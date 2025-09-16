#АЭС в Казахстане
Право

Утвержден перечень стратегических водохозяйственных объектов, которые могут быть переданы в аренду

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 12:46 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 23 августа 2025 года определен перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошло 92 водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе:

  • Шардаринское водохранилище на реке Сырдарья;
  • Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш;
  • Шульбинское водохранилище на реке Иртыш;
  • Астанинское водохранилище на реке Ишим;
  • Сергеевское водохранилище на реке Ишим;
  • Петропавловское водохранилище на реке Ишим;
  • Капчагайское водохранилище на реке Или;
  • Бартогайское водохранилище на реке Чилик;
  • Селетинское водохранилище на реке Селеты;
  • Кояндинское водохранилище на реке Коянды;
  • Актюбинское водохранилище на реке Илек;
  • Каргалинское водохранилище на реке Каргалы;
  • Саздинское водохранилище на реке Сазды;
  • Уйденинское водохранилище на реке Уйдене;
  • Кандысуское водохранилище на реке Кандысу;
  • Чарское водохранилище на реке Чар;
  • Егинсуское водохранилище на реке Егинсу;
  • Каракольское водохранилище на реке Каракол;
  • водохранилище "Алебастр" на реке Уланка;
  • Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс;
  • Кировское водохранилище на реке Кушум;
  • Битикское водохранилище на реке Кушум;
  • Сарышаганакское водохранилище на реке Большой Узень;
  • водохранилище "Рыбный Сокрыл" на реке Малый Узень;
  • Казталовское водохранилище – 1 и 2 на реке Малый Узень;
  • Чаганское водохранилище на реке Чаган;
  • Федоровское водохранилище на реке Сокыр;
  • Ишимское водохранилище на реке Ишим;
  • Верхне-Тобольское водохранилище на реке Тобол;
  • Сергеевское водохранилище на реке Тобол;
  • Капчагайское водохранилище на реке Шаян;
  • водохранилище Баба-Ата на реке Баба-Ата;
  • водохранилище Таушага на роднике Улкен-Шага;
  • Самаркандское водохранилище на реке Нура;
  • водохранилище Кенгир на реке Кара-Кенгир.
  • Кызылординский гидроузел имени Сабыра Арыстанбаева;
  • Шелекский гидроузел на реке Шелек;
  • Таласский гидроузел на реке Талас;
  • Фурмановский гидроузел на реке Шу;
  • Меркенский гидроузел на реке Меркенка с подпитывающим трактом;
  • Варфоломеевский гидроузел на реке Малый Узень;
  • водоподъемная плотина Северного Аральского моря;
  • водоподъемная плотина на реке Белая;
  • головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы;
  • головное сооружение протоки Караозек реки Сырдарья;
  • канал имени К. И. Сатпаева и др.

В перечень также вошли системы водоснабжения и водоотведения 36 городов, включая Астану, Алматы и Шымкент.

Указывается, что системы водоснабжения и водоотведения городов или их элементы находятся в государственной собственности, не подлежат отчуждению и могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление по решению правительства РК.

Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства:

  • водовод с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в Туркестанской области;
  • каскад гидроэлектростанций на реке Уба в Восточно-Казахстанской области. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

При этом ранее действовавший перечень утратил силу.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
