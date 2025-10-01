Компенсация потери имущества МСБ при ЧС природного характера: утверждены правила
Компенсация имущественных потерь производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества. Исключение составляют застрахованное имущество и имущество, приобретенное после ЧС.
Компенсация утраченных товарно-материальных ценностей производится по закупочной цене оптового поставщика с обязательным подтверждением соответствующего заказа.
Для признания владельца имущества пострадавшим создается комиссия.
Для получения компенсации нужно подать в Региональную комиссию заявление и приложить подтверждающие документы по перечню.
Размер компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества определяется:
- для ТМЦ и основных средств с суммой ущерба до 10 миллионов тенге – по итогам произведенного расчета суммы возмещения утраченных ТМЦ согласно пунктам 17, 18 и 19 правил;
- для утраченных или подлежащих восстановлению ТМЦ и основных средств с суммой ущерба свыше 10 миллионов тенге – по заключению судебной экспертизы/специализированного исследования по определению суммы ущерба;
- для не подлежащих восстановлению ТМЦ и основных средств – по отчету об оценке рыночной стоимости с учетом износа на день наступления ущерба;
- для оборудования – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат либо, заключению судебной экспертизы/специализированного исследования;
- для оборудования, не подлежащего восстановлению – по отчету об оценке рыночной стоимости с учетом его износа на день наступления ущерба;
- для недвижимого имущества – по дефектной ведомости, сметной документации, проектно-сметной документации на восстановительные работы, заключению по техническому обследованию, отчету об оценке рыночной стоимости недвижимости с учетом износа на момент наступления ущерба, либо заключению судебной экспертизы/специализированного исследования;
- для поврежденного, а также не подлежащего восстановлению автотранспортного средства – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат, отчету об оценке рыночной стоимости с учетом его износа на день наступления ущерба либо заключению судебной экспертизы/специализированного исследования.
Местный исполнительный орган области в течение 5 рабочих дней на основании принятых Региональной комиссией решений, предусматривающих выделение средств на компенсацию имущественных потерь, формирует реестр пострадавших от ЧС субъектов малого и среднего предпринимательства с указанием перечня владельцев имущества, сумм, подлежащих компенсации, источника финансирования, а также категории субъекта предпринимательства.
Приказ вводится в действие с 11 октября 2025 года.