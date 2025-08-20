Минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр здравоохранения РК приказом от 8 августа 2025 года внесла изменения в перечень субъектов (объектов) высокого, среднего и низкого риска, подлежащих государственному контролю в сфере оказания медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

Что изменилось: к субъектам (объектам) контроля и надзора высокого риска отнесли медорганизации, оказывающие гемодиализную помощь;

помощь; в перечень субъектов (объектов) контроля и надзора среднего риска добавили медорганизации, оказывающие медицинскую помощь при профессиональной патологии. Приказ вводится в действие с 30 августа 2025 года. Ранее мы сообщали, какие медорганизации относятся к объектам высокого, среднего и низкого риска.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: