В Казахстане утвердили перечень водных объектов особого значения

Постановлением правительства от 23 августа 2025 года утвержден перечень водных объектов особого государственного значения и режимов хозяйственной деятельности на них, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены поверхностные и подземные водные объекты.

Поверхностные водные объекты:

Каспийское море;

Аральское море;

озеро Балхаш;

озеро Зайсан;

система озер Алаколь;

река Ертис;

река Жайык.

Подземные водные объекты:

город Алматы:

Алма-Атинское месторождение подземных вод;

месторождение подземных вод Горный Гигант (Малоалматинское);

Алматинская область:

Талгарское месторождение подземных вод;

Восточно-Талгарское месторождение подземных вод;

Каскеленское месторождение подземных вод;

Иссыкское месторождение подземных вод;

Николаевское месторождение подземных вод;

Баканасское месторождение подземных вод;

Кегенское месторождение подземных вод;

Узун-Агачское месторождение подземных вод;

Покровское месторождение подземных вод;

Чиликское месторождение подземных вод.

В перечень вошли подземные водные объекты по всем регионам.

Кроме того, утверждены режимы хозяйственной деятельности на водных объектах особого государственного значения.

Так, водными объектами особого государственного значения ( ВООГЗ) признаются естественные природные водные объекты, оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона, в том числе месторождения и участки подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения отдельных регионов в качестве основного источника питьевой воды.

Целями введения на ВООГЗ особенностей правового режима регулирования хозяйственной деятельности являются:

формирование системы управления водными ресурсами, соответствующей природным особенностям каждого ВООГЗ и его бассейна, водохозяйственной политике и экономическим условиям;

обеспечение соблюдения экологических нормативов и контроль антропогенной нагрузки;

предотвращение негативных природных процессов, влияющих на водные ресурсы.

На поверхностных ВООГЗ не допускаются:

проведение операций по недропользованию, за исключением поисково-оценочных работ на подземные воды и их забора, операций по разведке или добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, а также старательства, добычи соли поваренной, лечебных грязей;

загрязнение и засорение радиоактивными и токсичными веществами, твердыми бытовыми и производственными отходами, ядохимикатами, удобрениями, нефтяными, химическими продуктами в твердом и жидком виде;

сброс сточных вод, не очищенных до нормативов допустимых сбросов;

забор или использование вод без утвержденного водного режима и разрешения на специальное водопользование;

купание и санитарная обработка сельскохозяйственных животных;

проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов;

захоронение выведенных из эксплуатации (поврежденных) судов и иных плавучих средств, транспортных средств (их механизмов и частей).

В пределах водоохранных полос поверхностных ВООГЗ не допускаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, определенных пунктом 2 статьи 86 Водного кодекса РК.

В пределах водоохранных зон поверхностных ВООГЗ не допускаются:

ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос;

размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники;

размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применения (при необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной зоне допускается применение мало и среднетоксичных нестойких пестицидов);

размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов;

размещение кладбищ;

выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них;

размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обусловливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод.

Для охраны подземных ВООГЗ соблюдаются следующие условия:

физические и юридические лица, эксплуатирующие водозаборные сооружения подземных вод, обеспечивают проведение мониторинга за уровнем и качеством подземных вод, организовывают зоны санитарной охраны на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения;

не допускается орошение земель неочищенными сточными водами, если это влияет или может повлиять на состояние подземных вод;

в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, не допускаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

В дополнение к условиям, установленным выше, обеспечиваются следующие требования:

организации, эксплуатирующие гидроэнергетические и гидротехнические сооружения, обеспечивают приоритетность природоохранных попусков;

хозяйственная деятельность осуществляется при условиях:

- соблюдения установленных в соответствии с экологическим законодательством экологических нормативов качества вод;

- разработки в рамках бассейновых соглашений о восстановлении и охране водных объектов мер по защите от водной и ветровой эрозий, опустынивания, заболачивания, вторичного засоления, загрязнения отходами производства, потребления и другими веществами, рекультивации нарушенных земель водного фонда и иных мер, предусмотренных отчетом по стратегической экологической оценке, в сферу которого входит соответствующий ВООГЗ;

осуществление хозяйственной деятельности в непосредственной близости от зон санитарной охраны и санитарно защитных полос и в контурах месторождений (участков) подземных вод осуществляется при условии разработки в рамках бассейновых соглашений о восстановлении и охране водных объектов и дальнейшего проведения исследований влияния предполагаемой хозяйственной деятельности на подземный водный объект;

забор подземных вод в объеме более одной тысячи кубических метров в сутки осуществляется при наличии проекта забора подземных вод, программы мониторинга качества и количества подземных вод, предусматривающего применение наилучших имеющихся технологий в области охраны и использования водного фонда согласно статье 62 Кодекса;

при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию сооружений, связанных с использованием подземных вод, предусматриваются меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные объекты и окружающую среду;

при геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, проведении операций по использованию пространства недр предусматриваются меры по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод.

Постановление вводится в действие с 6 августа 2025 года.