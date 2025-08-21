Токаев изменил функции Высшей аудиторской палаты
В частности, изменения внесены в Положение о Высшей аудиторской палате РК (ВАП).
Уточняется обязанность ВАП:
- предъявлять иски в суд в соответствии с законодательством РК, в том числе в целях обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения и (или) уменьшения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания.
Также внесено дополнение, согласно которому ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов.
Поправками предусмотрено, что к функциям ВАП относятся:
- разработка Правил проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов;
- осуществление предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты (новая функция. – Прим. ред.);
- организация и проведение работ по мобилизационной подготовке и мобилизации (новая функция. – Прим. ред.).
Кроме того, внесены изменения в Указ президента "Об утверждении Правил проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета, проекта уточненного республиканского бюджета по основным направлениям его расходов". В частности, заголовок документа изложен в редакции: "Об утверждении Правил проведения предварительной оценки проекта республиканского бюджета по основным направлениям его расходов".
В указе говорится, что оценка проекта бюджета предусматривает проведение анализа обоснованности показателей проекта республиканского бюджета на плановый период, наличия и достаточности нормативной правовой и методической базы для разработки проекта бюджета, а также составление и представление результатов оценки проекта бюджета с выработанными Высшей аудиторской палатой рекомендациями в правительство РК и Парламент РК.
Высшая аудиторская палата при проведении оценки проекта бюджета обращает внимание на соответствие расходов проекта бюджета общенациональным приоритетам, приоритетным направлениям расходов республиканского бюджета, результатам оценки национальных проектов и планов развития государственных органов, выводам и рекомендациям, данным Высшей аудиторской палатой к отчету правительства РК об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год. В случае необходимости подтверждения достоверности и обоснованности представленных документов и материалов оценки Высшая аудиторская палата направляет администраторам бюджетных программ и другим участникам бюджетного процесса требование о предоставлении документации и информации, а также использует материалы по итогам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий на объекте оценки или государственного аудита.
Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию направляет в Высшую аудиторскую палату информацию о принятых мерах по исполнению рекомендаций, отраженных в заключении по оценке проекта республиканского бюджета, в течение тридцати рабочих дней после утверждения закона о республиканском бюджете на соответствующий плановый период.
Помимо этого, поправки коснулись Реестра должностей политических и административных государственных служащих.
В частности, руководителя Высшей аудиторской палаты РК включили в состав административных государственных должностей корпуса "Б" группы категорий "В".
Указ введен в действие с 18 августа 2025 года.