Вместо штрафов – исправительный труд: с 1 сентября откроют "школы перевоспитания" для нарушителей КоАП

С началом осени мелких хулиганов, семейных дебоширов и прочих нарушителей административного законодательства ждет суровая школа перевоспитания посредством т.н. общественных работ. 1 сентября 2025 вступают в силу соответствующие поправки в КоАП, пишет Zakon.kz.

Общественные работы – не новый для Казахстана вид взыскания за совершенные правонарушения. Однако ранее к ним привлекали только осужденных за уголовные проступки и преступления. И потому определение, что это такое, содержится в Уголовном кодексе (часть 1 статьи 43 УК):

"Общественные работы состоят в выполнении осужденным не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами в общественных местах".

Или яснее: это когда государство наказывает нарушителей не лишением свободы, а исправительным трудом (бесплатным и принудительным), не требующим специальных знаний и навыков.

Но теперь таким трудом государство намерено исправлять также и административные нарушения, менее общественно опасные, – и в этом новость.

Почему государство пошло на это? Чтобы ответить, надо посмотреть на те статьи в КоАП, где в санкцию добавляются общественные работы. Вот они:

статья 73 – противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, то есть нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и т.п. – 20 часов общественных работ и 40 часов за повтор в течение года;

статья 434 – мелкое хулиганство, то есть все те же мат, приставание и т.д., но не к домашним и не дома, а к посторонним и в общественных местах – от 20 до 60 часов на первый раз и 60-100 часов – за повтор;

статья 434-2 – загрязнение мест общего пользования – соответственно, 40 и 80 часов;

статья 438 – заведомо ложный вызов специальных служб – 40 часов за повторное в течение года правонарушение;

статья 440 – распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – до 20 часов;

статья 443 – неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, – до 20 часов;

статья 449 – приставание в общественных местах, то есть "назойливое обращение в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг" – до 20 часов;

статья 598 – непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами – 20 часов за повторное в течение года правонарушение;

статья 615 – нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения – по части 4 за повтор с материальным ущербом или вредом здоровью, не имеющим признаков уголовно наказуемого деяния (статья 351 УК, тяжкий вред или смерть по неосторожности), – 12 часов;

статья 653 – проявление неуважения к суду – до 20 часов и до 40 за повтор;

статья 669 – неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа – до 20 часов.

Нетрудно заметить, что все они имеют одну общую черту: нарушители влекомы не запретной выгодой, но нарушают общественный порядок из-за недисциплинированности, невоспитанности, в общем, в силу своего, что называется, "трудного характера". Вот трудом и будут перевоспитывать.

Другими словами, этот шаг можно считать не столько усилением ответственности граждан, сколько мерой воспитательной.

Несколько слов о том, как данный вид взыскания будет применяться. Этому посвящена новая статья 49-1 КоАП. И первое, что бросается в глаза: в отличие от УК, в правонарушениях, которые квалифицированы по статьям КоАП, эта санкция будет добровольной.

А именно, общественные работы имеют альтернативу в виде штрафов. Соотношение разное, но базовым можно считать четыре к одному.

Например, по статье 434-2 "Загрязнение мест общего пользования" (выбросил окурок на тротуар) нарушитель должен уплатить штраф в размере 10 МРП. Или – по новым правилам – он может дать согласие расплатиться за свою выходку не деньгами, а общественными работами в количестве 40 часов. Итого, по 4 часа вместо 1 МРП, или примерно тысяча тенге за час неквалифицированного, но общественно полезного труда.

Подчеркнем еще раз, требуется согласие осужденного. Но если уж нарушитель согласился, он обязан исполнять правила. Порядку, как это должно происходить, посвящена новая статья 914-1 КоАП, а тому, что считать уклонением от общественных работ, – также новая статья 49-2 КоАП.

И к слову, за уклонение грозит ответственность по вышеупомянутой статье 669 КоАП – как за неисполнение решения суда: для физлиц – 5 МРП или 5 суток ареста, но в том числе, как уже выше замечено, и в виде привлечения к общественным работам до 20 часов. То есть за уклонение от общественных работ можно получить новую порцию общественных работ.

В данном случае в соотношении: сутки ареста вместо 4 часов общественных работ или 1 МРП. Занятная арифметика, которая сводится к тому, что человек изначально мог заплатить штраф, а в итоге получил (опять же из-за недисциплинированности) арест в соотношении: сутки за месячный расчетный показатель – 3932 тенге (в 2025 году).

Что ж, посмотрим, как покажет себя нововведение на практике. Напомним, новеллы являются частью Закона РК № 155-VIII "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", который был подписан главой государства еще 10 января 2025 года. Однако те поправки в КоАП, которые касаются именно привлечения к общественным работам, вводятся в действие с 1 сентября 2025 года.



