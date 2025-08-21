#АЭС в Казахстане
Право

Токаев изменил функции Высшей аудиторской палаты

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 11:28 Фото: freepik
Президент РК подписал указ от 18 августа 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы президента Республики Казахстан". Поправки касаются деятельности Высшей аудиторской палаты, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в Положение о Высшей аудиторской палате РК (ВАП).

Уточняется обязанность ВАП:

  • предъявлять иски в суд в соответствии с законодательством РК, в том числе в целях обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения и (или) уменьшения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания.

Также внесено дополнение, согласно которому ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов.

Поправками предусмотрено, что к функциям ВАП относятся:

  • разработка Правил проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов;
  • осуществление предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов;
  • обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты (новая функция. – Прим. ред.);
  • организация и проведение работ по мобилизационной подготовке и мобилизации (новая функция. – Прим. ред.).

Кроме того, внесены изменения в Указ президента "Об утверждении Правил проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета, проекта уточненного республиканского бюджета по основным направлениям его расходов". В частности, заголовок документа изложен в редакции: "Об утверждении Правил проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов".

В указе говорится, что оценка проекта бюджета предусматривает проведение анализа обоснованности показателей проекта республиканского бюджета на плановый период, наличия и достаточности нормативной правовой и методической базы для разработки проекта бюджета, а также составление и представление результатов оценки проекта бюджета с выработанными Высшей аудиторской палатой рекомендациями в правительство РК и Парламент РК.

Высшая аудиторская палата при проведении оценки проекта бюджета обращает внимание на соответствие расходов проекта бюджета общенациональным приоритетам, приоритетным направлениям расходов республиканского бюджета, результатам оценки национальных проектов и планов развития государственных органов, выводам и рекомендациям, данным Высшей аудиторской палатой к отчету правительства РК об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год. В случае необходимости подтверждения достоверности и обоснованности представленных документов и материалов оценки Высшая аудиторская палата направляет администраторам бюджетных программ и другим участникам бюджетного процесса требование о предоставлении документации и информации, а также использует материалы по итогам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий на объекте оценки или государственного аудита.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию направляет в Высшую аудиторскую палату информацию о принятых мерах по исполнению рекомендаций, отраженных в заключении по оценке проекта республиканского бюджета, в течение тридцати рабочих дней после утверждения закона о республиканском бюджете на соответствующий плановый период.

Помимо этого, поправки коснулись Реестра должностей политических и административных государственных служащих.

В частности, руководителя Высшей аудиторской палаты РК включили в состав административных государственных должностей корпуса "Б" группы категорий "В".

Указ введен в действие с 18 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
