Токаев изменил функции Высшей аудиторской палаты

Президент РК подписал указ от 18 августа 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы президента Республики Казахстан". Поправки касаются деятельности Высшей аудиторской палаты, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в Положение о Высшей аудиторской палате РК (ВАП).

Уточняется обязанность ВАП:

предъявлять иски в суд в соответствии с законодательством РК, в том числе в целях обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения и (или) уменьшения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания.

Также внесено дополнение, согласно которому ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов.

Поправками предусмотрено, что к функциям ВАП относятся:

разработка Правил проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов;

осуществление предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов;

обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты (новая функция. – Прим. ред.);

организация и проведение работ по мобилизационной подготовке и мобилизации (новая функция. – Прим. ред.).

Кроме того, внесены изменения в Указ президента "Об утверждении Правил проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета, проекта уточненного республиканского бюджета по основным направлениям его расходов". В частности, заголовок документа изложен в редакции: "Об утверждении Правил проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов".

В указе говорится, что оценка проекта бюджета предусматривает проведение анализа обоснованности показателей проекта республиканского бюджета на плановый период, наличия и достаточности нормативной правовой и методической базы для разработки проекта бюджета, а также составление и представление результатов оценки проекта бюджета с выработанными Высшей аудиторской палатой рекомендациями в правительство РК и Парламент РК.

Высшая аудиторская палата при проведении оценки проекта бюджета обращает внимание на соответствие расходов проекта бюджета общенациональным приоритетам, приоритетным направлениям расходов республиканского бюджета, результатам оценки национальных проектов и планов развития государственных органов, выводам и рекомендациям, данным Высшей аудиторской палатой к отчету правительства РК об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год. В случае необходимости подтверждения достоверности и обоснованности представленных документов и материалов оценки Высшая аудиторская палата направляет администраторам бюджетных программ и другим участникам бюджетного процесса требование о предоставлении документации и информации, а также использует материалы по итогам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий на объекте оценки или государственного аудита.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию направляет в Высшую аудиторскую палату информацию о принятых мерах по исполнению рекомендаций, отраженных в заключении по оценке проекта республиканского бюджета, в течение тридцати рабочих дней после утверждения закона о республиканском бюджете на соответствующий плановый период.

Помимо этого, поправки коснулись Реестра должностей политических и административных государственных служащих.

В частности, руководителя Высшей аудиторской палаты РК включили в состав административных государственных должностей корпуса "Б" группы категорий "В".

Указ введен в действие с 18 августа 2025 года.