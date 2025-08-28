Какими средствами можно ловить рыбу: утвержден перечень
Фото: freepik
Приказом и.о. министра сельского хозяйства от 15 августа 2025 года утвержден Перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, сообщает Zakon.kz.
В перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства включены 18 промысловых орудий рыбоводства и 13 непромысловых орудий рыболовства.
Промысловые орудия рыболовства:
- Сеть ставная жаберная.
- Сеть сплавная жаберная.
- Сеть дрифтерная.
- Сеть обкидная.
- Сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей и прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,2 миллиметров и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров) (до 1 сентября 2027 года).
- Тралы.
- Неводы закидные.
- Донный невод.
- Обкидной невод.
- Кошельковый невод.
- Бредень, волокуша.
- Бортовые подхваты, конусные сети.
- Ставные неводы, вентеря.
- Ставной невод типа "Гигант".
- Раколовки.
- Специализированное орудие для лова сома.
- Судовая рыбонасосная установка.
- Эрлифтерная судовая установка.
Непромысловые орудия рыболовства:
- Удочка поплавочная.
- Удочка нахлыстовая.
- Удочка донная.
- Удочка закидная.
- Удочка кивковая.
- Раколовки и воблеры.
- Жерлицы.
- Кружки.
- Блесна.
- Мормышка.
- Троллы.
- Ружье для подводной охоты.
При этом напоминается, что рыболовство осуществляется на основании решения уполномоченного органа в области рыбного хозяйства о введении ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частями и дериватами, установлении мест и сроков их пользования.
Приказ вводится в действие с 7 сентября 2025 года.
