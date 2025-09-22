Рыболовство в Казахстане: утвержден перечень ценных видов рыб и животных
Приказом министра сельского хозяйства от 5 сентября 2025 года утвержден перечень ценных видов рыб и других водных животных, являющихся объектами рыболовства, сообщает Zakon.kz.
В перечень включены 67 видов ценных рыб и животных, в том числе:
- Белуга
- Русский осетр
- Севрюга
- Стерлядь
- Шип (кроме аральской и илийской популяции)
- Каспийская морская сельдь, бражниковская сельдь
- Ряпушка (рипус)
- Пелядь
- Большеглазая тюлька
- Каспийский пузанок
- Сибирский хариус
- Кефаль, сингиль
- Щука
- Белый амур
- Красноперка
- Лещ
- Белый и пестрый толстолобик
- Сом обыкновенный
- Налим
- Окунь балхашский
- Судак
- Камбала-глосса
- Кефаль-остронос
- Вобла
- Обыкновенный сиг
- Морской судак
- Артемия циста
- Дафнии
- Пиявки
- Кутум.
Приказ вводится в действие с 30 сентября 2025 года.
