Проведение скринингов новорожденных и беременных: внесены изменения

Приказом министра здравоохранения от 21 августа 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила организации скрининга, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что медицинские организации ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, передают местным органам государственного управления здравоохранением информацию о проведении неонатального скрининга новорожденных.

Также уточняется, что мероприятия второго этапе аудиологического скрининга включают:

сбор анамнеза, определение у детей факторов риска по тугоухости и глухоте;

информирование родителя или другого законного представителя новорожденного о целях и процедуре проведения аудиологического скрининга, возможных последствиях отказа от обследования. Информированное согласие или отказ на проведение аудиологического скрининга вносится в медицинскую документацию;

проведение обследования методом ВОАЭ;

проведение обследования методом КСВП;

внесение результатов обследования в медицинскую документацию (МИС).

Организации родовспоможения, ПМСП, сурдологические кабинеты (центры, отделения) ежемесячно предоставляют местным органам государственного управления здравоохранения областей и городов и в территориальную ПМПК в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о проведении аудиологического скрининга и детях с выявленными нарушениями слуха, ежеквартально проводят сверку с ПМПК о направленных детях.

Кроме того, в главе "Организация скрининга развития детей раннего возраста" несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что скрининг развития детей направлен на раннее выявление нарушений в развитии на ранних этапах, путем оценки физического развития, двигательной активности, речевого развития, когнитивных способностей, эмоционально-волевой сферы и социального поведения.

Оценка развития детей проводится для определения физического, умственного, социального развития и своевременного оказания медицинской помощи детям профильными специалистами.

Задачами скрининга развития являются:

охват детей в возрасте до 6 лет;

раннее выявление детей с риском нарушений развития для дальнейшего обследования, своевременного вмешательства и реабилитации;

направление для разработки Индивидуальной программы раннего вмешательства (ИПРВ) детей в Центрах развития и раннего вмешательства организации ПМСП;

направление детей с риском нарушений развития на психолого-медико-педагогическую консультацию для углубленного педагогического обследования и решения вопросов коррекционно-развивающего обучения;

внесение данных о прохождении детей скрининга развития и проведенного вмешательства согласно ИПРВ в медицинскую информационную систему;

оказание консультативной помощи родителям или законным представителям по вопросам обследования, лечения, реабилитации детей с нарушениями развития.

Скрининг развития проводится детям с рождения до шести лет.

Мероприятия скрининга развития включают анкетирование законных представителей детей в соответствии с возрастом ребенка и оценку критериев развития ребенка медицинской сестрой кабинета развития ребенка согласно приложению 14 к приказу.

Указывается, что при выявлении двух признаков из двух областей развития для детей с рождения до трех лет и трех признаков из двух областей развития для детей с четырех до шести лет, проводится консультация мультидисциплинарной группой ( МДГ) с разработкой ИПРВ.

При оценке критериев развития ребенка в возрасте с рождения до трех лет включительно учитываются:

крупная моторика;

мелкая моторика;

чувствительная сфера;

развитие речи;

социальная сфера.

При оценке критериев развития ребенка в возрасте с четырех лет до шести лет включительно являются:

крупная моторика,

мелкая моторика;

речь;

познание;

социальная сфера.

Также поправки коснулись проведения скрининга на носительства спинальной мышечной атрофии (СМА), который направлен на раннее выявление мутаций в генах беременных и супружеских пар до планирования беременности.

Задачами скрининга на носительства СМА являются:

охват беременных и супружеских пар до планирования беременности;

раннее выявление у беременных и супружеских пар до планирования беременности скрытого носительства СМА для дальнейшего обследования и своевременного предупреждения рождения детей со СМА;

консультирование беременных и супружеских пар с положительным результатом анализа на носительства СМА по вопросам углубленного генетического обследования и определения тактики дальнейшего мониторинга;

внесение данных лиц, с положительным результатом анализа на носительства СМА в медицинскую информационную систему (МИС) для ведения учета;

мониторинг и анализ эффективности скрининга на носительства СМА.

Этапы проведения скрининга на носительства СМА беременных и супружеских пар до планирования беременности:

первый этап проводится в организациях амбулаторно-поликлинической службы (ПМСП, ЦРБ, МЦЗ);

проводится в организациях амбулаторно-поликлинической службы (ПМСП, ЦРБ, МЦЗ); второй этап проводится в консультативно-диагностических отделениях на уровне перинатальных центров (многопрофильных больниц).

Предусмотрено, что руководители медицинских организаций (перинатальных центров, многопрофильных больниц, ПМСП, ЦРБ, МЦЗ) обеспечивают охват и качественное проведение скрининга на носительства СМА беременных и супружеских пар, с соблюдением преемственности на всех этапах.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.