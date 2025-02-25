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Право

Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий образовали в Казахстане

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:59 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр подписал распоряжение от 21 февраля 2025 года об образовании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Образовать Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года, – говорится в тексте.

Республиканскому штабу поручено принять меры по координации деятельности центральных государственных, местных исполнительных органов и организаций по проведению противопаводковых мероприятий, обеспечению безопасности граждан и ликвидации последствий паводков.

Также утверждено Положение о Республиканском штабе.

Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года является рабочим органом, осуществляющим координацию противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года.

Республиканский штаб состоит из руководителя, заместителя руководителя и членов Республиканского штаба.

Рабочим органов Республиканского штаба является МЧС РК.

Задачи Республиканского штаба:

  • выработка мер по ликвидации паводков и их последствий;
  • организация проведения оперативных мероприятий по управлению и обеспечению деятельности на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, вызванная паводками;
  • координация деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций по ликвидации паводков и их последствий;
  • координация деятельности руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных паводками;
  • контроль за выполнением мероприятий, проводимых в период ликвидации паводков и их последствий.

Полномочиями Республиканского штаба являются:

  • выработка предложений по предупреждению, нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению паводков;
  • выработка решений, связанных с развертыванием, транспортировкой и действиями комплексных сил и средств уполномоченных государственных органов;
  • координация вопросов готовности комплексных сил и средств уполномоченных государственных органов, задействованных в ликвидации паводков, а также их материально-технического и финансового обеспечения;
  • рассмотрение вопросов дополнительного привлечения сил и средств для ликвидации паводков и их последствий в установленном законодательством порядке;
  • организация работы по оценке объемов нанесенного паводками ущерба;
  • координация работ по созданию необходимых условий для жизнеобеспечения пострадавшего населения, эвакуации населения при угрозе их жизни и здоровью от паводков и их последствий;
  • координация деятельности уполномоченных государственных органов по информационному освещению вопросов ликвидации паводков и их последствий и проведению соответствующей разъяснительной работы с населением;
  • внесение предложения на использование резерва Правительства Республики Казахстан для мер по ликвидации паводков и их последствий;
  • рассмотрение вопросов по оперативному восстановлению инженерной инфраструктуры, строительству, реконструкции и капитальному ремонту жилья;
  • выработка предложений по оказанию социальной помощи при причинении ущерба имуществу граждан вследствие паводков;
  • рассмотрение вопросов сокращения сроков выплаты компенсации ущерба пострадавшим, субъектам малого и среднего бизнеса, по страховым случаям и адресной социальной помощи;
  • внесение предложения президенту о привлечении сил и средств Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований для ликвидации паводков и их последствий.

Республиканский штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК.

Кто вошел в состав Республиканского штаба:

  • Бектенов Олжас Абаевич – Премьер-Министр РК, руководитель
  • Бозумбаев Канат Алдабергенович – Заместитель Премьер-Министра РК, заместитель руководителя
  • Джунисбеков Серик Турсыналиевич – председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК, секретарь
  • Жумангарин Серик Макашевич – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК
  • Кошербаев Ермек Беделбаевич – заместитель премьер-министра РК
  • Сагимбаев Ермек Алдабергенович – председатель КНБ РК (по согласованию)
  • Сапаров Айдарбек Сейпеллович – министр сельского хозяйства РК
  • Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович – министр юстиции РК
  • Альназарова Акмарал Шарипбаевна – министр здравоохранения РК
  • Жакупова Светлана Кабыкеновна – министр труда и социальной защиты населения РК
  • Карабаев Марат Каримжанович – министр транспорта РК
  • Такиев Мади Токешевич – министр финансов РК
  • Жаксылыков Руслан Фатихович – министр обороны РК
  • Балаева Аида Галымовна – министр культуры и информации РК
  • Шарлапаев Канат Бисимбаевич – министр промышленности и строительства РК
  • Нуржигитов Нуржан Молдиярович – министр водных ресурсов и ирригации РК
  • Аринов Чингис Сайранович – министр по чрезвычайным ситуациям РК
  • Мадиев Жаслан Хасенович – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
  • Саденов Ержан Сапарбекович – министр внутренних дел РК
  • Нысанбаев Ерлан Нуралиевич – министр экологии и природных ресурсов РК
  • Саткалиев Алмасадам Майданович – министр энергетики РК
  • Уали Берик – аким области Абай
  • Ахметжанов Марат Муратович – аким Акмолинской области
  • Шахаров Асхат Берлешулы – аким Актюбинской области
  • Султангазиев Марат Елеусизович – аким Алматинской области
  • Шапкенов Серик Жамбылович – аким Атырауской области
  • Сактаганов Нурымбет Аманович – аким Восточно-Казахстанской области
  • Карашукеев Ербол Шыракпаевич – аким Жамбылской области
  • Исабаев Бейбит Оксикбаевич – аким Жетысуской области
  • Турегалиев Нариман Турегалиевич – аким Западно-Казахстанской области
  • Булекпаев Ермаганбет Кабдулович – аким Карагандинской области
  • Аксакалов Кумар Иргибаевич – аким Костанайской области
  • Налибаев Нурлыбек Машбекович – аким Кызылординской области
  • Килыбай Нурдаулет Игиликович – аким Мангистауской области
  • Байханов Асаин Куандыкович – аким Павлодарской области
  • Нурмухамбетов Гауез Торсанович – аким Северо-Казахстанской области
  • Кушеров Нуралхан Оралбаевич – аким Туркестанской области
  • Рыспеков Дастан Адаевич – аким области Ұлытау
  • Досаев Ерболат Аскарбекович – аким города Алматы
  • Касымбек Женис Махмудович – аким города Астаны
  • Сыздыкбеков Габит Абдимажитович – аким города Шымкента

Распоряжение введено в действие с 21 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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