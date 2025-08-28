#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
Право

Обновлен перечень республиканских водохозяйственных сооружений

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 11:58 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 26 августа 2025 года определен перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень включены 282 водохозяйственных и гидротехнических сооружения и 26 систем водоснабжения населенных пунктов.

В частности, в перечень водохозяйственных и гидротехнических сооружений вошли:

  • Астанинское водохранилище на реке Ишим;
  • Селетинское водохранилище на реке Селеты;
  • Кояндинское водохранилище на реке Коянды;
  • Бартогайское водохранилище на реке Чилик;
  • Актюбинское водохранилище на реке Илек;
  • Каргалинское водохранилище на реке Каргалы;
  • Саздинское водохранилище на реке Сазды;
  • Уйденинское водохранилище на реке Уйдене;
  • Кандысуское водохранилище на реке Кандысу;
  • Чарское водохранилище на реке Чар;
  • Егинсуское водохранилище на реке Егинсу;
  • Караколское водохранилище на реке Каракол;
  • водохранилище "Алебастр" на реке Уланка;
  • Сергеевское водохранилище на реке Ишим;
  • Петропавловское водохранилище на реке Ишим;
  • Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс;
  • Тасоткельское водохранилище на реке Шу;
  • водохранилище Караконыз на реке Караконыз;
  • водохранилище Какпатас на реке Какпатас;
  • Капшагайское водохранилище на реке Шаян.
  • плотины Кыл и Кожа на реке Торгай;
  • скважины вертикального дренажа Кызылординской области;
  • плотина "Щучинские дачи" на реке Кылшакты;
  • плотина "Батпакколь" на озере Батпакколь;
  • плотина "Безымянная" на реке Есиль. 

Системы водоснабжения населенных пунктов:

  • Кокшетауский групповой водопровод;
  • Октябрьский групповой водопровод;
  • Жиделинский групповой водопровод;
  • Арало-Сарыбулакский групповой водопровод;
  • Арысский групповой водопровод;
  • Шаульдерский групповой водопровод;
  • Сарыагашский групповой водопровод;
  • Индер-Миялинский групповой водопровод;
  • Бозойский групповой водопровод;
  • Тургенский групповой водопровод;
  • Нуринский групповой водопровод;
  • групповой водопровод Миялы-Жангельдино-Жаскайрат;
  • Талгарский групповой водопровод;
  • Кажымукан-Караспанский групповой водопровод;
  • Дарбазинский групповой водопровод;
  • Жетысайский групповой водопровод;
  • Ижевский групповой водопровод;
  • Тасты-Шуский групповой водопровод;
  • Байхожинский групповой водопровод;
  • Уйтас-Айдосский групповой водопровод;
  • групповой водопровод Жайрем-Каражал;
  • Енбекшиказахский групповой водопровод;
  • Каскеленский групповой водопровод;
  • Майский групповой водопровод;
  • Талапский групповой водопровод;
  • Сырдарьинский групповой водопровод.

 Постановление вводится в действие со дня его подписания.

При этом утратили силу некоторые решения правительства, касающиеся водохозяйственных сооружений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Изменилась методика оценки теневой экономики
Право
12:26, Сегодня
Изменилась методика оценки теневой экономики
Продажа, использование и уничтожение задержанных товаров: обновлены правила
Право
12:13, Сегодня
Продажа, использование и уничтожение задержанных товаров: обновлены правила
Изменились правила организации мероприятий гражданской обороны
Право
11:02, Сегодня
Изменились правила организации мероприятий гражданской обороны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: