Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий образовали в Казахстане

Премьер-министр подписал распоряжение от 21 февраля 2025 года об образовании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Образовать Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года, – говорится в тексте.

Республиканскому штабу поручено принять меры по координации деятельности центральных государственных, местных исполнительных органов и организаций по проведению противопаводковых мероприятий, обеспечению безопасности граждан и ликвидации последствий паводков.

Также утверждено Положение о Республиканском штабе.

Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года является рабочим органом, осуществляющим координацию противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 2025 года.

Республиканский штаб состоит из руководителя, заместителя руководителя и членов Республиканского штаба.

Рабочим органов Республиканского штаба является МЧС РК.

Задачи Республиканского штаба:

выработка мер по ликвидации паводков и их последствий;

организация проведения оперативных мероприятий по управлению и обеспечению деятельности на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, вызванная паводками;

координация деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов, организаций по ликвидации паводков и их последствий;

координация деятельности руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных паводками;

контроль за выполнением мероприятий, проводимых в период ликвидации паводков и их последствий.

Полномочиями Республиканского штаба являются:

выработка предложений по предупреждению, нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению паводков;

выработка решений, связанных с развертыванием, транспортировкой и действиями комплексных сил и средств уполномоченных государственных органов;

координация вопросов готовности комплексных сил и средств уполномоченных государственных органов, задействованных в ликвидации паводков, а также их материально-технического и финансового обеспечения;

рассмотрение вопросов дополнительного привлечения сил и средств для ликвидации паводков и их последствий в установленном законодательством порядке;

организация работы по оценке объемов нанесенного паводками ущерба;

координация работ по созданию необходимых условий для жизнеобеспечения пострадавшего населения, эвакуации населения при угрозе их жизни и здоровью от паводков и их последствий;

координация деятельности уполномоченных государственных органов по информационному освещению вопросов ликвидации паводков и их последствий и проведению соответствующей разъяснительной работы с населением;

внесение предложения на использование резерва Правительства Республики Казахстан для мер по ликвидации паводков и их последствий;

рассмотрение вопросов по оперативному восстановлению инженерной инфраструктуры, строительству, реконструкции и капитальному ремонту жилья;

выработка предложений по оказанию социальной помощи при причинении ущерба имуществу граждан вследствие паводков;

рассмотрение вопросов сокращения сроков выплаты компенсации ущерба пострадавшим, субъектам малого и среднего бизнеса, по страховым случаям и адресной социальной помощи;

внесение предложения президенту о привлечении сил и средств Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований для ликвидации паводков и их последствий.

Республиканский штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК.

Кто вошел в состав Республиканского штаба:

Бектенов Олжас Абаевич – Премьер-Министр РК, руководитель

Бозумбаев Канат Алдабергенович – Заместитель Премьер-Министра РК, заместитель руководителя

Джунисбеков Серик Турсыналиевич – председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК, секретарь

Жумангарин Серик Макашевич – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК

Кошербаев Ермек Беделбаевич – заместитель премьер-министра РК

Сагимбаев Ермек Алдабергенович – председатель КНБ РК (по согласованию)

Сапаров Айдарбек Сейпеллович – министр сельского хозяйства РК

Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович – министр юстиции РК

Альназарова Акмарал Шарипбаевна – министр здравоохранения РК

Жакупова Светлана Кабыкеновна – министр труда и социальной защиты населения РК

Карабаев Марат Каримжанович – министр транспорта РК

Такиев Мади Токешевич – министр финансов РК

Жаксылыков Руслан Фатихович – министр обороны РК

Балаева Аида Галымовна – министр культуры и информации РК

Шарлапаев Канат Бисимбаевич – министр промышленности и строительства РК

Нуржигитов Нуржан Молдиярович – министр водных ресурсов и ирригации РК

Аринов Чингис Сайранович – министр по чрезвычайным ситуациям РК

Мадиев Жаслан Хасенович – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Саденов Ержан Сапарбекович – министр внутренних дел РК

Нысанбаев Ерлан Нуралиевич – министр экологии и природных ресурсов РК

Саткалиев Алмасадам Майданович – министр энергетики РК

Уали Берик – аким области Абай

Ахметжанов Марат Муратович – аким Акмолинской области

Шахаров Асхат Берлешулы – аким Актюбинской области

Султангазиев Марат Елеусизович – аким Алматинской области

Шапкенов Серик Жамбылович – аким Атырауской области

Сактаганов Нурымбет Аманович – аким Восточно-Казахстанской области

Карашукеев Ербол Шыракпаевич – аким Жамбылской области

Исабаев Бейбит Оксикбаевич – аким Жетысуской области

Турегалиев Нариман Турегалиевич – аким Западно-Казахстанской области

Булекпаев Ермаганбет Кабдулович – аким Карагандинской области

Аксакалов Кумар Иргибаевич – аким Костанайской области

Налибаев Нурлыбек Машбекович – аким Кызылординской области

Килыбай Нурдаулет Игиликович – аким Мангистауской области

Байханов Асаин Куандыкович – аким Павлодарской области

Нурмухамбетов Гауез Торсанович – аким Северо-Казахстанской области

Кушеров Нуралхан Оралбаевич – аким Туркестанской области

Рыспеков Дастан Адаевич – аким области Ұлытау

Досаев Ерболат Аскарбекович – аким города Алматы

Касымбек Женис Махмудович – аким города Астаны

Сыздыкбеков Габит Абдимажитович – аким города Шымкента

Распоряжение введено в действие с 21 февраля 2025 года.