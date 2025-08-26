В Казахстане планируют по-новому регистрировать налогоплательщиков

Подготовлен проект приказа министра финансов "О некоторых вопросах, связанных с налоговой регистрацией налогоплательщиков", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается утверждение Правил налоговой регистрации налогоплательщиков, определяющих порядок постановки на регистрационный учет, внесения изменений и дополнений в регистрационные данные налогоплательщиков, а также Правил оказания государственной услуги "Регистрация налогоплательщиков", "Регистрационный учет индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой", "Регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость".

Цель проекта – упрощение и оптимизация процедур налоговой регистрации налогоплательщиков, повышение точности и актуальности регистрационных данных, а также улучшение взаимодействия между налогоплательщиками и органами государственных доходов.

Как ожидается, принятие проекта позволит улучшить качество оказания государственных услуг, сокращение сроков их предоставления.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 сентября.