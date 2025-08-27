#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены правила создания наблюдательного совета в ТОО с госучастием

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 15:01 Фото: senate.parlam.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 20 августа 2025 года утверждены Правила создания и упразднения наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, сообщает Zakon.kz.

Наблюдательный совет – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале, за исключением решения вопросов, отнесенных законом или уставом товарищества к исключительной компетенции участника.

В ТОО, единственным участником которого является государство, наблюдательный совет создается при соответствии критериям, утвержденным уполномоченным органом по государственному планированию. Срок полномочий наблюдательного совета составляет не более пяти лет.

Число членов наблюдательного совета устанавливается нечетным и составляет не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем товарищества с ограниченной ответственностью.

При этом не менее половины состава наблюдательного совета являются независимыми членами, избираемыми на конкурсной основе.

Упразднение наблюдательного совета осуществляется в случае, если ТОО со стопроцентным участием государства в уставном капитале не соответствует критериям, утвержденным уполномоченным органом по государственному планированию.

Упразднение наблюдательного совета осуществляется по решению единственного участника и доводится до сведения товарищества с ограниченной ответственностью в течение 30 календарных дней после принятия решения.

Требования к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета

При отборе кандидатов в независимые члены в состав наблюдательного совета во внимание принимаются следующие квалификационные требования:

  • опыт работы на руководящих должностях – не менее 5 лет;
  • опыт работы в качестве члена наблюдательного совета – не менее 3-х лет;
  • стаж работы – не менее 10 лет;
  • образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
  • наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
  • деловая репутация;
  • наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

Не избирается на должность члена наблюдательного совета лицо:

  • имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
  • ранее являвшееся председателем наблюдательного совета, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;
  • совершившее коррупционное преступление.

Также утверждены:

  1. Порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета.
  2. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета.

Приказ вводится в действие с 25 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
