Обновлен перечень республиканских водохозяйственных сооружений

Постановлением правительства от 26 августа 2025 года определен перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень включены 282 водохозяйственных и гидротехнических сооружения и 26 систем водоснабжения населенных пунктов.

В частности, в перечень водохозяйственных и гидротехнических сооружений вошли:

Астанинское водохранилище на реке Ишим;

Селетинское водохранилище на реке Селеты;

Кояндинское водохранилище на реке Коянды;

Бартогайское водохранилище на реке Чилик;

Актюбинское водохранилище на реке Илек;

Каргалинское водохранилище на реке Каргалы;

Саздинское водохранилище на реке Сазды;

Уйденинское водохранилище на реке Уйдене;

Кандысуское водохранилище на реке Кандысу;

Чарское водохранилище на реке Чар;

Егинсуское водохранилище на реке Егинсу;

Караколское водохранилище на реке Каракол;

водохранилище "Алебастр" на реке Уланка;

Сергеевское водохранилище на реке Ишим;

Петропавловское водохранилище на реке Ишим;

Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс;

Тасоткельское водохранилище на реке Шу;

водохранилище Караконыз на реке Караконыз;

водохранилище Какпатас на реке Какпатас;

Капшагайское водохранилище на реке Шаян.

плотины Кыл и Кожа на реке Торгай;

скважины вертикального дренажа Кызылординской области;

плотина "Щучинские дачи" на реке Кылшакты;

плотина "Батпакколь" на озере Батпакколь;

плотина "Безымянная" на реке Есиль.

Системы водоснабжения населенных пунктов:

Кокшетауский групповой водопровод;

Октябрьский групповой водопровод;

Жиделинский групповой водопровод;

Арало-Сарыбулакский групповой водопровод;

Арысский групповой водопровод;

Шаульдерский групповой водопровод;

Сарыагашский групповой водопровод;

Индер-Миялинский групповой водопровод;

Бозойский групповой водопровод;

Тургенский групповой водопровод;

Нуринский групповой водопровод;

групповой водопровод Миялы-Жангельдино-Жаскайрат;

Талгарский групповой водопровод;

Кажымукан-Караспанский групповой водопровод;

Дарбазинский групповой водопровод;

Жетысайский групповой водопровод;

Ижевский групповой водопровод;

Тасты-Шуский групповой водопровод;

Байхожинский групповой водопровод;

Уйтас-Айдосский групповой водопровод;

групповой водопровод Жайрем-Каражал;

Енбекшиказахский групповой водопровод;

Каскеленский групповой водопровод;

Майский групповой водопровод;

Талапский групповой водопровод;

Сырдарьинский групповой водопровод.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

При этом утратили силу некоторые решения правительства, касающиеся водохозяйственных сооружений.