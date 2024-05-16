В Казахстане перечень водохозяйственных сооружений пополнится новыми объектами
Фото: Zakon.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в Перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, сообщает Zakon.kz.
Так, перечень водохозяйственных сооружений (плотины, гидроузлы, другие гидротехнические сооружения), расположенные на следующих водных объектах, дополнен водохранилищами:
- водохранилище Жартас на реке Тамды;
- водохранилище Орта-Теректы на реке Орта-Теректы;
- Желкуарское водохранилище на реке Желкуар;
- Шолаканкатинское водохранилище на реке Шолаканкаты;
- Сулусайское водохранилище на реке Сулусай;
- Ембулатовское водохранилище на реке Ембулатовка.
Ранее в этом списке находилось 70 водохранилищ.
Вместе с тем в перечень водохозяйственных сооружений добавлены:
- плотина Щучинские дачи на реке Кылшакты;
- плотина Озеро Батпакколь на озере Батпакколь;
- плотина Безымянная на реке Есиль;
- Айдабольская плотина на реке Айдабулка;
- Алексеевская плотина на реке Чаглинка;
- плотина Албарбогет на реке Каргыба;
- гидроузел на реке Шар;
- гидроузел на реке Егинсу;
- гидроузел на реке Урджар;
- гидроузел на реке Катынсу;
- водозаборное сооружение на ручье Шелимбай;
- водозаборный гидроузел Старый Кушук на реке Быжы;
- водозаборный гидроузел на реке Жаманты;
- водозаборная плотина на реке Каратал;
- плотина с водоемом Звездного сельского округа;
- гидроузел Шалсу на реке Шалсу;
- коллектора (5) в Кармакшинском районе и города Кызылорда;
- водоподпорное сооружение из тканевых материалов на реке Сырдарья для улучшения водообеспеченности Новошиелийского магистрального канала;
- подпорно-перегараживающее сооружение Картонкомбинат на протоке Караозек;
- коллектор Северный прокоп;
- скважины вертикального дренажа (44) Ордабасинского района.
Ранее в этот список входило 211 объектов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 мая.
Ранее сообщалось, что в Казахстане расширят перечень магистральных ж/д путей.
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