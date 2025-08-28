#АЭС в Казахстане
Право

Какими средствами можно ловить рыбу: утвержден перечень

мужчины с удочками, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 14:28 Фото: freepik
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 15 августа 2025 года утвержден Перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, сообщает Zakon.kz.

В перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства включены 18 промысловых орудий рыбоводства и 13 непромысловых орудий рыболовства.

Промысловые орудия рыболовства:

  • Сеть ставная жаберная.
  • Сеть сплавная жаберная.
  • Сеть дрифтерная.
  • Сеть обкидная.
  • Сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей и прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,2 миллиметров и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров) (до 1 сентября 2027 года).
  • Тралы.
  • Неводы закидные.
  • Донный невод.
  • Обкидной невод.
  • Кошельковый невод.
  • Бредень, волокуша.
  • Бортовые подхваты, конусные сети.
  • Ставные неводы, вентеря.
  • Ставной невод типа "Гигант".
  • Раколовки.
  • Специализированное орудие для лова сома.
  • Судовая рыбонасосная установка.
  • Эрлифтерная судовая установка. 

Непромысловые орудия рыболовства:

  • Удочка поплавочная.
  • Удочка нахлыстовая.
  • Удочка донная.
  • Удочка закидная.
  • Удочка кивковая.
  • Раколовки и воблеры.
  • Жерлицы.
  • Кружки.
  • Блесна.
  • Мормышка.
  • Троллы.
  • Ружье для подводной охоты.

При этом напоминается, что рыболовство осуществляется на основании решения уполномоченного органа в области рыбного хозяйства о введении ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами, установлении мест и сроков их пользования.

Приказ вводится в действие с 7 сентября 2025 года.

Лариса Черненко
