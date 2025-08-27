#АЭС в Казахстане
Право

Проведение скринингов новорожденных и беременных: внесены изменения

Фото: pexels
Приказом министра здравоохранения от 21 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила организации скрининга, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что медицинские организации ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, передают местным органам государственного управления здравоохранением информацию о проведении неонатального скрининга новорожденных.

Также уточняется, что мероприятия второго этапе аудиологического скрининга включают:

  • сбор анамнеза, определение у детей факторов риска по тугоухости и глухоте;
  • информирование родителя или другого законного представителя новорожденного о целях и процедуре проведения аудиологического скрининга, возможных последствиях отказа от обследования. Информированное согласие или отказ на проведение аудиологического скрининга вносится в медицинскую документацию;
  • проведение обследования методом ВОАЭ;
  • проведение обследования методом КСВП;
  • внесение результатов обследования в медицинскую документацию (МИС). 

Организации родовспоможения, ПМСП, сурдологические кабинеты (центры, отделения) ежемесячно предоставляют местным органам государственного управления здравоохранения областей и городов и в территориальную ПМПК в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о проведении аудиологического скрининга и детях с выявленными нарушениями слуха, ежеквартально проводят сверку с ПМПК о направленных детях.

Кроме того, в главе "Организация скрининга развития детей раннего возраста" несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что скрининг развития детей направлен на раннее выявление нарушений в развитии на ранних этапах, путем оценки физического развития, двигательной активности, речевого развития, когнитивных способностей, эмоционально-волевой сферы и социального поведения.

Оценка развития детей проводится для определения физического, умственного, социального развития и своевременного оказания медицинской помощи детям профильными специалистами.

Задачами скрининга развития являются:

  • охват детей в возрасте до 6 лет;
  • раннее выявление детей с риском нарушений развития для дальнейшего обследования, своевременного вмешательства и реабилитации;
  • направление для разработки Индивидуальной программы раннего вмешательства (ИПРВ) детей в Центрах развития и раннего вмешательства организации ПМСП;
  • направление детей с риском нарушений развития на психолого-медико-педагогическую консультацию для углубленного педагогического обследования и решения вопросов коррекционно-развивающего обучения;
  • внесение данных о прохождении детей скрининга развития и проведенного вмешательства согласно ИПРВ в медицинскую информационную систему;
  • оказание консультативной помощи родителям или законным представителям по вопросам обследования, лечения, реабилитации детей с нарушениями развития.

Скрининг развития проводится детям с рождения до шести лет.

Мероприятия скрининга развития включают анкетирование законных представителей детей в соответствии с возрастом ребенка и оценку критериев развития ребенка медицинской сестрой кабинета развития ребенка согласно приложению 14 к приказу.

Указывается, что при выявлении двух признаков из двух областей развития для детей с рождения до трех лет и трех признаков из двух областей развития для детей с четырех до шести лет, проводится консультация мультидисциплинарной группой ( МДГ) с разработкой ИПРВ.

При оценке критериев развития ребенка в возрасте с рождения до трех лет включительно учитываются:

  • крупная моторика;
  • мелкая моторика;
  • чувствительная сфера;
  • развитие речи;
  • социальная сфера.

При оценке критериев развития ребенка в возрасте с четырех лет до шести лет включительно являются:

  • крупная моторика,
  • мелкая моторика;
  • речь;
  • познание;
  • социальная сфера.

Также поправки коснулись проведения скрининга на носительства спинальной мышечной атрофии (СМА), который направлен на раннее выявление мутаций в генах беременных и супружеских пар до планирования беременности.

Задачами скрининга на носительства СМА являются:

  • охват беременных и супружеских пар до планирования беременности;
  • раннее выявление у беременных и супружеских пар до планирования беременности скрытого носительства СМА для дальнейшего обследования и своевременного предупреждения рождения детей со СМА;
  • консультирование беременных и супружеских пар с положительным результатом анализа на носительства СМА по вопросам углубленного генетического обследования и определения тактики дальнейшего мониторинга;
  • внесение данных лиц, с положительным результатом анализа на носительства СМА в медицинскую информационную систему (МИС) для ведения учета;
  • мониторинг и анализ эффективности скрининга на носительства СМА.

Этапы проведения скрининга на носительства СМА беременных и супружеских пар до планирования беременности:

  • первый этап проводится в организациях амбулаторно-поликлинической службы (ПМСП, ЦРБ, МЦЗ);
  • второй этап проводится в консультативно-диагностических отделениях на уровне перинатальных центров (многопрофильных больниц).

Предусмотрено, что руководители медицинских организаций (перинатальных центров, многопрофильных больниц, ПМСП, ЦРБ, МЦЗ) обеспечивают охват и качественное проведение скрининга на носительства СМА беременных и супружеских пар, с соблюдением преемственности на всех этапах.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года. 

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
