Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий образовали в Казахстане
Образовать Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года, – говорится в тексте.
Республиканскому штабу поручено принять меры по координации деятельности центральных государственных, местных исполнительных органов и организаций по проведению противопаводковых мероприятий, обеспечению безопасности граждан и ликвидации последствий паводков.
Также утверждено Положение о Республиканском штабе.
Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года является рабочим органом, осуществляющим координацию противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года.
Республиканский штаб состоит из руководителя, заместителя руководителя и членов Республиканского штаба.
Рабочим органов Республиканского штаба является МЧС РК.
Задачи Республиканского штаба:
- выработка мер по ликвидации паводков и их последствий;
- организация проведения оперативных мероприятий по управлению и обеспечению деятельности на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, вызванная паводками;
- координация деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций по ликвидации паводков и их последствий;
- координация деятельности руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных паводками;
- контроль за выполнением мероприятий, проводимых в период ликвидации паводков и их последствий.
Полномочиями Республиканского штаба являются:
- выработка предложений по предупреждению, нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению паводков;
- выработка решений, связанных с развертыванием, транспортировкой и действиями комплексных сил и средств уполномоченных государственных органов;
- координация вопросов готовности комплексных сил и средств уполномоченных государственных органов, задействованных в ликвидации паводков, а также их материально-технического и финансового обеспечения;
- рассмотрение вопросов дополнительного привлечения сил и средств для ликвидации паводков и их последствий в установленном законодательством порядке;
- организация работы по оценке объемов нанесенного паводками ущерба;
- координация работ по созданию необходимых условий для жизнеобеспечения пострадавшего населения, эвакуации населения при угрозе их жизни и здоровью от паводков и их последствий;
- координация деятельности уполномоченных государственных органов по информационному освещению вопросов ликвидации паводков и их последствий и проведению соответствующей разъяснительной работы с населением;
- внесение предложения на использование резерва Правительства Республики Казахстан для мер по ликвидации паводков и их последствий;
- рассмотрение вопросов по оперативному восстановлению инженерной инфраструктуры, строительству, реконструкции и капитальному ремонту жилья;
- выработка предложений по оказанию социальной помощи при причинении ущерба имуществу граждан вследствие паводков;
- рассмотрение вопросов сокращения сроков выплаты компенсации ущерба пострадавшим, субъектам малого и среднего бизнеса, по страховым случаям и адресной социальной помощи;
- внесение предложения президенту о привлечении сил и средств Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований для ликвидации паводков и их последствий.
Республиканский штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК.
Кто вошел в состав Республиканского штаба:
- Бектенов Олжас Абаевич – Премьер-Министр РК, руководитель
- Бозумбаев Канат Алдабергенович – Заместитель Премьер-Министра РК, заместитель руководителя
- Джунисбеков Серик Турсыналиевич – председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК, секретарь
- Жумангарин Серик Макашевич – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК
- Кошербаев Ермек Беделбаевич – заместитель премьер-министра РК
- Сагимбаев Ермек Алдабергенович – председатель КНБ РК (по согласованию)
- Сапаров Айдарбек Сейпеллович – министр сельского хозяйства РК
- Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович – министр юстиции РК
- Альназарова Акмарал Шарипбаевна – министр здравоохранения РК
- Жакупова Светлана Кабыкеновна – министр труда и социальной защиты населения РК
- Карабаев Марат Каримжанович – министр транспорта РК
- Такиев Мади Токешевич – министр финансов РК
- Жаксылыков Руслан Фатихович – министр обороны РК
- Балаева Аида Галымовна – министр культуры и информации РК
- Шарлапаев Канат Бисимбаевич – министр промышленности и строительства РК
- Нуржигитов Нуржан Молдиярович – министр водных ресурсов и ирригации РК
- Аринов Чингис Сайранович – министр по чрезвычайным ситуациям РК
- Мадиев Жаслан Хасенович – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
- Саденов Ержан Сапарбекович – министр внутренних дел РК
- Нысанбаев Ерлан Нуралиевич – министр экологии и природных ресурсов РК
- Саткалиев Алмасадам Майданович – министр энергетики РК
- Уали Берик – аким области Абай
- Ахметжанов Марат Муратович – аким Акмолинской области
- Шахаров Асхат Берлешулы – аким Актюбинской области
- Султангазиев Марат Елеусизович – аким Алматинской области
- Шапкенов Серик Жамбылович – аким Атырауской области
- Сактаганов Нурымбет Аманович – аким Восточно-Казахстанской области
- Карашукеев Ербол Шыракпаевич – аким Жамбылской области
- Исабаев Бейбит Оксикбаевич – аким Жетысуской области
- Турегалиев Нариман Турегалиевич – аким Западно-Казахстанской области
- Булекпаев Ермаганбет Кабдулович – аким Карагандинской области
- Аксакалов Кумар Иргибаевич – аким Костанайской области
- Налибаев Нурлыбек Машбекович – аким Кызылординской области
- Килыбай Нурдаулет Игиликович – аким Мангистауской области
- Байханов Асаин Куандыкович – аким Павлодарской области
- Нурмухамбетов Гауез Торсанович – аким Северо-Казахстанской области
- Кушеров Нуралхан Оралбаевич – аким Туркестанской области
- Рыспеков Дастан Адаевич – аким области Ұлытау
- Досаев Ерболат Аскарбекович – аким города Алматы
- Касымбек Женис Махмудович – аким города Астаны
- Сыздыкбеков Габит Абдимажитович – аким города Шымкента
Распоряжение введено в действие с 21 февраля 2025 года.