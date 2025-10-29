#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Право

Покупка авто по лизингу для казахстанцев: разработан проект

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 16:57 Фото: freepik
Министерство торговли и интеграции разработало поправки в Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на установление для физических лиц возможности приобретения транспортных средств для личного пользования по договору лизинга с правом последующего выкупа или возврата транспортного средства лизингодателю.

По информации МТИ, реализация данного механизма позволит повысить доступность автотранспорта для граждан, стимулировать развитие внутреннего рынка автолизинга и создать дополнительные условия для укрепления конкурентной среды.

Согласно предлагаемым изменениям, договор лизинга будет заключаться по типовой форме. При этом лизингодатель вправе предусматривать в договоре условия, улучшающие положение лизингополучателя по сравнению с типовой формой.

Лизинговая деятельность будет осуществляться в соответствии с гражданским законодательством республики, Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Законом "О разрешениях и уведомлениях" и иными нормативными правовыми актами.

Отдельно отмечается, что действие указанных положений не распространяется на транспортные средства, бывшие в употреблении. Стороны договора лизинга несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения на интернет-портале "Открытые НПА" до 2 ноября 2025 года.

16 октября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием членов правительства, на котором, в частности, сообщил о планах внедрить механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Что направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане установят новые требования к объектам торговли
11:39, 27 августа 2025
В Казахстане установят новые требования к объектам торговли
Проект закона о противодействии торговле людьми разработали в Казахстане
10:26, 02 декабря 2022
Проект закона о противодействии торговле людьми разработали в Казахстане
Новые правила внутренней торговли разработали в Казахстане
14:59, 11 марта 2024
Новые правила внутренней торговли разработали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: