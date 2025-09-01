#АЭС в Казахстане
Общество

Что изменится в школах и колледжах Казахстана с 1 сентября

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 14:32 Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения сегодня рассказали, какие новшества ожидаются с 1 сентября 2025 года в сфере защиты прав детей, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в ведомстве, на ежегодной августовской конференции педагогов глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в школах не должно быть места буллингу, жестокости и агрессии.

"Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности", – заявил тогда президент.

По данным Минпросвещения, за последние два года в стране принят комплекс мер: ужесточено наказание за насилие в отношении несовершеннолетних, укреплен институт уполномоченного по правам ребенка, ведется системная работа по профилактике суицидов.

  • В школах и колледжах внедряется антибуллинговая программа "ДосболLIKE".
  • Возобновляются еженедельные уроки личной безопасности. Занятия будут проходить во всех детских садах, школах и колледжах страны: по 10 минут на классном часу еженедельно, с повторением темы трижды в год. Темы включают правила поведения в интернете, защиту от мошенничества, действия в экстремальных ситуациях и профилактику насилия.
  • Продолжают работать 20 Центров психологической поддержки детей. Центры оказывают помощь детям, родителям и педагогам по вопросам буллинга, насилия и кризисных ситуаций. Консультации и экстренная помощь доступны круглосуточно.
  • QR-коды контакт-центра "111" размещены во всех школах. Дети могут анонимно и быстро сообщать о нарушении своих прав. QR-коды размещены на видных местах – в коридорах, на лестницах, в санитарных комнатах. Все обращения обрабатываются 24/7.

За буллинг предусмотрена административная ответственность:

  • штраф в размере 10 МРП;
  • за повторное нарушение – 30 МРП.
"Введен запрет на высадку детей из общественного транспорта. Водителям автобусов запрещено высаживать детей младше 16 лет без сопровождения взрослых. Нарушение влечет административную ответственность".Пресс-служба МП РК

В ведомстве также напомнили, что более 500 тыс. детей получили поддержку через фонд "Всеобуч". На счета родителей и законных представителей перечислено 25,3 млрд тенге на покупку формы, обуви и принадлежностей для детей из социально уязвимых категорий.

"Создано первое Управление по защите прав детей в Актюбинской области. Оно будет курировать районные и городские отделы. В дальнейшем подобные структуры появятся во всех регионах. Усилен штат органов опеки и попечительства – почти в 3 раза. Закреплен норматив: 1 специалист на 5 тыс. детского населения. Сегодня в системе уже работают 896 специалистов, и их количество постепенно увеличивается".Пресс-служба МП РК

Отмечается, что реализация всех вышеуказанных инициатив находится на постоянном контроле Комитета по охране прав детей Минпросвещения.

, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 14:32
Аким Алматы поздравил школьников с Днем знаний и открыл новые школы

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил казахстанских школьников и их родителей с Днем знаний.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
