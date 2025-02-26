Правила выдачи листа нетрудоспособности по беременности и родам изменились в Казахстане

Министр здравоохранения приказом от 21 февраля 2025 года внесла изменения в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности и некоторые другие приказы, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен порядок выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Теперь в документе говорится, что лист или справка о временной нетрудоспособности по беременности и родам выдается медицинским работником (врачом акушером-гинекологом) в медицинской организации по месту наблюдения, а при его отсутствии – врачом (терапевтом, врачом общей практики), совместно с заведующим отделением после заключения ВКК на тридцатой неделе беременности на срок продолжительностью 126 календарных дней (70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов).

В день выдачи листка о временной нетрудоспособности по беременности и родам в медицинской карте амбулаторного пациента делается соответствующая запись о состоянии здоровья женщины с установлением диагноза (срока беременности).

Женщинам, проживающим на территориях и/или имеющим удостоверения, подтверждающие право на льготы и компенсации, подвергшимся воздействию ядерных испытаний, лист или справка о нетрудоспособности по беременности и родам выдается в 27 недель продолжительностью 170 календарных дней (91 календарный день до родов и 79 календарных дней после родов) при нормальных родах (в соответствии со статьей 10 закона "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне").

Женщинам, временно выехавшим с постоянного места жительства в пределах РК, лист или справка о временной нетрудоспособности по беременности и родам выдается (продлевается) в медицинской организации, где произошли роды (преждевременные), или в медицинской организации по месту наблюдения согласно выписке (обменной карты) родовспомогательной организации.

Женщинам, временно выехавшим с постоянного места жительства за пределы РК, при их обращении в период действия отпуска по беременности и родам лист или справка о временной нетрудоспособности по беременности и родам выдается (продлевается) в медицинской организации по месту прикрепления по заключению ВКК, при предъявлении документов, удостоверяющих факт нахождения и сроки пребывания беременной за пределами РК и факт рождения ребенка (детей) в медицинской организации (свидетельство о рождении ребенка). Предоставляемые документы переводятся на казахский или русский язык и заверяются в стране пребывания или в Казахстане.

В случае осложненных родов, рождения двух и более детей, лист или справка о временной нетрудоспособности выдается и продлевается дополнительно на 14 календарных дней медицинским работником в медицинской организации по месту наблюдения (врачом акушером-гинекологом), а при его отсутствии – врачом (терапевтом, ВОП), совместно с заведующим отделением после заключения ВКК согласно выписке родовспомогательной организации здравоохранения.

Женщинам, проживающим на территориях и/или имеющим удостоверение, подтверждающие право на льготы и компенсации, подвергшихся воздействию ядерных испытаний, в случае осложненных родов, рождения двух и более детей, лист или справка о временной нетрудоспособности выдается и продлевается дополнительно на 14 календарных дней медицинским работником в медицинской организации по месту наблюдения (врачом акушером-гинекологом), а при его отсутствии – врачом (терапевтом, ВОП), совместно с заведующим отделением после заключения ВКК по месту наблюдения согласно выписке родовспомогательной организации здравоохранения (в соответствии со статьей 10 закона "О социальной защите гpаждан, постpадавших вследствие ядеpных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне").

В случае родов при сроке от двадцати двух до тридцати недель беременности и рождения ребенка с массой тела пятьсот грамм и более, независимо от осложнений родов и произведенных операции женщине выдается лист или справка о нетрудоспособности по факту родов на семьдесят календарных дней после родов.

Женщинам, проживающим на территориях и/или имеющим удостоверение, подтверждающие право на льготы и компенсации, подвергшихся воздействию ядерных испытаний, в случае родов при сроке от двадцати двух до двадцати семи недель беременности и рождения ребенка с массой тела пятьсот грамм и более, независимо от осложнений родов и произведенных операции женщине выдается лист или справка о нетрудоспособности по факту родов на девяносто три календарных дня после родов, (в соответствии со статьей 10 закона "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне");

При обращении женщины в период беременности за листом временной нетрудоспособности отпуск по беременности и родам исчисляется с 30 недель беременности на срок продолжительностью сто двадцать шесть календарных дней (70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов).

При необходимости больничного листа в период нахождения беременной в стационаре в тридцать недель беременности лист или справка о временной нетрудоспособности по беременности и родам выдается медицинским работником в медицинской организации по месту наблюдения (врачом акушером-гинекологом), а при его отсутствии – врачом (терапевтом, врачом общей практики), совместно с заведующим отделением после заключения ВКК на срок продолжительностью 126 календарных дней (70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов), согласно выписке медицинской организации здравоохранения.

