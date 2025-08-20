Квартира только за безнал: с 31 августа вводится новое "фундаментальное" правило

С 31 августа 2025 года приобрести жилье по договору о долевом участии в строящихся домах можно только за безналичный расчет. С этой даты вступают в силу поправки в законодательство по вопросам жилищного строительства. Но на вторичном рынке наличка по-прежнему позволительна, пишет Zakon.kz.

Новая норма предложена в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью" (вводится в действие 31 августа 2025 года). Ее цель – защитить дольщиков от возможных махинаций со стороны застройщиков.

Вообще, в Казахстане в равной мере могут использоваться и наличные, и безналичные платежи. В Законе РК "О платежах и платежных системах" (в пункте 3 статьи 25) сказано:



"Платежи и (или) переводы денег на территории РК осуществляются как с использованием наличных денег, так и без их использования (безналичные платежи) следующими способами:

передача наличных денег;

передача электронных денег;

перевод денег с использованием платежных документов;

выдача платежного документа, содержащего денежное обязательство или приказ о выплате денег;

использование средств электронного платежа".

Но это общее правило и больше опция, чем требование. В конкретных же ситуациях законодатель может устанавливать ограничение для тех или иных видов платежей. Вот такое ограничение в рамках поправок и вносится в вышеупомянутую статью 25 Закона РК "О платежах и платежных системах" в виде нового пункта 9-1:

"Платежи по сделкам по приобретению доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов по договорам о долевом участии в жилищном строительстве осуществляются в безналичном порядке, в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной компании в соответствии с законодательством РК о долевом участии в жилищном строительстве".

Кроме того, дополнениями уточняется, что такой платеж нельзя будет осуществить без должным образом зарегистрированного договора о долевом участии.

Из чего следует, что во всех остальных случаях – на вторичном рынке или даже первичном, но когда жилье приобретается вне схемы с долевым участием клиента в строительстве дома – ограничений по способам платежа нет. Можно использовать хоть наличные деньги, хоть иные законные способы.

Но есть важный нюанс. Речь идет об ограничениях, устанавливаемых государством. Однако продавцы, бывает, диктуют свои правила. Порой законно, иногда – нет.

Проблема в том, что в Казахстане в Законе "О защите прав потребителей" в статье 24, где перечислены обязанности продавца (производителя, исполнителя), нет упоминания о свободе выбора формы оплаты потребителем. И, соответственно, об обязанности продавца такую свободу обеспечить. К слову, в соседних странах такая норма есть.

Подробнее о проблемах, порождаемых этой неурегулированностью, можно прочитать в статье, которую Zakon.kz публиковал ранее.

В результате, хотя формально за отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты предусмотрена административная ответственность (статьей 206 КоАП), правило на практике не работает.