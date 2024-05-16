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В Казахстане перечень водохозяйственных сооружений пополнится новыми объектами

В Казахстане перечень водохозяйственных сооружений пополнится новыми объектами, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 14:52 Фото: Zakon.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в Перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, сообщает Zakon.kz.

Так,  перечень водохозяйственных сооружений (плотины, гидроузлы, другие гидротехнические сооружения), расположенные на следующих водных объектах, дополнен водохранилищами:

  • водохранилище Жартас на реке Тамды;
  • водохранилище Орта-Теректы на реке Орта-Теректы;
  • Желкуарское водохранилище на реке Желкуар;
  • Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты;
  • Сулусайское водохранилище на реке Сулусай;
  • Ембулатовское водохранилище на реке Ембулатовка.

Ранее в этом списке находилось 70 водохранилищ.

Вместе с тем в перечень водохозяйственных сооружений добавлены:

  • плотина Щучинские дачи на реке Кылшакты;
  • плотина Озеро Батпакколь на озере Батпакколь;
  • плотина Безымянная на реке Есиль;
  • Айдабольская плотина на реке Айдабулка;
  • Алексеевская плотина на реке Чаглинка;
  • плотина Албарбогет на реке Каргыба;
  • гидроузел на реке Шар;
  • гидроузел на реке Егинсу;
  • гидроузел на реке Урджар;
  • гидроузел на реке Катынсу;
  • водозаборное сооружение на ручье Шелимбай;
  • водозаборный гидроузел Старый Кушук на реке Быжы;
  • водозаборный гидроузел на реке Жаманты;
  • водозаборная плотина на реке Каратал;
  • плотина с водоемом Звездного сельского округа;
  • гидроузел Шалсу на реке Шалсу;
  • коллектора (5) в Кармакшинском районе и города Кызылорда;
  • водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала;
  • подпорно-перегараживающее сооружение Картонкомбинат на протоке Караозек;
  • коллектор Северный прокоп;
  • скважины вертикального дренажа (44) Ордабасинского района.

Ранее в этот список входило 211 объектов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 мая.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширят перечень магистральных ж/д путей.

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