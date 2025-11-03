В Казахстане обновили правила регистрации налогоплательщиков с 2026 года

Министр финансов подписал приказ от 28 октября 2025 года о некоторых вопросах, связанных с налоговой регистрацией налогоплательщиков, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

Правила налоговой регистрации налогоплательщиков;

форма налогового заявления о постановке на регистрационный учет;

форма регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика РК;

форма налогового заявления о снятии с регистрационного учета;

форма уведомления о регистрационном учете лица, занимающегося частной практикой;

форма уведомления о начале или прекращения деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности – игорный бизнес;

форма налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость;

форма уведомления.

Согласно правилам, орган государственных доходов ведет учет налогоплательщиков путем формирования государственной базы данных налогоплательщиков.

Регистрация физического лица, юридического лица, структурных подразделений юридического лица в качестве налогоплательщика включает в себя:

внесение сведений о данных лицах в государственную базу данных налогоплательщиков;

изменение или дополнение регистрационных данных в государственной базе данных налогоплательщиков;

исключение сведений о налогоплательщике из государственной базы данных налогоплательщиков.

Внесение сведений в государственную базу данных налогоплательщиков органом государственных доходов осуществляется в течение двух рабочих дней со дня получения сведений из реестра номеров.

Государственная регистрация (перерегистрация) юридического лица резидента и его структурного подразделения, являющихся некоммерческими организациями, осуществляется органами юстиции, а юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, осуществляется посредством Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Предусмотрено, что орган государственных доходов:

осуществляет в течение двух рабочих дней внесение сведений о юридическом лице – нерезиденте в государственную базу данных налогоплательщиков на основании налогового заявления о постановке на регистрационный учет;

внесение сведений о юридическом лице – нерезиденте в государственную базу данных налогоплательщиков на основании налогового заявления о постановке на регистрационный учет; осуществляет в течение двух рабочих дней внесение изменений или дополнений в регистрационные данные, представленные при регистрации в качестве налогоплательщика из реестра номеров в автоматическом режиме;

внесение изменений или дополнений в регистрационные данные, представленные при регистрации в качестве налогоплательщика из реестра номеров в автоматическом режиме; осуществляет в течение двух рабочих дней внесение изменения сведений об ответственном работнике по расчетам с бюджетом, номере телефона, адресе электронной почты юридического лица, его структурного подразделения, на основании налогового заявления о постановке на регистрационный учет.

Налоговое заявление о постановке на регистрационный учет для изменения регистрационных данных налогоплательщика представляется в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика не позднее 10 рабочих дней с момента возникновения изменений.

Орган государственных доходов при отсутствии неисполненных налоговых обязательств в течение трех рабочих дней осуществляет исключение юридического лица-резидента и его структурного подразделения с налоговой регистрации согласно извещению с Государственной базы данных "Юридические лица" об исключении юридического лица-резидента и его структурного подразделения или снятия с учетной регистрации структурных подразделений юридических лиц, поступающему из реестра номеров.

Снятие физического лица с регистрационного учета индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, производится органом государственных доходов в течение трех рабочих дней.

Указывается, что снятие с регистрационного учета производится органом государственных доходов при условии отсутствия неисполненных налоговых обязательств, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 38 Предпринимательского кодекса.

Правила также устанавливают:

Порядок налоговой регистрации юридического лица-нерезидента.

Особенности регистрационного учета индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой.

Порядок налоговой регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и т.д.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила утрачивают силу.