Минздрав будет разрабатывать рекомендации об устранении нарушений в медучреждениях дистанционно
Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об утверждении формы рекомендации об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора", сообщает Zakon.kz.
Проект предусматривает утверждение новой формы рекомендаций об устранении нарушений, которые будут направляться медицинским организациям дистанционно – без необходимости выездных проверок.
Реализация проекта приказа позволит:
- оперативно выявлять и устранять нарушения, влияющие на качество медпомощи;
- снизить нагрузку на медицинские организации, уменьшая число выездных проверок;
- повысить прозрачность и ответственность в сфере оказания медуслуг;
- ускорить цифровое взаимодействие контролирующих органов и медучреждений.
В Минздраве отмечают, что в результате пациенты смогут получать более качественное, безопасное и своевременное обслуживание, а система контроля станет своевременной и эффективной.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 декабря.
