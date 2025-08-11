В каких государственных ТОО должны быть наблюдательные советы

Фото: senate.parlam.kz

Министр национальной экономики подписал приказ от 4 августа 2025 года об утверждении критериев, предъявляемых к товариществам с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является государство, в которых создаются наблюдательные советы, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, наблюдательные советы создаются в товариществах, которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев: ценные бумаги товарищества размещаются на фондовой бирже;

товарищество является субъектом среднего или крупного предпринимательства согласно критериям, установленным статьей 24 Предпринимательского кодекса РК;

товарищество является субъектом естественных монополий, включенным в Государственный регистр субъектов естественных монополий. Приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года.

