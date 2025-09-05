В Казахстане обновили правила собраний жильцов: что изменилось и зачем это нужно
Согласно изменениям, организаторы собраний обязаны уведомлять жильцов минимум за 5 календарных дней до даты проведения – вместо прежнего 10-дневного срока.
В пресс-службе акимата Астаны пояснили, что сокращение срока до 5 дней позволяет быстрее инициировать и проводить собрания по актуальным вопросам – будь то неотложный ремонт, утверждение бюджета, выбор управляющей компании или согласование годовой сметы и тарифов.
Также при проведении собраний предусматривается два формата проведения – явочный и заочный. Письменные опросы и электронные голосования отнесены к заочному формату.
Специалисты подчеркивают:
"Формат проведения будущего собрания обязательно указать в уведомлении и приступить по истечении 5 дней незамедлительно к одному из выбранных форматов проведения".
Также известно, что владельцы парковочных мест и кладовок по вопросу определения тарифа проводят голосование исключительно собственниками парковочных мест и кладовок.
В пресс-службе отмечают важный нюанс: сокращение срока не отменяет требований к прозрачности процедуры.
"Повестка дня, способы оповещения, форма проведения (явочное или заочное) – все должно соответствовать закону. Подведение итогов осуществляется коллегиально, протокол собрания является официальным документом при рассмотрении спорных вопросов. Решения являются обязательными к исполнению всеми собственникам имущества".Пресс-служба акимата Астаны
