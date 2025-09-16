Утвержден перечень стратегических водохозяйственных объектов, которые могут быть переданы в аренду

Постановлением правительства от 23 августа 2025 года определен перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошло 92 водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе:

Шардаринское водохранилище на реке Сырдарья;

Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш;

Шульбинское водохранилище на реке Иртыш;

Астанинское водохранилище на реке Ишим;

Сергеевское водохранилище на реке Ишим;

Петропавловское водохранилище на реке Ишим;

Капчагайское водохранилище на реке Или;

Бартогайское водохранилище на реке Чилик;

Селетинское водохранилище на реке Селеты;

Кояндинское водохранилище на реке Коянды;

Актюбинское водохранилище на реке Илек;

Каргалинское водохранилище на реке Каргалы;

Саздинское водохранилище на реке Сазды;

Уйденинское водохранилище на реке Уйдене;

Кандысуское водохранилище на реке Кандысу;

Чарское водохранилище на реке Чар;

Егинсуское водохранилище на реке Егинсу;

Каракольское водохранилище на реке Каракол;

водохранилище "Алебастр" на реке Уланка;

Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс;

Кировское водохранилище на реке Кушум;

Битикское водохранилище на реке Кушум;

Сарышаганакское водохранилище на реке Большой Узень;

водохранилище "Рыбный Сокрыл" на реке Малый Узень;

Казталовское водохранилище – 1 и 2 на реке Малый Узень;

Чаганское водохранилище на реке Чаган;

Федоровское водохранилище на реке Сокыр;

Ишимское водохранилище на реке Ишим;

Верхне-Тобольское водохранилище на реке Тобол;

Сергеевское водохранилище на реке Тобол;

Капчагайское водохранилище на реке Шаян;

водохранилище Баба-Ата на реке Баба-Ата;

водохранилище Таушага на роднике Улкен-Шага;

Самаркандское водохранилище на реке Нура;

водохранилище Кенгир на реке Кара-Кенгир.

Кызылординский гидроузел имени Сабыра Арыстанбаева;

Шелекский гидроузел на реке Шелек;

Таласский гидроузел на реке Талас;

Фурмановский гидроузел на реке Шу;

Меркенский гидроузел на реке Меркенка с подпитывающим трактом;

Варфоломеевский гидроузел на реке Малый Узень;

водоподъемная плотина Северного Аральского моря;

водоподъемная плотина на реке Белая;

головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы;

головное сооружение протоки Караозек реки Сырдарья;

канал имени К. И. Сатпаева и др.

В перечень также вошли системы водоснабжения и водоотведения 36 городов, включая Астану, Алматы и Шымкент.

Указывается, что системы водоснабжения и водоотведения городов или их элементы находятся в государственной собственности, не подлежат отчуждению и могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление по решению правительства РК.

Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства:

водовод с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в Туркестанской области;

каскад гидроэлектростанций на реке Уба в Восточно-Казахстанской области.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

При этом ранее действовавший перечень утратил силу.