.

Помимо этого, председатель утверждает повестку заседания, определяет место и время его проведения, а также назначает соисполнителя мероприятий и основного исполнителя мероприятий.

Члены координационного совета:

вносят предложения по повестке координационного совета, дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов;

участвуют в подготовке материалов к заседаниям, а также разработки плана работы координационного совета;

принимают участие в обсуждении и разъяснении вопросов по обмену информацией, изучении и распространении положительного опыта по вопросам военно-патриотического воспитания;

обращаются к председателю по вопросам деятельности территориального координационного совета и пользуются в установленном порядке информацией, поступающей в территориальный координационный совет, а также принимают личное участие в работе заседаний территориального координационного совета, а также в иных мероприятиях, проводимых территориальным координационным советом;

не допускается делегирования полномочий членов территориального координационного совета другим лицам, не входящим в состав координационного совета.

Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.

Подготовка материалов на рассмотрение координационного совета осуществляется секретарем.

Справки, иные материалы и список приглашаемых лиц передаются секретарю не позднее, чем за двадцать рабочих дней до дня заседания, а по внеплановым вопросам не позднее, чем за пять рабочих дней.

Члены координационного совета в рамках подготовки материалов и исполнения протоколов направляют членам координационного совета запросы о предоставлении информации, материалов и иных аналитических документов по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.

На основе представленных материалов секретарем готовится повестка заседания, которая после утверждения председателем не позднее, чем за три рабочих дня до начала заседания, с приложением всех необходимых документов направляется членам координационного совета.

Обеспечение явки приглашенных на заседание лиц, ознакомление их с соответствующими документами осуществляется секретарем.

На заседания координационного совета по решению председателя приглашаются должностные лица, не являющиеся членами координационного совета, а также представители общественных организаций, средств массовой информации.

Приказ вводится в действие с 26 августа 2025 года.

