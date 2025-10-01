Компенсация потери имущества МСБ при ЧС природного характера: утверждены правила

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 26 сентября 2025 года утверждены Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате ЧС природного характера, сообщает Zakon.kz.

Компенсация имущественных потерь производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества. Исключение составляют застрахованное имущество и имущество, приобретенное после ЧС.

Компенсация утраченных товарно-материальных ценностей производится по закупочной цене оптового поставщика с обязательным подтверждением соответствующего заказа.

Для признания владельца имущества пострадавшим создается комиссия.

Для получения компенсации нужно подать в Региональную комиссию заявление и приложить подтверждающие документы по перечню.

Размер компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества определяется:

для ТМЦ и основных средств с суммой ущерба до 10 миллионов тенге – по итогам произведенного расчета суммы возмещения утраченных ТМЦ согласно пунктам 17, 18 и 19 правил;

– по итогам произведенного расчета суммы возмещения утраченных ТМЦ согласно пунктам 17, 18 и 19 правил; для утраченных или подлежащих восстановлению ТМЦ и основных средств с суммой ущерба свыше 10 миллионов тенге – по заключению судебной экспертизы/специализированного исследования по определению суммы ущерба;

– по заключению судебной экспертизы/специализированного исследования по определению суммы ущерба; для не подлежащих восстановлению ТМЦ и основных средств – по отчету об оценке рыночной стоимости с учетом износа на день наступления ущерба;

для оборудования – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат либо, заключению судебной экспертизы/специализированного исследования;

для оборудования, не подлежащего восстановлению – по отчету об оценке рыночной стоимости с учетом его износа на день наступления ущерба;

для недвижимого имущества – по дефектной ведомости, сметной документации, проектно-сметной документации на восстановительные работы, заключению по техническому обследованию, отчету об оценке рыночной стоимости недвижимости с учетом износа на момент наступления ущерба, либо заключению судебной экспертизы/специализированного исследования;

для поврежденного, а также не подлежащего восстановлению автотранспортного средства – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат, отчету об оценке рыночной стоимости с учетом его износа на день наступления ущерба либо заключению судебной экспертизы/специализированного исследования.

Местный исполнительный орган области в течение 5 рабочих дней на основании принятых Региональной комиссией решений, предусматривающих выделение средств на компенсацию имущественных потерь, формирует реестр пострадавших от ЧС субъектов малого и среднего предпринимательства с указанием перечня владельцев имущества, сумм, подлежащих компенсации, источника финансирования, а также категории субъекта предпринимательства.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.