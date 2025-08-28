Какими средствами можно ловить рыбу: утвержден перечень

Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 15 августа 2025 года утвержден Перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, сообщает Zakon.kz.

В перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства включены 18 промысловых орудий рыбоводства и 13 непромысловых орудий рыболовства.

Промысловые орудия рыболовства:

Сеть ставная жаберная.

Сеть сплавная жаберная.

Сеть дрифтерная.

Сеть обкидная.

Сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей и прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,2 миллиметров и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров) ( до 1 сентября 2027 года ).

). Тралы.

Неводы закидные.

Донный невод.

Обкидной невод.

Кошельковый невод.

Бредень, волокуша.

Бортовые подхваты, конусные сети.

Ставные неводы, вентеря.

Ставной невод типа "Гигант".

Раколовки.

Специализированное орудие для лова сома.

Судовая рыбонасосная установка.

Эрлифтерная судовая установка.

Непромысловые орудия рыболовства:

Удочка поплавочная.

Удочка нахлыстовая.

Удочка донная.

Удочка закидная.

Удочка кивковая.

Раколовки и воблеры.

Жерлицы.

Кружки.

Блесна.

Мормышка.

Троллы.

Ружье для подводной охоты.

При этом напоминается, что рыболовство осуществляется на основании решения уполномоченного органа в области рыбного хозяйства о введении ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами, установлении мест и сроков их пользования.

Приказ вводится в действие с 7 сентября 2025 года.