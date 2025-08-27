#АЭС в Казахстане
Право

В Казахстане утвердили перечень водных объектов особого значения

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:24 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 23 августа 2025 года утвержден перечень водных объектов особого государственного значения и режимов хозяйственной деятельности на них, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены поверхностные и подземные водные объекты.

Поверхностные водные объекты:

  • Каспийское море;
  • Аральское море;
  • озеро Балхаш;
  • озеро Зайсан;
  • система озер Алаколь;
  • река Ертис;
  • река Жайык.

Подземные водные объекты:

город Алматы:

  • Алма-Атинское месторождение подземных вод;
  • месторождение подземных вод Горный Гигант (Малоалматинское);

Алматинская область:

  • Талгарское месторождение подземных вод;
  • Восточно-Талгарское месторождение подземных вод;
  • Каскеленское месторождение подземных вод;
  • Иссыкское месторождение подземных вод;
  • Николаевское месторождение подземных вод;
  • Баканасское месторождение подземных вод;
  • Кегенское месторождение подземных вод;
  • Узун-Агачское месторождение подземных вод;
  • Покровское месторождение подземных вод;
  • Чиликское месторождение подземных вод. 

В перечень вошли подземные водные объекты по всем регионам.

Кроме того, утверждены режимы хозяйственной деятельности на водных объектах особого государственного значения.

Так, водными объектами особого государственного значения ( ВООГЗ) признаются естественные природные водные объекты, оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона, в том числе месторождения и участки подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения отдельных регионов в качестве основного источника питьевой воды.

Целями введения на ВООГЗ особенностей правового режима регулирования хозяйственной деятельности являются:

  • формирование системы управления водными ресурсами, соответствующей природным особенностям каждого ВООГЗ и его бассейна, водохозяйственной политике и экономическим условиям;
  • обеспечение соблюдения экологических нормативов и контроль антропогенной нагрузки;
  • предотвращение негативных природных процессов, влияющих на водные ресурсы.

На поверхностных ВООГЗ не допускаются:

  • проведение операций по недропользованию, за исключением поисково-оценочных работ на подземные воды и их забора, операций по разведке или добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, а также старательства, добычи соли поваренной, лечебных грязей;
  • загрязнение и засорение радиоактивными и токсичными веществами, твердыми бытовыми и производственными отходами, ядохимикатами, удобрениями, нефтяными, химическими продуктами в твердом и жидком виде;
  • сброс сточных вод, не очищенных до нормативов допустимых сбросов;
  • забор или использование вод без утвержденного водного режима и разрешения на специальное водопользование;
  • купание и санитарная обработка сельскохозяйственных животных;
  • проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов;
  • захоронение выведенных из эксплуатации (поврежденных) судов и иных плавучих средств, транспортных средств (их механизмов и частей).

В пределах водоохранных полос поверхностных ВООГЗ не допускаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, определенных пунктом 2 статьи 86 Водного кодекса РК.

В пределах водоохранных зон поверхностных ВООГЗ не допускаются:

  • ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос;
  • размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
  • размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применения (при необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало и среднетоксичных нестойких пестицидов);
  • размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов;
  • размещение кладбищ;
  • выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них;
  • размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обусловливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод.

Для охраны подземных ВООГЗ соблюдаются следующие условия:

  • физические и юридические лица, эксплуатирующие водозаборные сооружения подземных вод, обеспечивают проведение мониторинга за уровнем и качеством подземных вод, организовывают зоны санитарной охраны на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения;
  • не допускается орошение земель неочищенными сточными водами, если это влияет или может повлиять на состояние подземных вод;
  • в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, не допускаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

В дополнение к условиям, установленным выше, обеспечиваются следующие требования:

  • организации, эксплуатирующие гидроэнергетические и гидротехнические сооружения, обеспечивают приоритетность природоохранных попусков;
  • хозяйственная деятельность осуществляется при условиях:

- соблюдения установленных в соответствии с экологическим законодательством экологических нормативов качества вод;

- разработки в рамках бассейновых соглашений о восстановлении и охране водных объектов мер по защите от водной и ветровой эрозий, опустынивания, заболачивания, вторичного засоления, загрязнения отходами производства, потребления и другими веществами, рекультивации нарушенных земель водного фонда и иных мер, предусмотренных отчетом по стратегической экологической оценке, в сферу которого входит соответствующий ВООГЗ;

  • осуществление хозяйственной деятельности в непосредственной близости от зон санитарной охраны и санитарно защитных полос и в контурах месторождений (участков) подземных вод осуществляется при условии разработки в рамках бассейновых соглашений о восстановлении и охране водных объектов и дальнейшего проведения исследований влияния предполагаемой хозяйственной деятельности на подземный водный объект;
  • забор подземных вод в объеме более одной тысячи кубических метров в сутки осуществляется при наличии проекта забора подземных вод, программы мониторинга качества и количества подземных вод, предусматривающего применение наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда согласно статье 62 Кодекса;
  • при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию сооружений, связанных с использованием подземных вод, предусматриваются меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные объекты и окружающую среду;
  • при геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, проведении операций по использованию пространства недр предусматриваются меры по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод.

 Постановление вводится в действие с 6 августа 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
