Проведение скринингов новорожденных и беременных: внесены изменения
Так, уточняется, что медицинские организации ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, передают местным органам государственного управления здравоохранением информацию о проведении неонатального скрининга новорожденных.
Также уточняется, что мероприятия второго этапе аудиологического скрининга включают:
- сбор анамнеза, определение у детей факторов риска по тугоухости и глухоте;
- информирование родителя или другого законного представителя новорожденного о целях и процедуре проведения аудиологического скрининга, возможных последствиях отказа от обследования. Информированное согласие или отказ на проведение аудиологического скрининга вносится в медицинскую документацию;
- проведение обследования методом ВОАЭ;
- проведение обследования методом КСВП;
- внесение результатов обследования в медицинскую документацию (МИС).
Организации родовспоможения, ПМСП, сурдологические кабинеты (центры, отделения) ежемесячно предоставляют местным органам государственного управления здравоохранения областей и городов и в территориальную ПМПК в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о проведении аудиологического скрининга и детях с выявленными нарушениями слуха, ежеквартально проводят сверку с ПМПК о направленных детях.
Кроме того, в главе "Организация скрининга развития детей раннего возраста" несколько пунктов изложены в новой редакции.
Так, говорится, что скрининг развития детей направлен на раннее выявление нарушений в развитии на ранних этапах, путем оценки физического развития, двигательной активности, речевого развития, когнитивных способностей, эмоционально-волевой сферы и социального поведения.
Оценка развития детей проводится для определения физического, умственного, социального развития и своевременного оказания медицинской помощи детям профильными специалистами.
Задачами скрининга развития являются:
- охват детей в возрасте до 6 лет;
- раннее выявление детей с риском нарушений развития для дальнейшего обследования, своевременного вмешательства и реабилитации;
- направление для разработки Индивидуальной программы раннего вмешательства (ИПРВ) детей в Центрах развития и раннего вмешательства организации ПМСП;
- направление детей с риском нарушений развития на психолого-медико-педагогическую консультацию для углубленного педагогического обследования и решения вопросов коррекционно-развивающего обучения;
- внесение данных о прохождении детей скрининга развития и проведенного вмешательства согласно ИПРВ в медицинскую информационную систему;
- оказание консультативной помощи родителям или законным представителям по вопросам обследования, лечения, реабилитации детей с нарушениями развития.
Скрининг развития проводится детям с рождения до шести лет.
Мероприятия скрининга развития включают анкетирование законных представителей детей в соответствии с возрастом ребенка и оценку критериев развития ребенка медицинской сестрой кабинета развития ребенка согласно приложению 14 к приказу.
Указывается, что при выявлении двух признаков из двух областей развития для детей с рождения до трех лет и трех признаков из двух областей развития для детей с четырех до шести лет, проводится консультация мультидисциплинарной группой ( МДГ) с разработкой ИПРВ.
При оценке критериев развития ребенка в возрасте с рождения до трех лет включительно учитываются:
- крупная моторика;
- мелкая моторика;
- чувствительная сфера;
- развитие речи;
- социальная сфера.
При оценке критериев развития ребенка в возрасте с четырех лет до шести лет включительно являются:
- крупная моторика,
- мелкая моторика;
- речь;
- познание;
- социальная сфера.
Также поправки коснулись проведения скрининга на носительства спинальной мышечной атрофии (СМА), который направлен на раннее выявление мутаций в генах беременных и супружеских пар до планирования беременности.
Задачами скрининга на носительства СМА являются:
- охват беременных и супружеских пар до планирования беременности;
- раннее выявление у беременных и супружеских пар до планирования беременности скрытого носительства СМА для дальнейшего обследования и своевременного предупреждения рождения детей со СМА;
- консультирование беременных и супружеских пар с положительным результатом анализа на носительства СМА по вопросам углубленного генетического обследования и определения тактики дальнейшего мониторинга;
- внесение данных лиц, с положительным результатом анализа на носительства СМА в медицинскую информационную систему (МИС) для ведения учета;
- мониторинг и анализ эффективности скрининга на носительства СМА.
Этапы проведения скрининга на носительства СМА беременных и супружеских пар до планирования беременности:
- первый этап проводится в организациях амбулаторно-поликлинической службы (ПМСП, ЦРБ, МЦЗ);
- второй этап проводится в консультативно-диагностических отделениях на уровне перинатальных центров (многопрофильных больниц).
Предусмотрено, что руководители медицинских организаций (перинатальных центров, многопрофильных больниц, ПМСП, ЦРБ, МЦЗ) обеспечивают охват и качественное проведение скрининга на носительства СМА беременных и супружеских пар, с соблюдением преемственности на всех этапах.
Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.