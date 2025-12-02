#АЭС в Казахстане
Право

Изменились правила проведения экспертизы и мониторинга школьных учебников

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 12:14 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 24 ноября 2025 года внес изменения в Правила по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников для организаций среднего образования и учебно-методических комплексов для дошкольных организаций и школ, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что уполномоченный орган в области образования утверждает график проведения экспертизы, который обеспечивает обновление Перечня через каждые пять лет для организаций дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего образования, через каждые шесть лет для специальных организаций образования.

При этом уполномоченный орган в области образования вправе изменять сроки разработки и переиздания УМК ДО, учебников и УМК, в том числе в электронной форме,  по итогам мониторинга их качества.

Указывается, что основанием для подготовки УМК ДО, учебников и УМК, в том числе в электронной форме, служит Тематический план.

Тематический план на следующий финансовый год формируется ежегодно с 5 января по 15 марта на основании прогнозных заявок на включение УМК ДО, учебников и УМК, в том числе в электронной форме, поданных издательством или разработчиком через интернет-ресурс услугодателя в установленной форме.

В Тематический план от издательства или разработчика включается одно наименование УМК ДО, учебника и УМК, в том числе в электронной форме, по предмету на класс. При превышении объема прогнозных заявок от планируемого в Тематический план включаются равные доли УМК ДО, учебников, УМК, в том числе в электронной форме, от общего объема заявок услугополучателей.

Также правила дополнены пунктом о том, что услугодатель до 1 мая текущего года вносит Тематический план на следующий финансовый год в Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

Комитет не позднее 15 мая текущего года утверждает Тематический план и размещает на своем интернет-ресурсе и услугодателя в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.

В Тематический план изменения и дополнения вносятся в рамках средств, предусмотренных из республиканского бюджета.

Комитет в течение пяти рабочих дней с даты внесения изменений и дополнений в Тематический план актуализирует информацию на интернет-ресурсе Комитета и услугодателя.

Указывается, что подготовка учебника и ЭУ организуется разработчиком или издательством путем формирования авторского коллектива, в состав которого входят ученые, методисты, педагоги организаций образования, прошедшие обучающие курсы по вопросам разработки учебников и ЭУ.

Подготовка УМК ДО, УМК, пособия, в том числе в электронной форме, осуществляется автором учебного издания или авторским коллективом.

Прием на экспертизу вновь разработанных учебников и УМК осуществляется до 30 июня текущего года, УМК ДО, ЭУ, ЭУМК, переиздаваемых учебников и УМК, в том числе в электронной форме, до 1 октября текущего года.

Прием на экспертизу пособий, ЭП осуществляется в течение календарного года.

Уточняется, что научно-педагогическая экспертиза УМК ДО, учебников, УМК, пособий, в том числе в электронной форме, проводится экспертной группой, формируемой услугодателем, в течение 50 календарных дней.

При этом экспертная группа состоит из числа ученых и педагогов, имеющих стаж работы по специальности не менее пяти лет, квалификационную категорию "педагог-эксперт", "педагог-исследователь" или "педагог-мастер", включенных в базу экспертов. К проведению научно-педагогической экспертизы привлекаются также победители республиканских конкурсов "Лучший преподаватель вуза", "Лучший педагог", обладатели ведомственных и государственных наград.

Услугодатель разрабатывает критерии экспертизы, утверждаемые решением ученого совета, по основным параметрам оценивания учебных изданий:

  • структура и организация;
  • содержание;
  • дидактические аспекты;
  • методические аспекты;
  • языковой уровень;
  • психологические и психолингвистические аспекты;
  • этнокультурные и ценностные аспекты;
  • использование цифровых технологий, в том числе применение искусственного интеллекта;
  • аспекты дифферинциации;
  • макет и дизайн.

Услугодатель для оценки вновь разработанных УМК ДО, учебников и УМК, в том числе в электронной форме, включенных в Перечень, проводит мониторинг их качества, после первого года их использования в учебном процессе в организациях дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования, определенных уполномоченным органом в сфере образования.

Услугодатель со дня утверждения Перечня размещает ознакомительные (демонстрационные) электронные версии вновь разработанных УМК ДО, учебников, УМК, в том числе в электронной форме, на своем интернет-ресурсе для проведения мониторинга.

Мониторинг качества вновь разработанных УМК ДО, учебников и УМК, в том числе в электронной форме, осуществляется путем наблюдения, опроса среди педагогов, обучающихся, родителей или законных представителей, на основе методологии, утвержденной ученым советом услугодателя, в течение учебного года.

Результаты мониторинга в виде аналитической справки содержат рекомендации по улучшению вновь разработанных УМК ДО, учебников и УМК, в том числе в электронной форме, и представляются на рассмотрение уполномоченного органа в области образования.

Итоги мониторинга являются основанием для внесения изменений в содержание УМК ДО, учебников и УМК, в том числе в электронной форме, в следующем переиздании или исключении из Перечня невостребованных организациями образования УМК ДО, учебников и УМК, в том числе в электронной форме.

Приказ вводится в действие с 12 декабря 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
