#АЭС в Казахстане
акция "Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
акция "Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.87
632.01
6.76
Право

Территориальные советы по военно-патриотическому воспитанию появятся в Казахстане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 15:31 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр обороны РК подписал приказ от 8 августа 2025 года "Об утверждении Типового положения о территориальных координационных советах по военно-патриотическому воспитанию", сообщает Zakon.kz.

Территориальный координационный совет по военно-патриотическому воспитанию является консультативно-совещательным органом, образуемым в местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы.

"Субъектами военно-патриотического воспитания являются органы местного самоуправления и организации РК, осуществляющие военно-патриотическое воспитание граждан", –говорится в документе.

Основными задачами территориальных координационных советов по военно-патриотическому воспитанию являются:

  • осуществление согласованных действий и повышение эффективности деятельности субъектов военно-патриотического воспитания;
  • обмен информацией, изучение и распространение положительного опыта по вопросам военно-патриотического воспитания;
  • выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности субъектов военно-патриотического воспитания.

Территориальный координационный совет состоит из:

  • председателя координационного совета;
  • членов координационного совета;
  • секретаря координационного совета.

Председателем назначают заместителя акима, курирующего вопросы воинской обязанности и воинской службы, мобилизационной подготовки и мобилизации, а также гражданской защиты местного исполнительного органа.

Он осуществляет общее руководство деятельностью территориального координационного совета в сфере военно-патриотического воспитания.

Помимо этого, председатель утверждает повестку заседания, определяет место и время его проведения, а также назначает соисполнителя мероприятий и основного исполнителя мероприятий.

Члены координационного совета:

  • вносят предложения по повестке координационного совета, дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов;
  • участвуют в подготовке материалов к заседаниям, а также разработки плана работы координационного совета;
  • принимают участие в обсуждении и разъяснении вопросов по обмену информацией, изучении и распространении положительного опыта по вопросам военно-патриотического воспитания;
  • обращаются к председателю по вопросам деятельности территориального координационного совета и пользуются в установленном порядке информацией, поступающей в территориальный координационный совет, а также принимают личное участие в работе заседаний территориального координационного совета, а также в иных мероприятиях, проводимых территориальным координационным советом;
  • не допускается делегирования полномочий членов территориального координационного совета другим лицам, не входящим в состав координационного совета.

Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.

Подготовка материалов на рассмотрение координационного совета осуществляется секретарем.

Справки, иные материалы и список приглашаемых лиц передаются секретарю не позднее, чем за двадцать рабочих дней до дня заседания, а по внеплановым вопросам не позднее, чем за пять рабочих дней.

Члены координационного совета в рамках подготовки материалов и исполнения протоколов направляют членам координационного совета запросы о предоставлении информации, материалов и иных аналитических документов по вопросам, входящим в компетенцию этих органов.

На основе представленных материалов секретарем готовится повестка заседания, которая после утверждения председателем не позднее, чем за три рабочих дня до начала заседания, с приложением всех необходимых документов направляется членам координационного совета.

Обеспечение явки приглашенных на заседание лиц, ознакомление их с соответствующими документами осуществляется секретарем.

На заседания координационного совета по решению председателя приглашаются должностные лица, не являющиеся членами координационного совета, а также представители общественных организаций, средств массовой информации.

Приказ вводится в действие с 26 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие госорганы отвечают за внедрение ИИ
Право
15:17, Сегодня
Какие госорганы отвечают за внедрение ИИ
У Министерства обороны и Министерства промышленности добавились функции
Право
15:00, Сегодня
У Министерства обороны и Министерства промышленности добавились функции
В МВД две базы снабжения объединили в одну
Право
14:20, Сегодня
В МВД две базы снабжения объединили в одну
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: