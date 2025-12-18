Новый вид скрининга будут проходить казахстанцы

Министерство здравоохранения подготовило поправки в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект приказа определяет:

дополнение существующих скрининговых исследований новым видом – скринингом на раннее выявление рака легкого;

расширена целевая группа по раннему выявлению вирусных гепатитов В и С.

В Минздраве отмечают, что изменения направлены на повышение эффективности раннего выявления онкологических заболеваний, прежде всего рака легких, через уточнение целевых групп и совершенствование порядка проведения скрининговых исследований.

В целом реализация приказа позволит государству повысить охват профилактическими обследованиями, увеличить долю раннего выявления заболеваний и снизить показатели запущенности и смертности в целевых возрастных и риск-группах.

Для населения ожидаемым результатом является улучшение доступности и своевременности скрининга, повышение информированности и качества маршрутизации.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 января 2026 года.