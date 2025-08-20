Минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска
Министр здравоохранения РК приказом от 8 августа 2025 года внесла изменения в перечень субъектов (объектов) высокого, среднего и низкого риска, подлежащих государственному контролю в сфере оказания медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.
Что изменилось:
- к субъектам (объектам) контроля и надзора высокого риска отнесли медорганизации, оказывающие гемодиализную помощь;
- в перечень субъектов (объектов) контроля и надзора среднего риска добавили медорганизации, оказывающие медицинскую помощь при профессиональной патологии.
Приказ вводится в действие с 30 августа 2025 года.
Ранее мы сообщали, какие медорганизации относятся к объектам высокого, среднего и низкого риска.
