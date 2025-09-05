#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.05
629.16
6.65
События

В Казахстане обновили правила собраний жильцов: что изменилось и зачем это нужно

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 18:15 Фото: pexels
В сентябре 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения, внесенные в жилищное законодательство. Одни из них касаются сроков уведомления о проведении собраний собственников имущества в многоквартирных жилых домах, сообщает Zakon.kz.

Согласно изменениям, организаторы собраний обязаны уведомлять жильцов минимум за 5 календарных дней до даты проведения – вместо прежнего 10-дневного срока.

В пресс-службе акимата Астаны пояснили, что сокращение срока до 5 дней позволяет быстрее инициировать и проводить собрания по актуальным вопросам – будь то неотложный ремонт, утверждение бюджета, выбор управляющей компании или согласование годовой сметы и тарифов.

Также при проведении собраний предусматривается два формата проведения – явочный и заочный. Письменные опросы и электронные голосования отнесены к заочному формату.

Специалисты подчеркивают:

"Формат проведения будущего собрания обязательно указать в уведомлении и приступить по истечении 5 дней незамедлительно к одному из выбранных форматов проведения".

Также известно, что владельцы парковочных мест и кладовок по вопросу определения тарифа проводят голосование исключительно собственниками парковочных мест и кладовок.

В пресс-службе отмечают важный нюанс: сокращение срока не отменяет требований к прозрачности процедуры.

"Повестка дня, способы оповещения, форма проведения (явочное или заочное) – все должно соответствовать закону. Подведение итогов осуществляется коллегиально, протокол собрания является официальным документом при рассмотрении спорных вопросов. Решения являются обязательными к исполнению всеми собственникам имущества".Пресс-служба акимата Астаны

О том, какие изменения в законодательстве Казахстана произошли за рабочую неделю, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Особняк Масимова в Астане превратят в центр для особенных детей
События
19:01, Сегодня
Особняк Масимова в Астане превратят в центр для особенных детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: