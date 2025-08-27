Установлены критерии распределения новорожденных по группам риска
В частности, уточняется, что выписка новорожденного из роддома осуществляется при его удовлетворительном состоянии и отсутствии медицинских показаний для пребывания в условиях круглосуточного стационара с передачей информации о ребенке в ПМСП по месту фактического проживания и дальнейшего прикрепления новорожденного.
Указывается, что с целью своевременного проведения профилактических, лечебных или реабилитационных мероприятий по недопущению развития заболеваний или его осложнений у детей первого года жизни осуществляется распределение новорожденных детей по группам риска на основании критериев распределения новорожденных по следующим группам риска.
Критерии распределения новорожденных по группам риска
Высокий риск:
- недоношенные дети с массой тела при рождении менее 1000 грамм или со сроком гестации менее 28 недель;
- дети с выявленными поражениями какой-либо системы организма, в том числе врожденные пороки развития;
- врожденные пороки сердца;
- перинатальная асфиксия – оценка по шкале Апгар 3 балла или менее через 5 минут или гипоксически-ишемическая энцефалопатия;
- преходящая тяжелая миастения новорожденного;
- врожденный гипер/гипотонус;
- другие нарушения мышечного тонуса новорожденного;
- нарушение мышечного тонуса новорожденного неуточненное;
- хирургические заболевания;
- новорожденные маленькие к сроку гестации (<3-го центиля) и новорожденные большие к сроку гестации (>97-го центиля);
- постоянная длительная гипогликемия и гипокальциемия;
- судороги;
- неонатальный сепсис;
- дети, перенесшие нейроинфекцию;
- дети, перенесшие шок, с проведением инотропной/вазопрессорной поддержки;
- новорожденные, рожденные от матерей, имеющих социально-значимые заболевания;
- билирубиновая энцефалопатия новорожденных;
- внутрижелудочковое кровоизлияние 2-3 степени;
- бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде;
- анемия недоношенных;
- ретинопатия недоношенных;
фоновые состояния:
- дети, которым проводилась сурфактантзаместительная терапия, искусственной вентиляции легких более 24 часов, гемотрансфузия;
- новорожденные, рожденные от родителей из ключевых групп населения;
- новорожденные, рожденные от матерей, имеющих положительный анализ на инфекции, передающиеся половым путем;
- послеродовая депрессия матери.
Умеренный риск:
- недоношенные дети с массой тела при рождении 1000-1500 грамм или со сроком гестации менее 33 недель;
- многоплодная беременность;
- гипогликемия (уровень сахара в крови <25миллиграмм/децилитров);
- гипербилирубинемия >205 мкмоль/л;
- новорожденные, перенесшие родовую травму.
Низкий риск:
- недоношенные дети с массой тела при рождении 1500-2500 грамм;
- гипогликемия I степени;
- транзиторная гипогликемия;
- новорожденные с риском развития гнойно-септических заболеваний;
- неонатальная желтуха, без проведения фототерапии;
- внутрижелудочковое кровоизлияние 1 степени;
- дети с избыточной массой тела.
Вместе с тем стандарт дополнен новым пунктом о том, что при выписке новорожденного осуществляется выдача аптечки матери и ребенка, в состав которой входит:
- руководство по уходу за ребенком на государственном и русском языках,
- информация о сроках проведения обязательных профилактических прививок в РК;
- термометр для воды;
- термометр медицинский (электронный);
- бинт стерильный 5 сантиметров на 10 сантиметров;
- слизеотсос для носовых путей;
- крем детский;
- мыло детское;
- антисептическое средство для рук;
- вата стерильная 200 грамм;
- оральная регидратационая соль.
Выдача аптечек матери и ребенка новорожденным осуществляется при выписке из организаций родовспоможения.
Отметка о выдаче аптечек матери и ребенка вносится в историю развития новорожденного по форме в соответствии с формами учетной документации в области здравоохранения.
Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.
