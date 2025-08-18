Территориальные советы по военно-патриотическому воспитанию появятся в Казахстане
Территориальный координационный совет по военно-патриотическому воспитанию является консультативно-совещательным органом, образуемым в местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.
"Субъектами военно-патриотического воспитания являются органы местного самоуправления и организации РК, осуществляющие военно-патриотическое воспитание граждан", –говорится в документе.
Основными задачами территориальных координационных советов по военно-патриотическому воспитанию являются:
- осуществление согласованных действий и повышение эффективности деятельности субъектов военно-патриотического воспитания;
- обмен информацией, изучение и распространение положительного опыта по вопросам военно-патриотического воспитания;
- выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов военно-патриотического воспитания.
Территориальный координационный совет состоит из:
- председателя координационного совета;
- членов координационного совета;
- секретаря координационного совета.
Председателем назначают заместителя акима, курирующего вопросы воинской обязанности и воинской службы, мобилизационной подготовки и мобилизации, а также гражданской защиты местного исполнительного органа.
Он осуществляет общее руководство деятельностью территориального координационного совета в сфере военно-патриотического воспитания.
Помимо этого, председатель утверждает повестку заседания, определяет место и время его проведения, а также назначает соисполнителя мероприятий и основного исполнителя мероприятий.
Члены координационного совета:
- вносят предложения по повестке координационного совета, дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям, а также разработки плана работы координационного совета;
- принимают участие в обсуждении и разъяснении вопросов по обмену информацией, изучении и распространении положительного опыта по вопросам военно-патриотического воспитания;
- обращаются к председателю по вопросам деятельности территориального координационного совета и пользуются в установленном порядке информацией, поступающей в территориальный координационный совет, а также принимают личное участие в работе заседаний территориального координационного совета, а также в иных мероприятиях, проводимых территориальным координационным советом;
- не допускается делегирования полномочий членов территориального координационного совета другим лицам, не входящим в состав координационного совета.
Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.
Подготовка материалов на рассмотрение координационного совета осуществляется секретарем.
Справки, иные материалы и список приглашаемых лиц передаются секретарю не позднее, чем за двадцать рабочих дней до дня заседания, а по внеплановым вопросам не позднее, чем за пять рабочих дней.
Члены координационного совета в рамках подготовки материалов и исполнения протоколов направляют членам координационного совета запросы о предоставлении информации, материалов и иных аналитических документов по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.
На основе представленных материалов секретарем готовится повестка заседания, которая после утверждения председателем не позднее, чем за три рабочих дня до начала заседания, с приложением всех необходимых документов направляется членам координационного совета.
Обеспечение явки приглашенных на заседание лиц, ознакомление их с соответствующими документами осуществляется секретарем.
На заседания координационного совета по решению председателя приглашаются должностные лица, не являющиеся членами координационного совета, а также представители общественных организаций, средств массовой информации.
Приказ вводится в действие с 26 августа 2025 года.