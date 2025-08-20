#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
538.57
629.48
6.71
Право

Минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 09:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения РК приказом от 8 августа 2025 года внесла изменения в перечень субъектов (объектов) высокого, среднего и низкого риска, подлежащих государственному контролю в сфере оказания медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

Что изменилось:

  • к субъектам (объектам) контроля и надзора высокого риска отнесли медорганизации, оказывающие гемодиализную помощь;
  • в перечень субъектов (объектов) контроля и надзора среднего риска добавили медорганизации, оказывающие медицинскую помощь при профессиональной патологии.

Приказ вводится в действие с 30 августа 2025 года.

Ранее мы сообщали, какие медорганизации относятся к объектам высокого, среднего и низкого риска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Перечень рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане
Право
08:55, Сегодня
Перечень рыбохозяйственных водоемов утвердили в Казахстане
Вместо штрафов – исправительный труд: с 1 сентября откроют "школы перевоспитания" для нарушителей КоАП
Право
19:00, 19 августа 2025
Вместо штрафов – исправительный труд: с 1 сентября откроют "школы перевоспитания" для нарушителей КоАП
До 10 лет лишения свободы: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев
Право
17:12, 19 августа 2025
До 10 лет лишения свободы: в Генпрокуратуре предупредили казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: