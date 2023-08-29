Новые правила для электросамокатов в Казахстане вступают в силу с 30 августа
Фото: Zakon.kz
30 августа вступают в силу поправки в "Закон о дорожном движении". Они касаются водителей средств индивидуальной мобильности, в частности электрических самокатов, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба МВД опубликовала видео с новыми правилами, за нарушения которых предусмотрен штраф.
Ранее сообщалось, когда начнут штрафовать самокатчиков, рассказали в МВД Казахстана.
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