При обращении женщины в период после родов за листом временной нетрудоспособности предоставляется только отпуск после родов продолжительностью, предусмотренной настоящими правилами.

При наступлении беременности в период нахождения женщины в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трех лет, женщине лист о временной нетрудоспособности выдается на тридцатой неделе беременности на срок продолжительностью 126 календарных дней (70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов).

В случае смерти матери при родах или в послеродовом периоде, лист или справка о временной нетрудоспособности выдается лицу, осуществляющему уход за новорожденным.

При операции по искусственному прерыванию беременности, лист или справка о временной нетрудоспособности выдается врачом совместно с заведующим отделением на время пребывания в стационаре и амбулаторно-поликлиническом уровне, где производилась операция, а в случае осложнения – на весь период временной нетрудоспособности.

В случае самопроизвольного аборта (выкидыша) медицинским работником (врачом акушером-гинекологом), а при его отсутствии – врачом, совместно с заведующим отделением после заключения ВКК по месту наблюдения, согласно выписке родовспомогательной организации здравоохранения/многопрофильного стационара выдается лист или справка о временной нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособности, в медицинской карте амбулаторного пациента в медицинской информационной системе, проводится соответствующая запись с описанием состояния пациентки и установлением диагноза, осложнений.

При проведении операции пересадки эмбриона лист или справка о временной нетрудоспособности выдается медицинской организацией, проводившей операцию, со дня подсадки эмбриона до факта установления беременности.

Биологической матери при суррогатном материнстве лист или справка о временной нетрудоспособности выдается непосредственно в родильном доме на срок продолжительностью пятьдесят шесть календарных дней со дня рождения ребенка.

Помимо этого в правилах уточняется, что работникам, усыновившим новорожденного ребенка (детей), предоставляется (одному из родителей) отпуск за период со дня усыновления и до истечения 56 дней со дня рождения ребенка.

Кроме того, правила дополнены Перечнем осложненных родов, в который вошли:

HELLP синдром

эклампсия во время беременности

эклампсия в родах

эклампсия в послеродовом периоде

беременность двойней

беременность тройней

беременность четырьмя плодами

предлежание плаценты с кровотечением

преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови

преждевременные самопроизвольные роды с досрочным родоразрешением

преждевременные самопроизвольные роды со своевременным родоразрешением

преждевременное родоразрешением без самопроизвольных родов

разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения

разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения

разрыв матки до начала родов

разрыв матки во время родов

послеродовой выворот матки

другие акушерские травмы тазовых органов

акушерские травмы тазовых суставов и связок

шок матери вовремя или после родов и родоразрешения

другие осложнения, вызванные акушерским оперативным вмешательством и другими процедурами

наложение средних (полостных) щипцов

наложение средних (полостных) щипцов с поворотом

применение вакуум-экстрактора

проведение элективного кесарева сечения

проведение срочного кесарева сечения

проведение кесарева сечения с гистерэктомией

другие одноплодные роды путем кесарева сечения

роды путем кесарева сечения неуточненного

деструктивная операция при родоразрешении

роды многоплодные, полностью самопроизвольные

роды многоплодные, полностью с применением щипцов и вакуум--экстрактора

роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения

послеродовой сепсис

глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде

акушерская воздушная эмболия

эмболия амниотической жидкостью

другая акушерская эмболия

Кроме того, теперь в Казахстане девушкам-подросткам будут проводить скрининг на носительства спинальной мышечной атрофии.

Соответствующие дополнения внесены в Правила организации скрининга.

Скрининг на носительства спинальной мышечной атрофии (СМА) направлен на раннее выявление мутаций в генах у девушек в возрасте 16-17 лет, до вступление в брак и планирования беременности.

Задачами скрининга на носительства СМА являются:

охват всех девушек в возрасте 16-17 лет;

раннее выявление у девушек скрытого носительства СМА для дальнейшего обследования и своевременного предупреждения рождения детей со СМА;

консультирование девушек с положительным результатом анализа на носительства СМА по вопросам углубленного генетического обследования и определения тактики дальнейшего мониторинга;

внесение данных лиц, с положительным результатом анализа на носительства СМА в медицинскую информационную систему (МИС) для ведения учета;

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам обследования, лечения девушек, с положительным результатом анализа на носительства СМА;

мониторинг и анализ эффективности скрининга на носительства СМА.

