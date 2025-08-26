#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане создан штаб по координации работы госорганов по противодействию наркопреступности

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 10:59 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр РК подписал распоряжение от 13 августа 2025 года об образовании Республиканского штаба по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, сообщает Zakon.kz.

В состав республиканского штаба включены:

  • премьер-министр РК, руководитель;
  • заместитель премьер-министра РК, заместитель руководителя;
  • министр внутренних дел РК, заместитель руководителя;
  • председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, секретарь;
  • министр иностранных дел РК;
  • министр сельского хозяйства РК;
  • министр юстиции РК;
  • министр науки и высшего образования РК;
  • министр здравоохранения РК;
  • министр труда и социальной защиты населения РК;
  • министр транспорта РК;
  • министр финансов РК;
  • министр культуры и информации РК;
  • министр просвещения РК;
  • министр промышленности и строительства РК;
  • министр торговли и интеграции РК;
  • министр туризма и спорта РК;
  • министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
  • заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию);
  • заместитель генерального прокурора РК (по согласованию);
  • заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);
  • заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию);
  • заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию).

Также утверждено положение о республиканском штабе.

Основной задачей республиканского штаба является координация деятельности государственных органов, направленной на выявление новых вызовов и угроз современного наркобизнеса, выработку эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечение наркомании и развитие системы реабилитации наркозависимых лиц.

Рабочим органом республиканского штаба является Министерство внутренних дел РК.

Заседания республиканского штаба проводятся по мере необходимости.

Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента предписано образовать региональные штабы по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности.

Вместе с тем распоряжение премьер-министра от 15 сентября 2011 года "Об образовании Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу" утратило силу.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
