В Казахстане утвердили перечень водных объектов особого значения
В перечень включены поверхностные и подземные водные объекты.
Поверхностные водные объекты:
- Каспийское море;
- Аральское море;
- озеро Балхаш;
- озеро Зайсан;
- система озер Алаколь;
- река Ертис;
- река Жайык.
Подземные водные объекты:
город Алматы:
- Алма-Атинское месторождение подземных вод;
- месторождение подземных вод Горный Гигант (Малоалматинское);
Алматинская область:
- Талгарское месторождение подземных вод;
- Восточно-Талгарское месторождение подземных вод;
- Каскеленское месторождение подземных вод;
- Иссыкское месторождение подземных вод;
- Николаевское месторождение подземных вод;
- Баканасское месторождение подземных вод;
- Кегенское месторождение подземных вод;
- Узун-Агачское месторождение подземных вод;
- Покровское месторождение подземных вод;
- Чиликское месторождение подземных вод.
В перечень вошли подземные водные объекты по всем регионам.
Кроме того, утверждены режимы хозяйственной деятельности на водных объектах особого государственного значения.
Так, водными объектами особого государственного значения ( ВООГЗ) признаются естественные природные водные объекты, оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона, в том числе месторождения и участки подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения отдельных регионов в качестве основного источника питьевой воды.
Целями введения на ВООГЗ особенностей правового режима регулирования хозяйственной деятельности являются:
- формирование системы управления водными ресурсами, соответствующей природным особенностям каждого ВООГЗ и его бассейна, водохозяйственной политике и экономическим условиям;
- обеспечение соблюдения экологических нормативов и контроль антропогенной нагрузки;
- предотвращение негативных природных процессов, влияющих на водные ресурсы.
На поверхностных ВООГЗ не допускаются:
- проведение операций по недропользованию, за исключением поисково-оценочных работ на подземные воды и их забора, операций по разведке или добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, а также старательства, добычи соли поваренной, лечебных грязей;
- загрязнение и засорение радиоактивными и токсичными веществами, твердыми бытовыми и производственными отходами, ядохимикатами, удобрениями, нефтяными, химическими продуктами в твердом и жидком виде;
- сброс сточных вод, не очищенных до нормативов допустимых сбросов;
- забор или использование вод без утвержденного водного режима и разрешения на специальное водопользование;
- купание и санитарная обработка сельскохозяйственных животных;
- проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов;
- захоронение выведенных из эксплуатации (поврежденных) судов и иных плавучих средств, транспортных средств (их механизмов и частей).
В пределах водоохранных полос поверхностных ВООГЗ не допускаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, определенных пунктом 2 статьи 86 Водного кодекса РК.
В пределах водоохранных зон поверхностных ВООГЗ не допускаются:
- ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос;
- размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники;
- размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применения (при необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало и среднетоксичных нестойких пестицидов);
- размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов;
- размещение кладбищ;
- выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них;
- размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обусловливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод.
Для охраны подземных ВООГЗ соблюдаются следующие условия:
- физические и юридические лица, эксплуатирующие водозаборные сооружения подземных вод, обеспечивают проведение мониторинга за уровнем и качеством подземных вод, организовывают зоны санитарной охраны на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения;
- не допускается орошение земель неочищенными сточными водами, если это влияет или может повлиять на состояние подземных вод;
- в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, не допускаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.
В дополнение к условиям, установленным выше, обеспечиваются следующие требования:
- организации, эксплуатирующие гидроэнергетические и гидротехнические сооружения, обеспечивают приоритетность природоохранных попусков;
- хозяйственная деятельность осуществляется при условиях:
- соблюдения установленных в соответствии с экологическим законодательством экологических нормативов качества вод;
- разработки в рамках бассейновых соглашений о восстановлении и охране водных объектов мер по защите от водной и ветровой эрозий, опустынивания, заболачивания, вторичного засоления, загрязнения отходами производства, потребления и другими веществами, рекультивации нарушенных земель водного фонда и иных мер, предусмотренных отчетом по стратегической экологической оценке, в сферу которого входит соответствующий ВООГЗ;
- осуществление хозяйственной деятельности в непосредственной близости от зон санитарной охраны и санитарно защитных полос и в контурах месторождений (участков) подземных вод осуществляется при условии разработки в рамках бассейновых соглашений о восстановлении и охране водных объектов и дальнейшего проведения исследований влияния предполагаемой хозяйственной деятельности на подземный водный объект;
- забор подземных вод в объеме более одной тысячи кубических метров в сутки осуществляется при наличии проекта забора подземных вод, программы мониторинга качества и количества подземных вод, предусматривающего применение наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда согласно статье 62 Кодекса;
- при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию сооружений, связанных с использованием подземных вод, предусматриваются меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные объекты и окружающую среду;
- при геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, проведении операций по использованию пространства недр предусматриваются меры по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод.
Постановление вводится в действие с 6 августа 2025 года.