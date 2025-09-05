В Казахстане обновили правила собраний жильцов: что изменилось и зачем это нужно

В сентябре 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения, внесенные в жилищное законодательство. Одни из них касаются сроков уведомления о проведении собраний собственников имущества в многоквартирных жилых домах, сообщает Zakon.kz.

Согласно изменениям, организаторы собраний обязаны уведомлять жильцов минимум за 5 календарных дней до даты проведения – вместо прежнего 10-дневного срока.

В пресс-службе акимата Астаны пояснили, что сокращение срока до 5 дней позволяет быстрее инициировать и проводить собрания по актуальным вопросам – будь то неотложный ремонт, утверждение бюджета, выбор управляющей компании или согласование годовой сметы и тарифов.

Также при проведении собраний предусматривается два формата проведения – явочный и заочный. Письменные опросы и электронные голосования отнесены к заочному формату.

Специалисты подчеркивают:

"Формат проведения будущего собрания обязательно указать в уведомлении и приступить по истечении 5 дней незамедлительно к одному из выбранных форматов проведения".

Также известно, что владельцы парковочных мест и кладовок по вопросу определения тарифа проводят голосование исключительно собственниками парковочных мест и кладовок.

В пресс-службе отмечают важный нюанс: сокращение срока не отменяет требований к прозрачности процедуры.

"Повестка дня, способы оповещения, форма проведения (явочное или заочное) – все должно соответствовать закону. Подведение итогов осуществляется коллегиально, протокол собрания является официальным документом при рассмотрении спорных вопросов. Решения являются обязательными к исполнению всеми собственникам имущества". Пресс-служба акимата Астаны

