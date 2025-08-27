#АЭС в Казахстане
Право

Установлены критерии распределения новорожденных по группам риска

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 12:42 Фото: pexels
Министр здравоохранения приказом от 21 августа 2025 года внесла изменения в Стандарт организации оказания неонатальной помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что выписка новорожденного из роддома осуществляется при его удовлетворительном состоянии и отсутствии медицинских показаний для пребывания в условиях круглосуточного стационара с передачей информации о ребенке в ПМСП по месту фактического проживания и дальнейшего прикрепления новорожденного.

Указывается, что с целью своевременного проведения профилактических, лечебных или реабилитационных мероприятий по недопущению развития заболеваний или его осложнений у детей первого года жизни осуществляется распределение новорожденных детей по группам риска на основании критериев распределения новорожденных по следующим группам риска.

Критерии распределения новорожденных по группам риска

Высокий риск:

  • недоношенные дети с массой тела при рождении менее  1000 грамм или со сроком гестации менее 28 недель;
  • дети с выявленными поражениями какой-либо системы организма, в том числе врожденные пороки развития;
  • врожденные пороки сердца;
  • перинатальная асфиксия – оценка по шкале Апгар 3 балла или менее через 5 минут или гипоксически-ишемическая энцефалопатия;
  • преходящая тяжелая миастения новорожденного;
  • врожденный гипер/гипотонус;
  • другие нарушения мышечного тонуса новорожденного;
  • нарушение мышечного тонуса новорожденного неуточненное;
  • хирургические заболевания;
  • новорожденные маленькие к сроку гестации (<3-го центиля) и новорожденные большие к сроку гестации (>97-го центиля);
  • постоянная длительная гипогликемия и гипокальциемия;
  • судороги;
  • неонатальный сепсис;
  • дети, перенесшие нейроинфекцию;
  • дети, перенесшие шок, с проведением инотропной/вазопрессорной поддержки;
  • новорожденные, рожденные от матерей, имеющих социально-значимые заболевания;
  • билирубиновая энцефалопатия новорожденных;
  • внутрижелудочковое кровоизлияние 2-3 степени;
  • бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде;
  • анемия недоношенных;
  • ретинопатия недоношенных;

фоновые состояния:

  • дети, которым проводилась сурфактантзаместительная терапия, искусственной вентиляции легких более 24 часов, гемотрансфузия;
  • новорожденные, рожденные от родителей из ключевых групп населения;
  • новорожденные, рожденные от матерей, имеющих положительный анализ на инфекции, передающиеся половым путем;
  • послеродовая депрессия матери.

Умеренный риск:

  • недоношенные дети с массой тела при рождении 1000-1500 грамм или со сроком гестации менее 33 недель;
  • многоплодная беременность;
  • гипогликемия (уровень сахара в крови <25миллиграмм/децилитров);
  • гипербилирубинемия >205 мкмоль/л;
  • новорожденные, перенесшие родовую травму.

Низкий риск:

  • недоношенные дети с массой тела при рождении 1500-2500 грамм;
  • гипогликемия I степени;
  • транзиторная гипогликемия;
  • новорожденные с риском развития гнойно-септических заболеваний;
  • неонатальная желтуха, без проведения фототерапии;
  • внутрижелудочковое кровоизлияние 1 степени;
  • дети с избыточной массой тела.

Вместе с тем стандарт дополнен новым пунктом о том, что при выписке новорожденного осуществляется выдача аптечки матери и ребенка, в состав которой входит:

  • руководство по уходу за ребенком на государственном и русском языках,
  • информация о сроках проведения обязательных профилактических прививок в РК;
  • термометр для воды;
  • термометр медицинский (электронный);
  • бинт стерильный 5 сантиметров на 10 сантиметров;
  • слизеотсос для носовых путей;
  • крем детский;
  • мыло детское;
  • антисептическое средство для рук;
  • вата стерильная 200 грамм;
  • оральная регидратационая соль.

Выдача аптечек матери и ребенка новорожденным осуществляется при выписке из организаций родовспоможения.

Отметка о выдаче аптечек матери и ребенка вносится в историю развития новорожденного по форме в соответствии с формами учетной документации в области здравоохранения.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в проведение скринингов новорожденных и беременных.

