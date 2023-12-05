Какие орудия и способы рыболовства разрешены в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов приказом от 21 ноября 2023 года обновило перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, сообщает Zakon.kz.

В частности, к промысловым орудиям рыболовства относятся:

Сеть ставная жаберная. Данный способ рыболовства заключается в том, что орудие лова в виде сетной стенки с помощью кольев, якорей устанавливаются на пути движения рыбы. При попытке пройти сквозь сетное полотно, рыба запутывается (объячеивается) в сетных ячеях.

Сеть сплавная жаберная. Способ лова основан на сплывании в рабочем положении по течению реки и улавливании (объячеивании) встречающейся рыбы.

Сеть дрифтерная. Способ лова характеризуется тем, что в рабочем положении сети дрейфуют в водоеме со слабым течением или ветровым движением и улавливают рыбу, которая к ним подходит.

Сеть обкидная. Лов основан на полном или частичном окружении рыбы сетной стенкой.

Сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей и прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,5 миллиметров и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров). Способ заключается в том, что орудие лова в виде сетной стенки выставляется на пути движения рыбы. При попытке пройти сквозь сетное полотно, рыба запутывается в нем, застревая в сетных ячеях.

Сети объячеивающие изготовленные из синтетических нейлоновых и полиамидных мононитей с диаметром нитей от 0,3 миллиметров, размерами ячеи не менее 80-160 миллиметров и размерами конструктивного шага ячеи от 40- 80 миллиметров. (Данный способ может применяться до 1 июля 2024 года). Способы, применяемые для ставных, сплавных, дрифтерных и обкидных сетей.

Тралы. Лов рыбы основан на буксировании орудия лова (трала) за судном и захватывании встречающейся на пути рыбы.

Невода закидные. Способ лова заключается в обметывается сетным полотном части водоема вместе с рыбой, после чего орудие лова вытягивается на берег или на борт судна.

Донный невод. Способ лова основан на буксировании сетного мешка по дну водоема. Выборка осуществляется на борт судна.

Обкидной невод. Способ основан на окружении открытой части акватории водоема сетной стенкой от поверхности до дна вместе с рыбой. Процесс осуществляется с двух судов. Другое название – "распорный невод".

Кошельковый невод. Основное отличие – стяжной трос на нижней подборе невода, которой утягивают сетное полотно после окружения рыбных скоплений. Используется в основном для лова стайных видов рыб.

Бредень, волокуша. Способ лова рыбы и принцип действия идентичен закидному неводу. Принципиальное отличие в небольших размерах (до 100 м) и ручном вытягивании на берег водоема. Используется в основном на неглубоких водоемах с малой площадью.

Бортовые подхваты, конусные сети. Способ лова основан на подведении орудия лова с борта судна под рыбные скопления. Принцип лова основан на использовании источников света для привлечения рыбы.

Ставные невода, вентеря. Лов рыбы основан на её самопроизвольном заходе в сетные устройства с узкими входными образованиями, затрудняющими ее обратный выход. Ловушки делятся на две группы, первая это ставные невода – открытые сверху крупные ловушки. Вторая группа вентери – закрытые сверху мелкие ловушки.

Ставной невод типа "Гигант". Вид ловушки, с открытым верхом. Способ лова основан на стационарной установке сетного полотна в виде многоугольника на определенной акватории. Оснащен съемными кутцами по углам для концентрации уловов.

Раколовки. Способ основан на сборе и удержании раков, заходящих на приманку в одну или несколько сочлененных между собой сетных камер (бочек), выход из которых затруднен путем сужения в обратном направлении.

Специализированное орудие для лова сома. Ставная крючковая снасть, состоящая из шнура или лески, прикрепленного к грунту при помощи груза (якоря) с одной стороны, другой конец которой заканчивается крючком с насаженной приманкой, свободно перемещающейся по течению воды.

Судовая рыбонасосная установка. Рыбонасосные установки с центробежным насосом с высотой всасывания до 6 метров и радиусом активного действия до 0,35 метров применяются для лова стайных рыб путем привлечения на свет (килька, сельдь). Привлеченная светом рыба попадает в зону гидродинамического поля рыбонасосной установки и засасывается на борт судна.

Эрлифтерная судовая установка. Рыбонасосная установка судового типа отличается использованием воздуха и создание газовоздушной смеси для подъема рыб.

Какие непромысловые орудия рыболовства можно использовать в Казахстане:

Удочка поплавочная. Крючковое орудие лова. Используется в основном по открытой воде. Способ лова основан на привлечении рыб наживкой, насаженной на крючок. Лов контролируется посредством поплавка, сигнализирующей о том, что рыба заглотила насадку, после чего необходимо подсечь рыбу.

Удочка нахлыстовая. Способ лова нахлыстом заключается в использовании плавающих приманок для рыб питающихся с поверхности воды в виде мушек, стрекоз. Применяется на небольших речушках, перекатах и отмелях с сильным течением, зачастую в горной местности.

Удочка донная. Донная удочка оснащена скользящим либо стационарным грузом, крючками, а также контейнером для прикормки. Используется с любым типом удилищ, как по открытой воде, так и в зимний период со льда.

Удочка закидная. Способ лова основан на использовании приманок насаживаемой на крючки (живец, черви, опарыши, кукуруза и другие). Является наиболее распространенной удочкой.

Удочка кивковая. Способ лова основан на использовании сигнализатора клева, в виде "кивка" изготовленного из мягкой полоски пластика или резины. Используется в основном при зимнем лове со льда, но применяются и по открытой воде.

Раколовки. Способ основан на сборе и удержании раков, заходящих на приманку в одну или несколько сочлененных между собой сетных камер (бочек), выход из которых затруднен путем сужения в обратном направлении. Количество раколовок не должно превышать трех штук на одного рыболова.

Воблеры. Твердотелая объёмная приманка для ловли рыбы спиннингом.

Жерлицы. Стационарное орудие лова рыбы на живца, состоящий из катушки или мотовила, сигнализатора поклевки и крючка. Используется для зимнего лова хищных рыб (щука, судак, крупный окунь). Способ заключается в установке крючка с живцом.

Кружки. Способ идентичен с ловом на жерлицу, но используется по открытой воде. Лов основан на ловле рыбы на живца, состоящих из мотовила-кружка со стрежнем, лески и (или) шнура, поводков и крючков, наживок на крючках.

Блесна. Представляет собой пластинку, к которой присоединен один или несколько крючков. Способ лова заключается в имитации поведения рыбы в воде. Ориентирована в основном на хищную рыбу.

Мормышка. Искусственная наживка в виде небольшого металлического грузила с напаянным крючком.

Троллы. Троллы представляют собой крючковые орудия лова, буксируемые за судном, в которых основными элементами, залавливающими рыбу, является рыболовные крючки с естественной или искусственной наживкой (блесна).

Ружье для подводной охоты. Способ подводной охоты основан на поражении рыб стрелой, связанной с ружьем капроновым шнуром. Предназначен для поштучного и избирательного лова рыб. Различают пневматические, использующие силу сжатого воздуха и силу растянутой резины.

Все перечисленные способы могут использоваться неограниченно по сроку, за исключением объячеивающих сетей, которые допустим применять до 1 июля 2024 года.

Приказ вводится в действие 12 декабря 2023 года.

Ранее мы писали, что 100 тысяч особей белого амура выпустили в реку Есиль в Астане.

Читайте также, почему на прилавках казахстанских магазинов такая золотая рыба.