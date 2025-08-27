Установлены критерии распределения новорожденных по группам риска

Министр здравоохранения приказом от 21 августа 2025 года внесла изменения в Стандарт организации оказания неонатальной помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что выписка новорожденного из роддома осуществляется при его удовлетворительном состоянии и отсутствии медицинских показаний для пребывания в условиях круглосуточного стационара с передачей информации о ребенке в ПМСП по месту фактического проживания и дальнейшего прикрепления новорожденного.

Указывается, что с целью своевременного проведения профилактических, лечебных или реабилитационных мероприятий по недопущению развития заболеваний или его осложнений у детей первого года жизни осуществляется распределение новорожденных детей по группам риска на основании критериев распределения новорожденных по следующим группам риска.

Критерии распределения новорожденных по группам риска

Высокий риск:

недоношенные дети с массой тела при рождении менее 1000 грамм или со сроком гестации менее 28 недель;

дети с выявленными поражениями какой-либо системы организма, в том числе врожденные пороки развития;

врожденные пороки сердца;

перинатальная асфиксия – оценка по шкале Апгар 3 балла или менее через 5 минут или гипоксически-ишемическая энцефалопатия;

преходящая тяжелая миастения новорожденного;

врожденный гипер/гипотонус;

другие нарушения мышечного тонуса новорожденного;

нарушение мышечного тонуса новорожденного неуточненное;

хирургические заболевания;

новорожденные маленькие к сроку гестации (<3-го центиля) и новорожденные большие к сроку гестации (>97-го центиля);

постоянная длительная гипогликемия и гипокальциемия;

судороги;

неонатальный сепсис;

дети, перенесшие нейроинфекцию;

дети, перенесшие шок, с проведением инотропной/вазопрессорной поддержки;

новорожденные, рожденные от матерей, имеющих социально-значимые заболевания;

билирубиновая энцефалопатия новорожденных;

внутрижелудочковое кровоизлияние 2-3 степени;

бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде;

анемия недоношенных;

ретинопатия недоношенных;

фоновые состояния:

дети, которым проводилась сурфактантзаместительная терапия, искусственной вентиляции легких более 24 часов, гемотрансфузия;

новорожденные, рожденные от родителей из ключевых групп населения;

новорожденные, рожденные от матерей, имеющих положительный анализ на инфекции, передающиеся половым путем;

послеродовая депрессия матери.

Умеренный риск:

недоношенные дети с массой тела при рождении 1000-1500 грамм или со сроком гестации менее 33 недель;

многоплодная беременность;

гипогликемия (уровень сахара в крови <25миллиграмм/децилитров);

гипербилирубинемия >205 мкмоль/л;

новорожденные, перенесшие родовую травму.

Низкий риск:

недоношенные дети с массой тела при рождении 1500-2500 грамм;

гипогликемия I степени;

транзиторная гипогликемия;

новорожденные с риском развития гнойно-септических заболеваний;

неонатальная желтуха, без проведения фототерапии;

внутрижелудочковое кровоизлияние 1 степени;

дети с избыточной массой тела.

Вместе с тем стандарт дополнен новым пунктом о том, что при выписке новорожденного осуществляется выдача аптечки матери и ребенка, в состав которой входит:

руководство по уходу за ребенком на государственном и русском языках,

информация о сроках проведения обязательных профилактических прививок в РК;

термометр для воды;

термометр медицинский (электронный);

бинт стерильный 5 сантиметров на 10 сантиметров;

слизеотсос для носовых путей;

крем детский;

мыло детское;

антисептическое средство для рук;

вата стерильная 200 грамм;

оральная регидратационая соль.

Выдача аптечек матери и ребенка новорожденным осуществляется при выписке из организаций родовспоможения.

Отметка о выдаче аптечек матери и ребенка вносится в историю развития новорожденного по форме в соответствии с формами учетной документации в области здравоохранения.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.

