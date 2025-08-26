В Казахстане создан штаб по координации работы госорганов по противодействию наркопреступности

Премьер-министр РК подписал распоряжение от 13 августа 2025 года об образовании Республиканского штаба по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, сообщает Zakon.kz.

В состав республиканского штаба включены:

премьер-министр РК, руководитель;

заместитель премьер-министра РК, заместитель руководителя;

министр внутренних дел РК, заместитель руководителя;

председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, секретарь;

министр иностранных дел РК;

министр сельского хозяйства РК;

министр юстиции РК;

министр науки и высшего образования РК;

министр здравоохранения РК;

министр труда и социальной защиты населения РК;

министр транспорта РК;

министр финансов РК;

министр культуры и информации РК;

министр просвещения РК;

министр промышленности и строительства РК;

министр торговли и интеграции РК;

министр туризма и спорта РК;

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

заместитель председателя Национального банка РК (по согласованию);

заместитель генерального прокурора РК (по согласованию);

заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);

заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (по согласованию);

заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию).

Также утверждено положение о республиканском штабе.

Основной задачей республиканского штаба является координация деятельности государственных органов, направленной на выявление новых вызовов и угроз современного наркобизнеса, выработку эффективных подходов по реализации комплекса профилактических мер, совершенствование системы профилактики, лечение наркомании и развитие системы реабилитации наркозависимых лиц.

Рабочим органом республиканского штаба является Министерство внутренних дел РК.

Заседания республиканского штаба проводятся по мере необходимости.

Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента предписано образовать региональные штабы по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности.

Вместе с тем распоряжение премьер-министра от 15 сентября 2011 года "Об образовании Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу" утратило силу.