Рыболовство в Казахстане: утвержден перечень ценных видов рыб и животных

Фото: pixabay

Приказом министра сельского хозяйства от 5 сентября 2025 года утвержден перечень ценных видов рыб и других водных животных, являющихся объектами рыболовства, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 67 видов ценных рыб и животных, в том числе: Белуга

Русский осетр

Севрюга

Стерлядь

Шип (кроме аральской и илийской популяции)

Каспийская морская сельдь, бражниковская сельдь

Ряпушка (рипус)

Пелядь

Большеглазая тюлька

Каспийский пузанок

Сибирский хариус

Кефаль, сингиль

Щука

Белый амур

Красноперка

Лещ

Белый и пестрый толстолобик

Сом обыкновенный

Налим

Окунь балхашский

Судак

Камбала-глосса

Кефаль-остронос

Вобла

Обыкновенный сиг

Морской судак

Артемия циста

Дафнии

Пиявки

Кутум. Приказ вводится в действие с 30 сентября 2025 года.

