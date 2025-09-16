Утвержден перечень стратегических водохозяйственных объектов, которые могут быть переданы в аренду
Постановлением правительства от 23 августа 2025 года определен перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошло 92 водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе:
- Шардаринское водохранилище на реке Сырдарья;
- Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш;
- Шульбинское водохранилище на реке Иртыш;
- Астанинское водохранилище на реке Ишим;
- Сергеевское водохранилище на реке Ишим;
- Петропавловское водохранилище на реке Ишим;
- Капчагайское водохранилище на реке Или;
- Бартогайское водохранилище на реке Чилик;
- Селетинское водохранилище на реке Селеты;
- Кояндинское водохранилище на реке Коянды;
- Актюбинское водохранилище на реке Илек;
- Каргалинское водохранилище на реке Каргалы;
- Саздинское водохранилище на реке Сазды;
- Уйденинское водохранилище на реке Уйдене;
- Кандысуское водохранилище на реке Кандысу;
- Чарское водохранилище на реке Чар;
- Егинсуское водохранилище на реке Егинсу;
- Каракольское водохранилище на реке Каракол;
- водохранилище "Алебастр" на реке Уланка;
- Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс;
- Кировское водохранилище на реке Кушум;
- Битикское водохранилище на реке Кушум;
- Сарышаганакское водохранилище на реке Большой Узень;
- водохранилище "Рыбный Сокрыл" на реке Малый Узень;
- Казталовское водохранилище – 1 и 2 на реке Малый Узень;
- Чаганское водохранилище на реке Чаган;
- Федоровское водохранилище на реке Сокыр;
- Ишимское водохранилище на реке Ишим;
- Верхне-Тобольское водохранилище на реке Тобол;
- Сергеевское водохранилище на реке Тобол;
- Капчагайское водохранилище на реке Шаян;
- водохранилище Баба-Ата на реке Баба-Ата;
- водохранилище Таушага на роднике Улкен-Шага;
- Самаркандское водохранилище на реке Нура;
- водохранилище Кенгир на реке Кара-Кенгир.
- Кызылординский гидроузел имени Сабыра Арыстанбаева;
- Шелекский гидроузел на реке Шелек;
- Таласский гидроузел на реке Талас;
- Фурмановский гидроузел на реке Шу;
- Меркенский гидроузел на реке Меркенка с подпитывающим трактом;
- Варфоломеевский гидроузел на реке Малый Узень;
- водоподъемная плотина Северного Аральского моря;
- водоподъемная плотина на реке Белая;
- головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы;
- головное сооружение протоки Караозек реки Сырдарья;
- канал имени К. И. Сатпаева и др.
В перечень также вошли системы водоснабжения и водоотведения 36 городов, включая Астану, Алматы и Шымкент.
Указывается, что системы водоснабжения и водоотведения городов или их элементы находятся в государственной собственности, не подлежат отчуждению и могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление по решению правительства РК.
Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства:
- водовод с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в Туркестанской области;
- каскад гидроэлектростанций на реке Уба в Восточно-Казахстанской области.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
При этом ранее действовавший перечень утратил силу.
