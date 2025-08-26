В Казахстане создан штаб по координации работы госорганов по противодействию наркопреступности
В состав республиканского штаба включены:
- премьер-министр РК, руководитель;
- заместитель премьер-министра РК, заместитель руководителя;
- министр внутренних дел РК, заместитель руководителя;
- председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, секретарь;
- министр иностранных дел РК;
- министр сельского хозяйства РК;
- министр юстиции РК;
- министр науки и высшего образования РК;
- министр здравоохранения РК;
- министр труда и социальной защиты населения РК;
- министр транспорта РК;
- министр финансов РК;
- министр культуры и информации РК;
- министр просвещения РК;
- министр промышленности и строительства РК;
- министр торговли и интеграции РК;
- министр туризма и спорта РК;
- министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию);
- заместитель генерального прокурора РК (по согласованию);
- заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);
- заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию);
- заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию).
Также утверждено положение о республиканском штабе.
Основной задачей республиканского штаба является координация деятельности государственных органов, направленной на выявление новых вызовов и угроз современного наркобизнеса, выработку эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечение наркомании и развитие системы реабилитации наркозависимых лиц.
Рабочим органом республиканского штаба является Министерство внутренних дел РК.
Заседания республиканского штаба проводятся по мере необходимости.
Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента предписано образовать региональные штабы по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности.
Вместе с тем распоряжение премьер-министра от 15 сентября 2011 года "Об образовании Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу" утратило силу.