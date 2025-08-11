#АЭС в Казахстане
Право

В каких государственных ТОО должны быть наблюдательные советы

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 10:55 Фото: senate.parlam.kz
Министр национальной экономики подписал приказ от 4 августа 2025 года об утверждении критериев, предъявляемых к товариществам с ограниченной ответственностью, единственным участником которых является государство, в которых создаются наблюдательные советы, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, наблюдательные советы создаются в товариществах, которые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев:

  • ценные бумаги товарищества размещаются на фондовой бирже;
  • товарищество является субъектом среднего или крупного предпринимательства согласно критериям, установленным статьей 24 Предпринимательского кодекса РК;
  • товарищество является субъектом естественных монополий, включенным в Государственный регистр субъектов естественных монополий.

Приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
