#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.2
589.82
6.54
Право

Минздрав будет разрабатывать рекомендации об устранении нарушений в медучреждениях дистанционно

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 09:22 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об утверждении формы рекомендации об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора", сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает утверждение новой формы рекомендаций об устранении нарушений, которые будут направляться медицинским организациям дистанционно – без необходимости выездных проверок.

Реализация проекта приказа позволит:

  • оперативно выявлять и устранять нарушения, влияющие на качество медпомощи;
  • снизить нагрузку на медицинские организации, уменьшая число выездных проверок;
  • повысить прозрачность и ответственность в сфере оказания медуслуг;
  • ускорить цифровое взаимодействие контролирующих органов и медучреждений.

В Минздраве отмечают, что в результате пациенты смогут получать более качественное, безопасное и своевременное обслуживание, а система контроля станет своевременной и эффективной.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 декабря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска
09:15, 20 августа 2025
Минздрав дополнил перечни медорганизаций высокого и среднего риска
В Казахстане определили медицинские учреждения с высоким, средним и низким рисками
11:35, 29 марта 2024
В Казахстане определили медицинские учреждения с высоким, средним и низким рисками
Казахстанцы смогут получать консультации узких специалистов дистанционно
14:46, 11 апреля 2023
Казахстанцы смогут получать консультации узких специалистов дистанционно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: