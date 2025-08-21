Какие сведения о билетах на самолет и поезд будут передавать в правоохранительные органы

И.о. министра транспорта приказом от 12 августа 2025 года утвердил в новой редакции Правила передачи сведений об оформленных или забронированных билетах в уполномоченный государственный орган или правоохранительные и специальные государственные органы, сообщает Zakon.kz.

Перевозчик или иное лицо, осуществляющее продажу билетов, обеспечивает запись следующих данных:

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной документ (билет);

место и дата отправления, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный, транзитный);

с согласия пассажира контактные данные (адрес электронной почты и (или) номер телефона), посредством которых перевозчик или иное лицо, осуществляющие продажу билетов, может связаться с данным пассажиром.

Перевозчик или иное лицо, осуществляющее продажу билетов, обеспечивает получение согласия пассажиров на передачу (сбор) и обработку персональных данных в соответствии с требованиями закона "О персональных данных и их защите".

В целях обеспечения авиационной безопасности, улучшения обслуживания пассажиров, повышения уровня безопасности в аэропортах в РК, предотвращения актов терроризма и связанных с ним преступлений, а также других серьезных преступлений, внедряется информационная система для сбора и обработки данных об авиапассажирах и членах экипажа.

Все сведения об оформленных или забронированных билетах, предназначенные для передачи в правоохранительные и специальные государственные органы, передаются через систему информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов и/или путем прямой интеграции с информационными системами правоохранительных и специальных государственных органов.

Фиксация всех временных параметров в процессе приема-передачи сведений об оформленных или забронированных билетах производится по времени города Астаны.

Порядок передачи сведений об авиабилетах

Создание и эксплуатация информационной системы основывается на следующих принципах:

соблюдение конституционных прав граждан в процессе автоматизированной обработки информации, содержащей персональные данные;

обеспечение технологической возможности информационного взаимодействия между действующими и вновь созданными информационными системами участников информационного взаимодействия;

обеспечение технологической независимости информационной системы и ее функционирования от административных, организационных и иных изменений деятельности участников информационного взаимодействия;

обеспечение конфиденциальности информации;

обеспечение целостности и точности информации;

обеспечение безопасности собранных данных, устранение риска утечки, незаконного присвоения, потери, искажения, фальсификации, несанкционированного доступа;

использование данных в соответствии с требованиями законодательства РК о персональных данных и их защите;

обеспечение равенства без какой-либо дискриминации при сборе, использовании, обработке и защите данных об авиапассажирах и членах экипажа, а именно отсутствия сведений, свидетельствующих о расовом или этническом происхождении, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, принадлежности к профессиональным союзам, или информации, касающейся сексуальной ориентации лица.

Доступ к информационной системе и к обрабатываемым ею данным предоставляется уполномоченному государственному органу или правоохранительным и специальным государственным органам.

Поставщик информационной системы:

осуществляет поставку информационной системы;

проводит сервисное обслуживание информационной системы с целью обеспечения ее эксплуатационной готовности;

взаимодействует с авиакомпаниями и государственными органами с целью обеспечения представления в информационную систему данных об авиапассажирах и членах экипажа;

обучает персонал государственных органов, имеющих право на доступ к информационной системе, и персонал авиакомпаний в связи с использованием системы.

Авиакомпании, в том числе иностранные, представляют в информационную систему данные об авиапассажирах и членах экипажа.

В течение 30 минут после завершения регистрации на конкретный рейс авиакомпания направляет в информационную систему следующие сведения об оформленных и/или забронированных авиабилетах:

код авиакомпании и номер рейса;

планируемые дата и время прибытия;

место и дата вылета, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный, транзитный);

последний пункт/порт захода воздушного судна;

пункт/порт первоначальной посадки воздушного судна;

пункт/порт посадки на территории страны;

количество пассажиров и членов экипажа;

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дата рождения;

пол;

гражданство;

вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретен билет;

страна или организация выдачи документа, удостоверяющего личность, по которому приобретен проездной документ;

срок действия документа, удостоверяющего личность, по которому приобретен проездной документ;

статус путешествующего (пассажир, член экипажа или транзитный пассажир);

номер посадочного места, полученного пассажиром;

номер багажной бирки;

количество зарегистрированных мест багажа;

с согласия пассажира – контактные данные (адрес электронной почты и (или) номер телефона), посредством которых перевозчик или иное лицо, осуществляющие продажу билетов, может связаться с данным пассажиром;

регистрационный номер записи регистрации пассажира и идентификатор пассажира.

За 48 часов до планируемого времени отправления и при завершении регистрации на рейс каждой авиакомпанией в информационную систему направляются следующие сведения в отношении каждого пассажира:

уникальный буквенно-цифровой регистрационный номер (указатель) бронирования билета;

дата бронирования и оформления билета;

дата планируемой поездки;

фамилии, имена в записи регистрации пассажира, а также даты рождения, пол, гражданство, вид и номер документа, удостоверяющего личность;

сведения о часто летающих пассажирах (бесплатные билеты, премиальное повышение класса обслуживания);

другие имена, указанные в записи регистрации пассажира, включая количество путешествующих;

все имеющиеся контактные данные;

информация обо всех способах оплаты и выставления счетов;

маршрут следования для конкретной записи регистрации пассажира;

информация об источнике продажи билета;

данные о код-шеринге (совместном коде) в записи регистрации пассажира;

статус пассажира;

данные о билете, включая номер билета, данные о билетах в один конец и ценовых предложениях на автоматические билеты;

все сведения о багаже (передается после завершения регистрации);

сведения о посадочном месте, включая номер места (передается после завершения регистрации);

общие примечания, включая информацию о других услугах и запросах специальных услуг;

любая собранная информация при регистрации пассажира (передается после завершения регистрации);

вся история записи регистрации пассажира (передается после завершения регистрации).

Порядок передачи сведений о железнодорожных билетах

Передача сведений об оформленных или забронированных билетах на железнодорожном транспорте в уполномоченный государственный орган или правоохранительные и специальные государственные органы осуществляется путем передачи информации из базы данных автоматизированной системой управления пассажирскими перевозками (АСУ "Экспресс").

Доступ к АСУ "Экспресс" которой организовывает Национальная железнодорожная компания по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Перевозчики, в том числе иностранные перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров железнодорожным транспортом (кроме пригородного сообщения и случаев посадки пассажиров в местах, не оборудованных билетными кассами), обеспечивают передачу сведений об оформленных или забронированных билетах из АСУ "Экспресс" в уполномоченный государственный орган или правоохранительные и специальные государственные органы. Сведения предоставляются в виде выгрузки данных в текстовом формате.

Сведения предоставляются по всем оформленным и (или) забронированным билетам на пассажирские поезда, введенные в АСУ "Экспресс" 5 раз в сутки.

Время передачи данных:

с 5 часов 00 минут до 6 часов 00 минут (первая выгрузка за период с 22 часов 01 минут до 5 часов 00 минут);

с 8 часов 00 минут до 9 часов 00 минут (вторая выгрузка за период с 5 часов 01 минут до 8 часов 00 минут);

с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (третья выгрузка за период с 8 часов 01 минут до 10 часов 00 минут);

с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (четвертая выгрузка за период с 10 часов 01 минут до 16 часов 00 минут);

с 22 часов 00 минут до 23 часов 00 минут (пятая выгрузка за период с 16 часов 01 минут до 22 часов 00 минут).

Порядок передачи сведений о билетах на морском транспорте

Передача сведений об оформленных или забронированных билетах на морском транспорте в уполномоченный государственный орган или правоохранительные и специальные государственные органы обеспечивается перевозчиками, в том числе иностранными перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров морским транспортом, прибывающих на территорию РК (убывающих с ее территории) или следующих транзитом, с пересадкой на территории РК.

Перевозчик или иное лицо, осуществляющее продажу билетов в билетных кассах морских вокзалов либо доставку на место требования пассажира с оплатой за доставку, обеспечивает запись данных.

Сведения об оформленных или забронированных билетах на морском транспорте предоставляются перевозчиками в уполномоченный государственный орган или правоохранительные и специальные государственные органы периодически до 4 раз в сутки в зависимости от графика пребывания и убывания морских пассажирских транспортных средств.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2025 года.