Минздрав будет разрабатывать рекомендации об устранении нарушений в медучреждениях дистанционно

Министерство здравоохранения подготовило приказ "Об утверждении формы рекомендации об устранении выявленных нарушений по результатам профилактического контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора", сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает утверждение новой формы рекомендаций об устранении нарушений, которые будут направляться медицинским организациям дистанционно – без необходимости выездных проверок.

Реализация проекта приказа позволит:

оперативно выявлять и устранять нарушения, влияющие на качество медпомощи;

снизить нагрузку на медицинские организации, уменьшая число выездных проверок;

повысить прозрачность и ответственность в сфере оказания медуслуг;

ускорить цифровое взаимодействие контролирующих органов и медучреждений.

В Минздраве отмечают, что в результате пациенты смогут получать более качественное, безопасное и своевременное обслуживание, а система контроля станет своевременной и эффективной.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 декабря.