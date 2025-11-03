#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Право

В Казахстане обновили правила регистрации налогоплательщиков с 2026 года

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 15:08 Фото: Zakon.kz
Министр финансов подписал приказ от 28 октября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с налоговой регистрацией налогоплательщиков, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

  • Правила налоговой регистрации налогоплательщиков;
  • форма налогового заявления о постановке на регистрационный учет;
  • форма регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика РК;
  • форма налогового заявления о снятии с регистрационного учета;
  • форма уведомления о регистрационном учете лица, занимающегося частной практикой;
  • форма уведомления о начале или прекращения деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности – игорный бизнес;
  • форма налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость;
  • форма уведомления.

Согласно правилам, орган государственных доходов ведет учет налогоплательщиков путем формирования государственной базы данных налогоплательщиков.

Регистрация физического лица, юридического лица, структурных подразделений юридического лица в качестве налогоплательщика включает в себя:

  • внесение сведений о данных лицах в государственную базу данных налогоплательщиков;
  • изменение или дополнение регистрационных данных в государственной базе данных налогоплательщиков;
  • исключение сведений о налогоплательщике из государственной базы данных налогоплательщиков.

Внесение сведений в государственную базу данных налогоплательщиков органом государственных доходов осуществляется в течение двух рабочих дней со дня получения сведений из реестра номеров.

Государственная регистрация (перерегистрация) юридического лица резидента и его структурного подразделения, являющихся некоммерческими организациями, осуществляется органами юстиции, а юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, осуществляется посредством Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Предусмотрено, что орган государственных доходов:

  • осуществляет в течение двух рабочих дней внесение сведений о юридическом лице – нерезиденте в государственную базу данных налогоплательщиков на основании налогового заявления о постановке на регистрационный учет;
  • осуществляет в течение двух рабочих дней внесение изменений или дополнений в регистрационные данные, представленные при регистрации в качестве налогоплательщика из реестра номеров в автоматическом режиме;
  • осуществляет в течение двух рабочих дней внесение изменения сведений об ответственном работнике по расчетам с бюджетом, номере телефона, адресе электронной почты юридического лица, его структурного подразделения, на основании налогового заявления о постановке на регистрационный учет.

Налоговое заявление о постановке на регистрационный учет для изменения регистрационных данных налогоплательщика представляется в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения изменений.

Орган государственных доходов при отсутствии неисполненных налоговых обязательств в течение трех рабочих дней осуществляет исключение юридического лица-резидента и его структурного подразделения с налоговой регистрации согласно извещению с Государственной базы данных "Юридические лица" об исключении юридического лица-резидента и его структурного подразделения или снятия с учетной регистрации структурных подразделений юридических лиц, поступающему из реестра номеров.

Снятие физического лица с регистрационного учета индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, производится органом государственных доходов в течение трех рабочих дней.

Указывается, что снятие с регистрационного учета производится органом государственных доходов при условии отсутствия неисполненных налоговых обязательств, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 38 Предпринимательского кодекса.

Правила также устанавливают:

  • Порядок налоговой регистрации юридического лица-нерезидента.
  • Особенности регистрационного учета индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой.
  • Порядок налоговой регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и т.д.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане планируют по-новому регистрировать налогоплательщиков
16:00, 26 августа 2025
В Казахстане планируют по-новому регистрировать налогоплательщиков
В Казахстане обновят бюджетную классификацию с 2026 года
09:48, 15 апреля 2025
В Казахстане обновят бюджетную классификацию с 2026 года
Ведение налогового учета ИП с 2026 года: утверждены правила
10:50, 10 октября 2025
Ведение налогового учета ИП с 2026 года: утверждены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: