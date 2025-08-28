Обновлен перечень республиканских водохозяйственных сооружений
Постановлением правительства от 26 августа 2025 года определен перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, сообщает Zakon.kz.
Всего в перечень включены 282 водохозяйственных и гидротехнических сооружения и 26 систем водоснабжения населенных пунктов.
В частности, в перечень водохозяйственных и гидротехнических сооружений вошли:
- Астанинское водохранилище на реке Ишим;
- Селетинское водохранилище на реке Селеты;
- Кояндинское водохранилище на реке Коянды;
- Бартогайское водохранилище на реке Чилик;
- Актюбинское водохранилище на реке Илек;
- Каргалинское водохранилище на реке Каргалы;
- Саздинское водохранилище на реке Сазды;
- Уйденинское водохранилище на реке Уйдене;
- Кандысуское водохранилище на реке Кандысу;
- Чарское водохранилище на реке Чар;
- Егинсуское водохранилище на реке Егинсу;
- Караколское водохранилище на реке Каракол;
- водохранилище "Алебастр" на реке Уланка;
- Сергеевское водохранилище на реке Ишим;
- Петропавловское водохранилище на реке Ишим;
- Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс;
- Тасоткельское водохранилище на реке Шу;
- водохранилище Караконыз на реке Караконыз;
- водохранилище Какпатас на реке Какпатас;
- Капшагайское водохранилище на реке Шаян.
- плотины Кыл и Кожа на реке Торгай;
- скважины вертикального дренажа Кызылординской области;
- плотина "Щучинские дачи" на реке Кылшакты;
- плотина "Батпакколь" на озере Батпакколь;
- плотина "Безымянная" на реке Есиль.
Системы водоснабжения населенных пунктов:
- Кокшетауский групповой водопровод;
- Октябрьский групповой водопровод;
- Жиделинский групповой водопровод;
- Арало-Сарыбулакский групповой водопровод;
- Арысский групповой водопровод;
- Шаульдерский групповой водопровод;
- Сарыагашский групповой водопровод;
- Индер-Миялинский групповой водопровод;
- Бозойский групповой водопровод;
- Тургенский групповой водопровод;
- Нуринский групповой водопровод;
- групповой водопровод Миялы-Жангельдино-Жаскайрат;
- Талгарский групповой водопровод;
- Кажымукан-Караспанский групповой водопровод;
- Дарбазинский групповой водопровод;
- Жетысайский групповой водопровод;
- Ижевский групповой водопровод;
- Тасты-Шуский групповой водопровод;
- Байхожинский групповой водопровод;
- Уйтас-Айдосский групповой водопровод;
- групповой водопровод Жайрем-Каражал;
- Енбекшиказахский групповой водопровод;
- Каскеленский групповой водопровод;
- Майский групповой водопровод;
- Талапский групповой водопровод;
- Сырдарьинский групповой водопровод.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
При этом утратили силу некоторые решения правительства, касающиеся водохозяйственных сооружений.