Этапы проведения скрининга на носительства СМА девушек в возрасте 16-17 лет:

первый этап проводится в организациях амбулаторно-поликлинической службы (ПМСП, ЦРБ, МЦЗ);

второй этап проводится в консультативно-диагностических отделениях на уровне перинатальных центров (многопрофильных больниц).

На первом этапе скрининга врач общей практики (ВОП) или обученный медицинский работник организации ПМСП (ЦРБ, МЦЗ):

проводит информационно-разъяснительную работу среди целевой группы о целесообразности своевременного прохождения скрининга на носительства СМА, через социальные сети и другие современные каналы коммуникации;

формирует список девушек из целевой группы, с определением маршрута движения и организует проведение скрининга на носительства СМА;

при выявлении девушек с положительным результатом анализа на носительства СМА (с носительством СМА), направляет к врачом по специальности "Медицинская генетика" на консультацию и дообследования.

На втором этапе в консультативно-диагностических отделениях на уровне перинатальных центров (многопрофильных больниц) врач по специальности "Медицинская генетика":

организует консультацию и проводит информационно-разъяснительную работу среди девушек с носительством СМА по вопросам планирования семьи и обследования будущих супруг на носительства СМА;

обеспечивает консультативную помощь родителям (законным представителям) по вопросам обследования, лечения девушек, с носительством СМА;

осуществляет углубленное обследование и проводит персонифицированную регистрацию девушек с носительством СМА и в МИС;

обеспечивает обследования будущих супругов девушек, с носительством СМА до создания семьи и планирования беременности;

ежегодно проводит анализ исхода беременности и рождения детей у девушек с носительством СМА;

осуществляет мониторинг и анализ эффективности проведенного скрининга на носительства СМА.

Также поправки коснулись Стандарта организации оказания акушерско-гинекологической помощи в РК.

В частности, уточняется понятие "репродуктивный возраст" – это период в жизни женщины, в течение которого она способна к зачатию, вынашиванию и рождению ребёнка (15 – 49 лет).

Указывается, что в сроке беременности 28-30 недель врач акушер-гинеколог обеспечивает комплекс обязательного повторного обследования: общий анализ крови, обследование на сифилис одним из серологических методов (ИФА/ИХЛА или РПГА) в сроке 28-30 недель беременности, обследование на наличие ВИЧ-инфекции повторно беременным в сроке 28-30 недель беременности с предварительным дотестовым консультированием и получением информированного согласия на тестирование, общий анализ мочи, микроскопическое исследование материала из влагалища на степень чистоты (при наличии показаний), консультацию терапевта, направляет беременную на ультразвуковой скрининг третьего триместра с 30 недель по 32 недели 6 дней беременности.

В сроке беременности 34-36 недель беременная направляется на третье серологическое обследование беременной на сифилис (ИФА/ИХЛА или РПГА), в сроке беременности 37 недель проводится микроскопическое исследование материала из влагалища на степень чистоты (при наличии показаний).

Определено понятие "прегравидарная подготовка" – комплекс профилактических мероприятий, направленных на минимизацию рисков при реализации репродуктивной функции конкретной супружеской пары.

Прегравидарная подготовка женщин включает:

подробный сбор анамнеза, в том числе эпидемиологического анамнеза;

общий клинический анализ крови, общий анализ мочи;

глюкоза в крови;

обследование ВИЧ-инфекция с предварительным дотестовым консультированием и получением информированного согласия;

гепатит В и С;

ИФА/ИХЛА или РПГА;

ЭКГ;

УЗИ органов малого таза, почек по показаниям;

мазок на степень чистоты;

обследование на инфекции, передаваемые половым путем по показаниям;

медико-генетическое консультирование при наличии показаний;

другие дополнительные обследования и консультации профильных специалистов по показаниям;

лечение выявленных и имеющихся экстрагенитальных и гинекологических заболеваний для достижения результата выздоровления или стойкой ремиссии за 3 (три) месяца до наступления беременности;

за 3 (три) месяца до планируемой беременности обоим супругам и женщине в течение первых 3 (трех) месяцев беременности назначение фолиевой кислоты по 0,4 миллиграмм в день;

рекомендация обоим супругам соблюдение режима дня и питания, полноценный отдых и сон, прогулки на свежем воздухе, занятия физическими упражнениями, исключение вредных привычек, профессиональных вредностей.

Также вносятся изменения в некоторые другие приказы МЗ РК, прочитать подробнее о них можно по ссылке.

Приказ вводится в действие с 8 марта 2025 года.

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