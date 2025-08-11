В каких государственных ТОО должны быть наблюдательные советы
Министр национальной экономики подписал приказ от 4 августа 2025 года об утверждении критериев, предъявляемых к товариществам с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является государство, в которых создаются наблюдательные советы, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, наблюдательные советы создаются в товариществах, которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев:
- ценные бумаги товарищества размещаются на фондовой бирже;
- товарищество является субъектом среднего или крупного предпринимательства согласно критериям, установленным статьей 24 Предпринимательского кодекса РК;
- товарищество является субъектом естественных монополий, включенным в Государственный регистр субъектов естественных монополий.
Приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года.
