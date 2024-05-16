В Казахстане перечень водохозяйственных сооружений пополнится новыми объектами

Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в Перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, сообщает Zakon.kz.

Так, перечень водохозяйственных сооружений (плотины, гидроузлы, другие гидротехнические сооружения), расположенные на следующих водных объектах, дополнен водохранилищами:

водохранилище Жартас на реке Тамды;

водохранилище Орта-Теректы на реке Орта-Теректы;

Желкуарское водохранилище на реке Желкуар;

Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты;

Сулусайское водохранилище на реке Сулусай;

Ембулатовское водохранилище на реке Ембулатовка.

Ранее в этом списке находилось 70 водохранилищ.

Вместе с тем в перечень водохозяйственных сооружений добавлены:

плотина Щучинские дачи на реке Кылшакты;

плотина Озеро Батпакколь на озере Батпакколь;

плотина Безымянная на реке Есиль;

Айдабольская плотина на реке Айдабулка;

Алексеевская плотина на реке Чаглинка;

плотина Албарбогет на реке Каргыба;

гидроузел на реке Шар;

гидроузел на реке Егинсу;

гидроузел на реке Урджар;

гидроузел на реке Катынсу;

водозаборное сооружение на ручье Шелимбай;

водозаборный гидроузел Старый Кушук на реке Быжы;

водозаборный гидроузел на реке Жаманты;

водозаборная плотина на реке Каратал;

плотина с водоемом Звездного сельского округа;

гидроузел Шалсу на реке Шалсу;

коллектора (5) в Кармакшинском районе и города Кызылорда;

водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала;

подпорно-перегараживающее сооружение Картонкомбинат на протоке Караозек;

коллектор Северный прокоп;

скважины вертикального дренажа (44) Ордабасинского района.

Ранее в этот список входило 211 объектов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 мая.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширят перечень магистральных ж/д путей.