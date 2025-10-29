Покупка авто по лизингу для казахстанцев: разработан проект

Министерство торговли и интеграции разработало поправки в Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на установление для физических лиц возможности приобретения транспортных средств для личного пользования по договору лизинга с правом последующего выкупа или возврата транспортного средства лизингодателю.

По информации МТИ, реализация данного механизма позволит повысить доступность автотранспорта для граждан, стимулировать развитие внутреннего рынка автолизинга и создать дополнительные условия для укрепления конкурентной среды.

Согласно предлагаемым изменениям, договор лизинга будет заключаться по типовой форме. При этом лизингодатель вправе предусматривать в договоре условия, улучшающие положение лизингополучателя по сравнению с типовой формой.

Лизинговая деятельность будет осуществляться в соответствии с гражданским законодательством республики, Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Законом "О разрешениях и уведомлениях" и иными нормативными правовыми актами.

Отдельно отмечается, что действие указанных положений не распространяется на транспортные средства, бывшие в употреблении. Стороны договора лизинга несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения на интернет-портале "Открытые НПА" до 2 ноября 2025 года.

16 октября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием членов правительства, на котором, в частности, сообщил о планах внедрить механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Что направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.