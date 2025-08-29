#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.76
627.62
6.7
Право

Утвержден перечень материально-технического оснащения МЧС

Пожарная часть Алматы, пожарная часть в Алматы, пожарная часть, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 10:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом МЧС от 22 августа 2025 года утвержден Перечень материально-технического оснащения, строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений для оказания содействия местными исполнительными органами территориальным органам и подведомственным госучреждениям МЧС, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

  1. Автотранспортные средства.
  2. Плавательные средства.
  3. Имущество для оснащения учебных классов.
  4. Пожарно-техническое вооружение, оборудование и инвентарь.
  5. Аварийно-спасательные инструменты, водолазное оборудование и снаряжение, инженерное оборудование.
  6. Организационная техника.
  7. Снаряжение и средства радиационной, химической и биологической защиты.
  8. Средства жизнеобеспечения.
  9. Медицинское оборудование, инвентарь и имущество для комнаты психологической диагностики и разгрузки.
  10. Оборудование связи, информатизации и вычислительной техники.
  11. Строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений объектов защиты от чрезвычайных ситуаций.
  12. Инженерно-технические средства и системы безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении.
  13. Спортивное оборудование для пожарно-спасательного спорта. 

Приказ вводится в действие с 8 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Разработка и изменения национальных стандартов ВС РК: внесены изменения
Право
10:17, Сегодня
Разработка и изменения национальных стандартов ВС РК: внесены изменения
В Казахстане начали выдавать ваучеры на газ получателям АСП и жилищной помощи проактивно
Право
09:39, Сегодня
В Казахстане начали выдавать ваучеры на газ получателям АСП и жилищной помощи проактивно
Казахстан и Сингапур подпишут соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Право
09:00, Сегодня
Казахстан и Сингапур подпишут соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: