Утвержден перечень материально-технического оснащения МЧС
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом МЧС от 22 августа 2025 года утвержден Перечень материально-технического оснащения, строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений для оказания содействия местными исполнительными органами территориальным органам и подведомственным госучреждениям МЧС, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень вошли:
- Автотранспортные средства.
- Плавательные средства.
- Имущество для оснащения учебных классов.
- Пожарно-техническое вооружение, оборудование и инвентарь.
- Аварийно-спасательные инструменты, водолазное оборудование и снаряжение, инженерное оборудование.
- Организационная техника.
- Снаряжение и средства радиационной, химической и биологической защиты.
- Средства жизнеобеспечения.
- Медицинское оборудование, инвентарь и имущество для комнаты психологической диагностики и разгрузки.
- Оборудование связи, информатизации и вычислительной техники.
- Строительство, реконструкция и ремонт зданий и сооружений объектов защиты от чрезвычайных ситуаций.
- Инженерно-технические средства и системы безопасности объектов, уязвимых в террористическом отношении.
- Спортивное оборудование для пожарно-спасательного спорта.
Приказ вводится в действие с 8 сентября 2025 года.
