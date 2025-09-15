Токаев расширил функции Службы госохраны
Глава государства подписал указ от 10 сентября 2025 года, которым вносятся поправки в Положение о Службе государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями службы:
- участвует в осуществлении военно-технического сотрудничества;
- принимает решение о признании имущества Службы государственной охраны неиспользуемым;
- осуществляет уничтожение боеприпасов;
- передает неиспользуемые оборонные объекты в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
- определяет тактико-технические характеристики для новых образцов и предлагаемых к закупу вооружения и военной техники;
- осуществляет выбор исполнителей государственного оборонного заказа и доводит до них задания утвержденного государственного оборонного заказа в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете Службы государственной охраны;
- разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области государственного оборонного заказа перечень товаров (продукции) военного назначения, товаров двойного назначения, работ военного назначения и услуг военного назначения, закупаемых в рамках государственного оборонного заказа;
- обеспечивает выполнение заданий государственного оборонного заказа в пределах своей компетенции;
- организовывает и проводит государственные испытания опытных образцов вооружения, военной и специальной техники, технических и специальных средств, готовит документацию для принятия их на вооружение, оснащение, снабжение и в эксплуатацию в соответствии с законодательством РК;
- участвует в подготовке документов для принятия опытных образцов вооружения, военной и специальной техники, технических и специальных средств на вооружение, оснащение, снабжение и в эксплуатацию, в согласовании конструкторской, технической и иной документации для передачи их в серийное производство в соответствии с законодательством РК;
- осуществляет приемку опытных образцов вооружения, военной и специальной техники, технических и специальных средств на вооружение, оснащение, снабжение и в эксплуатацию;
- разрабатывает, согласовывает, принимает участие в разработке, изменении и отмене военных национальных стандартов в соответствии с законодательством РК;
- участвует в планировании территориальной обороны республики в пределах своей компетенции;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законами РК и актами президента РК;
- утверждает правила осуществления жилищных выплат сотруднику и военнослужащему действующего резерва, штатному негласному сотруднику Службы государственной охраны;
- определяет порядок осуществления полевых выплат военнослужащим Службы государственной охраны;
- определяет порядок прохождения занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве;
- определяет срок и порядок прибытия военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в воинскую часть (учреждение) в случае объявления сборов при кризисных ситуациях;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него законами РК и актами президента РК.
Кроме того, часть функций изложены в новой редакции:
- участвует в формировании и реализации государственной политики в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа;
- определяет порядок и план комплектования Сил особого назначения военнослужащими;
- образует ведомственную бюджетную комиссию, определяет ее рабочий орган и утверждает положение о ней, компетенцию и состав;
- распоряжается имуществом и бюджетными средствами Службы государственной охраны;
- утверждает совместно с первыми руководителями государственных органов, в структуре которых предусмотрено прохождение воинской службы, правила конкурсного отбора военнослужащих срочной воинской службы для получения образовательных льгот по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
- определяет порядок деятельности жилищных комиссий и работы информационной системы Службы государственной охраны.
Вместе с тем уточняется, что порядок поступления в Службу государственной охраны и прохождения службы определяется законами "О специальных государственных органах Республики Казахстан" и "О воинской службе и статусе военнослужащих".
Силы особого назначения комплектуются в порядке, определенном законодательством республики, из числа граждан Казахстана, призываемых на воинскую службу.
Отбор в Силы особого назначения военнослужащих срочной воинской службы является приоритетным.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
